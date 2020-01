Comment remplacer une batterie de manette PlayStation 4

L’achat de nouveaux contrôleurs lorsque votre contrôleur cesse de fonctionner peut coûter cher. Un premier coupable que vous devriez soupçonner devrait être la batterie du contrôleur. Heureusement, les batteries sont bon marché et faciles à remplacer. Nous avons le guide dont vous avez besoin pour faire de ce travail un jeu d’enfant.

Remarque: ce mode d’emploi est spécifique à la DualShock 4 1st Generation. Cela fonctionnera avec les deux types de contrôleur, mais assurez-vous d’avoir la bonne batterie. La règle générale est que si vous pouvez voir la lumière briller à travers votre pavé tactile, vous disposez de la nouvelle génération de DualShock 4, et vous devez utiliser cette batterie. Si vous ne voyez pas la lumière sur votre pavé tactile, vous avez besoin de l’autre batterie dans la liste.

Un grand merci à l’équipe d’iFixit pour avoir tout compris. Ils sont un grand groupe et font un excellent contenu. Un mot d’avertissement; cela annulera probablement votre garantie sur le DualShock 4, donc si vous êtes toujours dans le délai de garantie, vous feriez mieux de le renvoyer. Si vous êtes en dehors de votre garantie, continuez à vos risques et périls.

Comment remplacer la batterie

Utilisez le petit tournevis cruciforme de l’ensemble pour dévisser toutes les vis à l’arrière du DualShock 4. (gardez-les très en sécurité)

Pressez le poignée gauche en bas pour vous permettre d’y enfoncer l’une des petites barres de levier en plastique.

Tirez sur le barre de levier pour ouvrir le couverture.

Bouge le barre de levier tout autour de l’avant du contrôleur pour desserrer le boîtier.

Utilisez le barre de levier à l’arrière près du Début et Les options bouton. Faites attention; trois petits morceaux sortiront comme vous. Ceux-ci devront revenir avant la fin.

Très soigneusement soulevez le haut du DualShock hors du fond, en prenant soin de ne pas casser le petit ruban à l’intérieur.

Vérifiez l’orientation du ruban pour vous assurer de le remettre correctement.

Retirer le ruban pour séparer les deux moitiés. Le connecteur est délicat alors faites attention

Vous pouvez maintenant voir la batterie localiser son connecteur.

À l’aide d’une paire de pincettes, soulevez délicatement connecteur de sa prise. Assurez-vous de ne pas endommager le connecteur du DualShock 4.

Placer le batterie dans la fente et attachez le connecteur dans la prise, en veillant à le mettre dans le bon sens.

Inversez ce guide étape par étape pour remonter le DualShock. Assurez-vous de remettre les trois petits morceaux en place, ainsi que de fermer fermement le corps.

Bien qu’il s’agisse d’un remplacement assez facile, il y a des moments où vous devez être extrêmement prudent. Vous ne voulez vraiment pas avoir à démonter le tout à nouveau parce que vous avez oublié l’un des ressorts de détente. Si tout s’est bien passé, vous devriez à nouveau disposer d’un contrôleur DualShock 4 pleinement opérationnel.

