Comment rendre vos anciennes enceintes stéréo intelligentes avec un Amazon Echo Dot et un câble audio 3,5 mm

Bien que nous soyons tous coincés à travailler à domicile, beaucoup d’entre nous creusent dans de vieux placards et tiroirs pour trouver des projets sur lesquels travailler – peut-être en transformant d’anciens gadgets lavés en nouveaux appareils utilisables. J’applaudis la créativité et les compétences techniques que cela nécessite souvent, mais je n’en possède pas vraiment beaucoup non plus. C’est pourquoi je voulais revoir un truc de bricolage que je peux même gérer! Je vais vous montrer à quel point Amazon facilite la transformation d’un ancien haut-parleur muet en un nouveau streamer intelligent avec juste un appareil Echo et un câble.

Comment rendre intelligent ce vieux haut-parleur muet

Vous êtes sur le point d’être séduit par mon expertise technique. Préparez-vous.

Ramassez votre Echo Dot et retourne le.

Vous voyez ce petit port à droite de l’entrée d’alimentation? Prenez votre câble audio 3,5 mm et branchez une extrémité dans ce port.

Trouvez un port similaire sur votre ancien haut-parleur, et branchez l’autre extrémité du câble audio 3,5 mm.

Demandez à Alexa de jouer votre chanson préférée. Je vais commencer. “Alexa, joue Baby Shark.”

Profitez des airs sur votre ancien haut-parleur précédemment inutilisé.

Blague à part, beaucoup de gens ne se rendent pas compte que les haut-parleurs Echo ont ce port audio 3,5 mm inclus, et ont depuis l’Echo Dot d’origine. D’autres haut-parleurs intelligents comme les appareils Google / Nest et Apple HomePod ne sont pas équipés de cette fonction.

Bien que j’utilise un Echo Dot pour mon exemple, ce processus fonctionne avec tous les haut-parleurs intelligents Echo ou les appareils à écran Echo Show car ils ont tous la prise audio 3,5 mm intégrée.

Si vous êtes quelqu’un qui a un système stéréo ou cinéma maison plus sophistiqué, vous pourriez être intéressé par un peu plus de puissance de feu sous la forme de l’Amazon Echo Link Amp. Cet appareil peut se connecter à votre équipement hérité et sert à la fois de tuner et d’ampli. Cependant, il ne prend pas en charge la voix Alexa, vous avez donc toujours besoin de l’application Amazon Alexa ou d’un appareil Echo pour le contrôler.

