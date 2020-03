Comment réparer le Wi-Fi lent à la maison: conseils pour votre routeur, votre ordinateur et votre téléphone

Source: Apoorva Bhardwaj / Android Central

Si vous travaillez à domicile pour la première fois, il peut être difficile de s’y habituer. Il est facile de se sentir isolé et dépassé, et la dernière chose à laquelle vous voulez faire face est une connexion Internet peu fiable. Un signal Wi-Fi stable est une nécessité absolue lorsque vous travaillez à domicile, et il est particulièrement exaspérant lorsque vous êtes au milieu d’un appel vidéo et que votre routeur décide de se dérober.

Vous rencontrez des problèmes avec votre routeur ou vous n’obtenez pas la bande passante pour laquelle vous payez? Il y a quelques choses que vous pouvez faire pour améliorer les choses. Commençons.

Voyez si vous obtenez réellement les vitesses annoncées

Avant de commencer, la première chose à faire est de voir quel type de bande passante vous obtenez réellement de votre routeur. Allez sur un site comme Fast.com, mesurez la bande passante et voyez si elle correspond à ce que vous devriez obtenir. Fast appartient à Netflix et est un bon indicateur de la bande passante réelle fournie à votre appareil.

Un point à noter ici est que vous n’obtiendrez jamais la bande passante annoncée via le Wi-Fi. J’ai un forfait Gigabit, mais sur Wi-Fi, je n’obtiens pas 600 Mbps ou plus à tout moment sur n’importe quel appareil. En effet, les signaux Wi-Fi s’atténuent sur des distances, et même si vous êtes assis à quelques mètres de votre routeur, vous ne verrez pas la bande passante complète citée par votre fournisseur de services.

La seule solution pour obtenir la bande passante pour laquelle vous payez est d’utiliser la route filaire. J’ai un câble Ethernet branché sur ma machine de travail et l’autre extrémité se connecte à un commutateur qui est ensuite branché sur le routeur. De cette façon, j’obtiens le débit Gigabit complet sans aucune latence.

Un autre facteur à noter est que ce n’est pas seulement la bande passante à laquelle vous devez faire attention, mais aussi la latence. Des temps de ping élevés entraîneront un décalage notable lors du jeu et une mise en mémoire tampon lors de la diffusion vidéo. Si vous constatez une faible bande passante qui ne correspond pas à ce que vous êtes censé obtenir, vous pouvez faire certaines choses.

Déplacez votre routeur vers un sol plus élevé

La première chose à faire si vous rencontrez des problèmes de connectivité sur votre routeur est de le déplacer vers un nouvel emplacement. L’emplacement idéal pour un routeur est haut sur un mur, car de cette façon son signal ne rebondit pas sur les objets à proximité. Idéalement, votre routeur doit être situé dans un emplacement central de votre maison, à proximité de gros objets métalliques ou d’autres appareils électroniques. Si ce n’est pas possible, assurez-vous au moins de le monter haut sur un mur. Tous les routeurs sont livrés avec des supports afin qu’ils puissent être montés au mur pour une meilleure couverture du signal.

Vous remarquerez immédiatement une différence lorsque vous basculez le routeur vers un nouvel emplacement. Le moins d’objets sur le chemin, le meilleur signal sans fil que vous obtiendrez de votre routeur. Si vous avez déjà remarqué des routeurs dans des centres commerciaux ou dans votre bureau, vous auriez vu qu’ils sont montés au plafond. Ceci est fait pour maximiser la couverture.

Si vous voyez des zones mortes dans votre maison où il n’y a aucun signal Wi-Fi, envisagez de monter votre routeur sur un mur et cela devrait atténuer le problème.

Mettez à jour votre firmware

C’est une étape facile, mais souvent négligée. Les routeurs reçoivent des mises à jour toutes les quelques semaines, mais vous devez installer manuellement le nouveau firmware. Ce n’est pas un problème avec les nouveaux routeurs ou systèmes maillés car ils mettent automatiquement à jour le firmware, mais si vous utilisez un ancien routeur, c’est l’une des premières choses que vous devez faire.

Pour installer la mise à jour, accédez à l’interface d’administration de votre routeur. Pour la plupart des routeurs grand public, ce sera 192.168.1.1 ou 192.168.50.1. Si vous disposez d’un routeur plus récent doté d’un client mobile, vous pouvez également installer une mise à jour du micrologiciel à partir de là.

Utilisez un analyseur Wi-Fi pour minimiser les interférences

L’un des plus gros problèmes des routeurs Wi-Fi modernes est l’interférence du signal. Tout le monde a un routeur Wi-Fi à la maison, et avec tous les routeurs utilisant des fréquences similaires, ces canaux ont tendance à être bondés. Heureusement, vous pouvez utiliser un utilitaire gratuit comme NetX Network Tools pour trouver les canaux utilisés et basculer votre routeur sur un autre canal pour minimiser les interférences.

NetX a une version payante qui offre plus d’informations, mais si vous cherchez simplement à avoir une meilleure idée des canaux sur lesquels votre routeur Wi-Fi diffuse, cela devrait aller avec le client gratuit.

Avec NetX, vous pouvez facilement déterminer si les signaux provenant d’autres sources Wi-Fi interfèrent avec votre propre routeur. La plupart des routeurs sont livrés avec deux bandes – une bande de 2,4 GHz qui a une grande plage mais une bande passante limitée et une bande de 5 GHz avec une plage limitée mais beaucoup plus de bande passante. NetX vous montre tous les signaux Wi-Fi à proximité et vous pouvez également voir les bandes.

Comme vous pouvez le voir dans les captures d’écran ci-dessus, mon routeur diffuse sur le canal 1 sur la bande 2,4 GHz (The Shire). La deuxième capture d’écran montre les interférences d’autres réseaux Wi-Fi à proximité, et vous pouvez voir que même s’ils ne diffusent pas nécessairement sur le même canal, il y a encore beaucoup de chevauchements. Idéalement, vous voudrez choisir entre les canaux 1, 6 ou 11, en choisissant le canal qui présente le moins d’interférences en fonction des données fournies par NetX.

Ce n’est pas un problème aussi important sur la bande 5 GHz qu’il y a plus de frais généraux. Mon routeur utilise le canal 157 sur la bande 5 GHz (Minas Tirith – j’aime beaucoup LOTR), et il n’y a aucune interférence sur cette bande particulière.

Pour changer les canaux pour les bandes 2,4 GHz et 5 GHz, vous devrez vous connecter à l’interface d’administration de votre routeur au 192.168.1.1 ou 192.168.50.1, allez sur le Sans fil ou l’Internet paramètres et choisissez un canal. Vous devrez le faire individuellement pour les bandes 2,4 GHz et 5 GHz.

L’utilisation d’un outil comme NetX pour mesurer les interférences et affiner les fréquences de votre signal Wi-Fi contribuera grandement à fournir de meilleures vitesses.

Utilisez la QoS pour hiérarchiser le trafic

De nos jours, la plupart des routeurs offrent une fonctionnalité de qualité de service qui vous permet de hiérarchiser le trafic pour un appareil particulier. Si vous jouez à de nombreux jeux sur votre console et que vous souhaitez minimiser le décalage, vous pouvez lui attribuer une priorité plus élevée.

Pour ce faire, vous devrez à nouveau vous diriger vers l’interface d’administration de votre routeur au 192.168.1.1 ou 192.168.50.1, sélectionnez QoS et sélectionnez vos appareils. Certains routeurs vous permettent de prioriser un service – comme le streaming vidéo ou les jeux – ce qui facilite grandement la configuration.

Vous pouvez voir une différence notable dans la bande passante en supprimant les interférences de canal et en déplaçant votre routeur vers un nouvel emplacement, mais il existe des scénarios où vous ne pouvez tout simplement pas éliminer les zones mortes dans votre maison. Dans ces cas, il vaut mieux acheter un système Wi-Fi maillé qui peut fournir un signal sans fil fiable à toutes les parties de votre maison.

Mais si votre problème principal est lié à la bande passante, les mesures décrites ci-dessus devraient faire la différence. Si vous rencontrez toujours des problèmes, faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous.

