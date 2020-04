Comment réparer l’heure incorrecte sur votre téléphone Android

La plupart d’entre nous dépendent de nos téléphones pour suivre l’heure. Que vous ayez besoin de l’utiliser comme une alarme, une minuterie ou que vous vouliez simplement jeter un coup d’œil et voir quelle heure il est, notre téléphone est devenu la montre de facto du 21e siècle. En tant que tel, c’est beaucoup plus ennuyeux lorsque le temps est gâché. Si votre téléphone Android affiche l’heure incorrecte, voici quelques conseils sur la façon de le réparer et de remettre votre vie à l’heure.

Les captures d’écran et les étapes suivantes ont été effectuées sur un Google Pixel 4 XL fonctionnant sous Android 10. Certains éléments de l’interface utilisateur peuvent sembler différents selon le téléphone que vous possédez, mais le flux de base de tout devrait être essentiellement le même.

Comment régler manuellement l’heure de votre téléphone

Par défaut, votre téléphone récupère l’heure automatiquement en fonction de sa connexion cellulaire / Wi-Fi. Cela fonctionne généralement parfaitement bien, mais pour une multitude de raisons, il est possible de le déclencher de temps en temps.

Si cela se produit, il est très facile de désactiver cette détection automatique et de régler l’heure manuellement.

Ouvrez le Paramètres sur votre téléphone.

Faites défiler vers le bas et appuyez sur Système.

Robinet Date et heure.

Appuyez sur la bascule à côté de Utiliser le temps fourni par le réseau pour désactiver l’heure automatique.

Robinet Temps et le régler à l’heure correcte.

Robinet D’accord.

Comment réparer la détection automatique de l’heure de votre téléphone

Régler l’heure manuellement peut être la meilleure solution pour certaines personnes, mais quand vient le temps de gérer l’heure d’été, cela signifie que vous aurez encore une autre horloge à régler. L’heure automatique est tout simplement plus pratique, et si vous souhaitez que cela reste ainsi, voici une solution rapide qui mérite d’être essayée.

Ouvrez le Paramètres sur votre téléphone.

Faites défiler vers le bas et appuyez sur Système.

Robinet Date et heure.

Appuyez sur la bascule à côté de Utiliser le temps fourni par le réseau pour désactiver l’heure automatique.

Robinet cette même bascule à nouveau pour le réactiver.

Vous savez à quel point il est plaisant d’éteindre un ordinateur et de le rallumer pour résoudre tous vos problèmes? C’est essentiellement ce que nous faisons ici. La détection automatique de l’heure de votre téléphone Android est généralement parfaite, mais si cela se produit, une réinitialisation comme celle-ci peut être tout ce que vous devez faire.

Comment changer votre fuseau horaire

Si vous êtes quelqu’un qui voyage beaucoup ou qui part près du bord d’un fuseau horaire, cela peut également entraîner des problèmes avec l’heure sur votre téléphone Android. Les fuseaux horaires sont des bêtes intéressantes, mais tout comme l’heure elle-même, les ajuster sur votre téléphone peut être effectué en quelques clics.

Ouvrez le Paramètres sur votre téléphone.

Faites défiler vers le bas et appuyez sur Système.

Robinet Date et heure.

Appuyez sur la bascule à côté de Utiliser le fuseau horaire fourni par le réseau.

Robinet Fuseau horaire.

Robinet Région et / ou Fuseau horaire selon celui que vous devez changer.

Quand le Utiliser le fuseau horaire fourni par le réseau la bascule est activée, votre téléphone devrait automatiquement basculer vers de nouveaux fuseaux horaires sans que vous ayez à lever le petit doigt. Si cela ne fonctionne pas pour une raison quelconque, les étapes ci-dessus sont un moyen rapide et facile de régler les choses par vous-même.

De plus, si vous ne souhaitez pas modifier manuellement le fuseau horaire à chaque fois que vous en saisissez un nouveau, essayez de désactiver et de réactiver cette bascule pour réinitialiser sa détection automatique.

