Comment résoudre les problèmes d’autonomie de la batterie de l’iPhone

Il peut y avoir plusieurs raisons pour lesquelles la batterie de votre iPhone vous pose problème. Cela pourrait être le résultat d’un processus intensif, et il vous suffit de l’attendre. Ou quelque chose de plus grave pourrait se produire. Dans tous les cas, voici comment gérer les problèmes d’autonomie de la batterie de l’iPhone.

Première étape: attendez

Que vous restauriez à partir d’une sauvegarde ou que vous configuriez comme nouveau, votre nouvel iPhone ou la version mise à jour d’iOS 13 pourrait dépenser beaucoup d’applications de téléchargement, de jeux, de courrier, de photos et d’autres contenus. En effet, la radio Wi-Fi reste allumée pendant longtemps et Spotlight – le système de recherche iOS – doit tout indexer. Certaines applications reconstruisent également leurs propres bibliothèques et bases de données. Lorsque les radios et les processeurs ne peuvent pas dormir, la consommation d’énergie augmente considérablement.

Si vous venez de passer à un nouvel iPhone, mis à jour vers la dernière version d’iOS ou restauré votre iPhone, donnez un peu de temps pour terminer et revenir à la normale. Si vous allez bien après ça, tant mieux. Sinon, continuez à lire!

En plus que le système prenne un certain temps pour terminer vraiment tout transférer, nous avons également tendance à passer beaucoup de temps à jouer avec de nouveaux téléphones et de nouvelles fonctionnalités. Cela est particulièrement vrai avec des choses comme Animoji, l’éclairage de portrait et les applications de réalité augmentée (AR). Ainsi, l’écran reste allumé, le stockage est écrit, le WI-Fi et peut-être les radios cellulaires restent allumés et l’énergie est consommée.

En d’autres termes, si votre batterie semble ne durer que la moitié de sa durée, la première étape pour la réparer consiste à déterminer si vous l’utilisez deux fois plus.

Notez donc la durée de vie restante de la batterie. Ensuite, posez votre iPhone pendant 20 à 40 minutes. Lorsque vous le récupérez, notez la durée de vie restante de la batterie. S’il n’y a pas de gros changement en mode veille, vous êtes probablement d’accord, et la durée de vie de votre batterie reviendra à la normale lorsque votre utilisation redeviendra normale (après la disparition de la nouveauté).

Si votre iPhone continue de se vider et de se vider rapidement, même lorsque vous ne l’utilisez pas, continuez à lire!

Comment réinitialiser votre iPhone

Le redémarrage, le redémarrage ou la réinitialisation est le plus ancien cliché du dépannage. Parce que ça marche. Parfois, une bonne réinitialisation suffit pour éliminer les mauvais morceaux.

iPhone 8 et versions ultérieures nécessitent des combinaisons de boutons différentes de celles des iPhones précédents:

Cliquez et relâchez rapidement le Monter le son bouton.

Cliquez et relâchez rapidement le Baisser le volume bouton.

Maintenez la touche Côté bouton (veille / réveil, marche / arrêt).

IPhone 7 aussi:

Appuyez et maintenez Allumé éteint bouton sur le côté droit

Tout en continuant à tenir le Allumé éteint bouton, maintenez enfoncée la baisser le volume sur le côté gauche de votre iPhone.

Maintenez les deux boutons comme écran éteintet maintenez-les jusqu’à ce que l’écran tourne revenir sur et affiche le logo Apple.

Pour l’iPhone 6 et les iPhones précédents:

Appuyez et maintenez Sleep / Wake et le bouton Bouton d’accueil en même temps.

Maintenez-les enfoncées jusqu’à ce que vous voyiez un logo Apple.

Allons y.

Une fois que votre iPhone a redémarré, répétez les étapes précédentes et voyez si le niveau de charge de la batterie est revenu à la normale. Sinon, continuez à lire!

Comment vérifier l’utilisation de la batterie de votre iPhone

iOS contient un formidable utilitaire d’utilisation de la batterie – aka batterie honteuse – qui vous permet de savoir exactement quelles applications et services utilisent votre batterie et comment.

lancement Réglages depuis votre écran d’accueil.

Appuyez sur Batterie. Attendez un instant Utilisation de la batterie peupler.

Appuyez sur le Afficher l’activité bouton pour obtenir une ventilation de la consommation d’énergie de premier plan et d’arrière-plan.

Appuyez sur 10 derniers jours pour avoir un aperçu plus large de la consommation d’énergie au fil du temps.

Cela peut être difficile à comprendre, mais voici l’affaire: si vous voyez la bibliothèque de photos iCloud là-bas, et que vous venez de mettre à niveau, c’est un signe que vous téléchargez des vignettes, et les choses devraient revenir à la normale lorsque vous avez terminé. Si vous voyez Facebook là-bas et qu’il est dit 4% à l’écran et 40% à l’arrière-plan, c’est un signe que quelque chose a mal tourné.

À ce stade, vous pouvez forcer la fermeture d’une application escroc et probablement ramener votre consommation d’énergie à la normale.

Double-cliquez sur Accueil pour faire apparaître le sélecteur d’application rapide.

Glissez vers le app vous voulez forcer l’arrêt.

Toucher le app carte et feuilletez vers le haut et hors de l’écran

Sur l’iPhone X et versions ultérieures, vous pouvez forcer la fermeture d’une application comme celle-ci:

Glissez vers le haut depuis bas de l’écran et maintenez votre doigt en place pendant un moment jusqu’à ce que l’interface multitâche de type carte apparaisse.

Glissez vers le app vous voulez forcer l’arrêt.

Feuilletez le carte d’application vers le haut.

Si une application semble se comporter systématiquement de manière incorrecte, vous pouvez essayer de la réinstaller ou même de passer à une autre application ou au site Web d’un service pour une partie de votre activité.

Comment vérifier l’état de la batterie de votre iPhone

Votre iPhone possède une section affichant des informations sur l’état de la batterie. Il révèle la capacité maximale actuelle et la capacité de performance de pointe. Il vous informera également si votre iPhone est ralenti, s’il a besoin de service, et vous permettra même de désactiver la gestion avancée de l’alimentation – maintenant appelée gestion des performances – si vous le souhaitez.

Appuyez sur Batterie dans l’application Paramètres.

Appuyez sur Santé de la batterie.

Si votre iPhone a été ralenti pour éviter un arrêt inattendu, iOS le restaurera à ses niveaux de performances antérieurs non gérés. La gestion des performances ne redémarrera que lorsque et si vous rencontrez un autre arrêt inattendu. Jusque-là, c’est une table rase.

Il convient de noter ce que signifient réellement les pourcentages que vous voyez sur l’écran d’intégrité de la batterie. À 100% de santé, votre pâte devrait connaître des performances optimales. Lorsque l’état de la batterie est à 95%, cela signifie que votre iPhone a subi un arrêt et la gestion des performances a maintenant été appliquée. Si l’état de la batterie de votre téléphone est de 79% ou moins, il a été considérablement dégradé. À ce stade, vous devriez probablement apporter votre iPhone à un fournisseur de services agréé Apple pour le remplacer.

Comment restaurer votre iPhone comme neuf

Parfois, la restauration à partir d’une ancienne sauvegarde, en particulier la sauvegarde d’un appareil différent comme un iPad, peut être loin d’être idéale. Cruft s’accumule et les choses ne fonctionnent plus comme avant. Parfois, votre nouvelle configuration devient également obsolète.

Si vous pensez que c’est le cas, vous pouvez le sucer et configurer votre iPhone comme neuf. Oui, cela peut être une douleur incroyable dans les applications, mais si vous avez un problème important et continu, et rien d’autre ne peut le résoudre, la configuration comme nouvelle peut être une solution. Tout d’abord, vous devrez effacer votre iPhone.

Robinet Général dans l’application Paramètres.

Robinet Réinitialiser.

Robinet Effacer tout le contenu et les paramètres.

Robinet Effacer maintenant puisque vous allez restaurer votre iPhone comme neuf.

Après avoir remis votre appareil à l’âge de pierre, vous devrez le configurer comme un nouvel appareil, plutôt que de retransférer vos données sur votre appareil.

Comment activer le mode basse consommation

Lancez le Réglages depuis l’écran d’accueil.

Robinet Batterie.

Basculer Mode basse consommation à sur.

Équipement pour garder votre iPhone complètement chargé

