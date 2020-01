Comment résoudre les problèmes de connexion en ligne sur PlayStation 4

La technologie n’est pas parfaite. Le PlayStation Network tombe en panne de temps en temps, vous empêchant de jouer à vos jeux préférés, mais parfois le problème est de votre côté. Lorsque vous devez dépanner votre connexion en ligne pour diagnostiquer correctement le problème au mieux, vous pouvez le faire via les paramètres PS4 ou en débranchant quelques câbles (oui, l’ancienne méthode “éteignez-la, rallumez-la à nouveau”) .

Dépannez les paramètres PS4

Depuis l’écran d’accueil, accédez à Réglages.

Faites défiler jusqu’à Réseau.

Sélectionner Tester la connexion Internet.

Dans l’écran suivant, vous pourrez voir l’état de votre connexion Internet, la connexion au PlayStation Network, le type NAT et les vitesses de connexion. Si le problème que vous rencontrez n’est pas en mesure de vous connecter au PlayStation Network, il peut s’agir d’une panne. Si votre connexion Internet a échoué, vous pouvez essayer de la reconnecter.

Connectez-vous au Wi-Fi

Depuis l’écran d’accueil, accédez à Réglages.

Faites défiler jusqu’à Réseau.

Sélectionner Configurer la connexion Internet.

Sélectionnez soit Utilisez le Wi-Fi.

Sélectionnez votre Réseau Wi-Fi et entrez votre Mot de passe WiFi comme demandé.

Connectez un câble Ethernet

Depuis l’écran d’accueil, accédez à Réglages.

Faites défiler jusqu’à Réseau.

Sélectionner Configurer la connexion Internet.

Sélectionner Utiliser un câble LAN.

Branchez le câble LAN dans le au dos de votre PS4 et routeur.

Redémarrez votre PS4 à partir du mode sans échec

Si votre problème n’a pas été résolu en reconnectant votre console au Wi-Fi, essayez de redémarrer votre PS4 à partir du mode sans échec.

Éteignez complètement votre console.

Appuyez sur et maintenez le bouton d’alimentation jusqu’à ce que vous entendiez deux bips, un en appuyant dessus et un autre quelques secondes plus tard.

Connectez votre Contrôleur DualShock à votre PS4 avec un cable USB.

appuyez sur la Bouton PlayStation sur votre manette pour allumer votre console et accéder au mode sans échec.

Sélectionner Redémarrez PS4.

Éteignez et rallumez votre routeur

Le bon vieux “débranchez-le et rebranchez-le dans la méthode”. Sérieusement, cela peut fonctionner. Débranchez les cordons d’alimentation de votre console PS4 et de votre routeur Internet des prises dans lesquelles ils se trouvent, attendez quelques minutes, puis rebranchez-les.

Contacter PlayStation

Si tout le reste échoue et que vous savez que le PlayStation Network est opérationnel, vous devrez peut-être contacter le support PlayStation.

