Comment rétrograder votre téléphone Android vers une version précédente

Meilleure réponse: La rétrogradation de votre téléphone vers une ancienne version d’Android peut être facile ou impossible. Tout dépend de l’entreprise qui l’a fabriqué. Si vous voulez être sûr que vous pouvez installer n’importe quelle version de votre choix sur votre téléphone Android, le mieux est d’acheter un Google Pixel.

Tout le monde n’aime pas les mises à jour

La plupart d’entre nous sont des accros à la mise à jour. Lorsqu’une nouvelle version d’Android (ou quoi que ce soit d’ailleurs) est annoncée, nous commençons à parler du moment où nous aurons la chance de l’essayer et de jeter un coup d’œil aux changements. Nous examinons toutes les fuites ou nouvelles légitimes concernant une mise à jour, et nous sommes prêts à l’installer dès que possible. C’est la moitié du plaisir de posséder un Android.

Mais tout le monde ne le ressent pas.

Il y a quelques cas où la mise à niveau vers une nouvelle version n’est pas quelque chose que vous souhaitez faire. Les logiciels d’entreprise sont connus pour leur lenteur à s’adapter et les nouvelles versions de tout logiciel peuvent ne pas être prises en charge. Vous pouvez également disposer d’un équipement tel qu’un scanner portable qui ne fonctionnera pas si vous effectuez une mise à jour. Des choses comme ça ne sont pas un problème pour la plupart des gens.

Plus souvent qu’autrement, quand quelqu’un veut revenir à une ancienne version d’Android, c’est parce qu’il n’est pas satisfait de la version mise à jour. Nous pouvons tous gérer certains bogues mieux que d’autres, et si une mise à jour apporte l’un des bogues que vous ne pouvez pas traiter, vous pouvez rechercher l’option de revenir en arrière. Ce n’est pas aussi simple qu’il y paraît dans la plupart des cas.

Assurez-vous que vous souhaitez rétrograder votre Android

Revenir en arrière et installer une ancienne version d’Android n’est pas sans son propre ensemble de maux de tête. Il y a l’aspect sécurité de tout cela pour les débutants. Si votre téléphone est suivi pour être sur la version 3 du logiciel, les problèmes avec la version 2 ne seront probablement pas résolus par la société qui l’a fabriqué. Ensuite, vous devrez comprendre comment rétrograder, dont nous parlerons plus tard. Après cela, vous pouvez constater que certaines des choses que vous aimez ne fonctionnent tout simplement pas avec une ancienne version.

Google introduit de nouvelles API pour les développeurs à chaque itération d’Android, et des entreprises comme Samsung ou Huawei ajoutent les leurs en tête quand elles le personnalisent. Plusieurs fois, ces modifications ne sont pas rétrocompatibles. Certaines des nouvelles choses que vous ne pourrez pas utiliser peuvent être mineures et apparemment sans importance, mais il y a toujours une chance que quelque chose dont vous avez besoin ou que vous aimez ne fonctionne pas avec une ancienne version. Il n’y a aucun moyen réel de résoudre ce problème, sauf si vous voulez faire quelque chose comme installer un logiciel tiers personnalisé.

Mais nous prenons de l’avance sur nous-mêmes parce que pour la plupart d’entre nous, il n’y aura tout simplement pas de moyen de revenir à une version précédente.

Le truc facile d’abord

Si vous avez un Pixel ou un téléphone d’une autre entreprise qui est prêt à vous permettre de déverrouiller le chargeur de démarrage de votre téléphone et vous fournira un catalogue de toutes les différentes versions d’Android qui s’appliquent à lui, le retour en arrière est assez facile. Ce n’est pas inconnu non plus. Nous avons vu que HTC et Motorola offrent tous deux un moyen de déverrouiller les chargeurs de démarrage et que les archives des anciennes versions de certains téléphones vendus ont été déverrouillées.

Si vous avez un téléphone qui le rend possible, le faire est simple.

Sauvegardez tout ce que vous pouvez dans le cloud

Téléchargez la version du logiciel que vous souhaitez installer et tous les utilitaires dont vous avez besoin pour l’installer

Lisez, comprenez ce que vous avez lu, puis faites-le

Il y a beaucoup de choses que vous ne pourrez pas sauvegarder sans avoir un accès root. Sachez que des choses comme la progression du jeu, l’historique des messages, des photos et des vidéos dans votre application de messagerie et toutes les autres données tierces qui ne sont pas synchronisées dans le cloud peuvent disparaître pour toujours car une mise à niveau inférieure du système d’exploitation nécessite toujours un nettoyage complet de l’appareil. Vérifiez les différentes applications de sauvegarde et de restauration et assurez-vous d’avoir configuré Google Photos pour sauvegarder vos photos et vidéos avant de commencer à cliquer sur quoi que ce soit.

Vous voudrez également être sûr que vous comprenez le processus et que vous disposez de tous les outils dont vous avez besoin. Flasher le système d’exploitation sur un téléphone n’est pas une de ces choses que vous pouvez arrêter à mi-chemin.

Les trucs durs

Le fait est que la plupart des gens n’utilisent pas un appareil déverrouillable avec des images d’usine toutes emballées et prêtes à clignoter. Les entreprises n’aiment généralement pas partager une version installable de leur système d’exploitation pour une raison quelconque, et retrouver quelque chose que vous pouvez flasher vous-même peut s’avérer très difficile. Votre meilleur pari est de visiter des forums en ligne où d’autres avec le même modèle peuvent rechercher la même chose.

Trouver une ancienne version peut être difficile, et la plupart du temps, c’est la partie la plus simple de tout cela.

Là encore, le trouver pourrait être la partie facile car il y a d’autres obstacles à surmonter. Normalement, une mise à jour du système d’exploitation met également à jour le chargeur de démarrage de l’appareil. Cela signifie que pour revenir en arrière, vous devrez d’abord pouvoir flasher une version antérieure du chargeur de démarrage du téléphone. Le chargeur de démarrage est l’un de ces logiciels qui ne peuvent généralement pas être restaurés par des moyens normaux, vous devrez donc recourir à des hacks vraiment délicats si cela peut même être fait. Flasher un chargeur de démarrage de manière incorrecte est l’un des rares moyens infaillibles de briquer un téléphone Android.

Parfois, les hacks utilisés pour flasher des logiciels sur votre modèle d’Android sont simples et pas si difficiles à faire correctement. Malheureusement, ce n’est pas toujours le cas et vous verrez généralement une poignée de personnes expliquer comment elles ont ruiné leur téléphone lorsque les choses ont empiré.

Je n’essaie pas de vous en parler, mais vous devez savoir que les cinq minutes qu’il faut pour flasher votre téléphone vers une ancienne version pourraient avoir des heures et des heures de lecture comme condition préalable.

ROM personnalisées

Si vous souhaitez vraiment revenir en arrière et que cela ne vous dérange pas de perdre votre garantie, une ROM personnalisée est généralement un meilleur choix que la rétrogradation.

Les ROM personnalisées sont des versions tierces d’Android qui ont été construites et modifiées par des utilisateurs comme vous. Il n’est pas rare que le fabricant de téléphones donne une assistance. Des entreprises comme Sony et OnePlus sont connues pour leur rayonnement communautaire ici. Cependant, la plupart du temps, une ROM personnalisée provient d’une personne ou d’un groupe de personnes qui aiment simplement écrire du code et bricoler avec des téléphones.

Une ROM personnalisée peut signifier que vous aurez le meilleur des deux mondes: une version d’Android qui inclut toutes les mises à jour critiques et les nouvelles fonctionnalités, mais peut toujours prendre en charge une fonctionnalité qui a été supprimée dans la version officielle de la société qui a fabriqué le téléphone. Vous devrez également annuler toute garantie dont vous disposez et l’installation d’une ROM personnalisée peut être aussi difficile que l’installation d’une ancienne version du logiciel officiel. Si vous avez un modèle populaire, vous trouverez probablement une ROM personnalisée pour cela dans des endroits comme XDA Developers, un site Web dédié au bon type de piratage téléphonique.

Ce n’est pas quelque chose que nous voulons entendre; nous ne sommes pas autorisés à installer (ou essayer d’installer) les logiciels que nous aimons sur le téléphone cher que nous avons payé. C’est presque comme si nous ne le possédions pas vraiment. Mais c’est une réalité dans la plupart des cas et ce n’est pas quelque chose susceptible de changer de sitôt.

