Comment retrouver votre téléphone Android perdu

Vous craignez de perdre votre téléphone ou (pire encore) de le faire voler? Apaisez vos craintes et mettez en place un système de suivi avant que votre pire scénario ne se présente. Vous obtiendrez les meilleurs résultats si votre téléphone est connecté à un signal Wi-Fi mais le GPS et les réseaux mobiles parviendront toujours à localiser un emplacement assez précis. Vous devez également disposer d’un compte Google pour pratiquement tous les services de suivi disponibles, qu’ils soient intégrés ou téléchargés.

Comment localiser votre téléphone à l’aide de Google

La plupart des téléphones Android sont désormais livrés avec Find My Device intégré. Ce service suit automatiquement la position de votre téléphone, donc s’il disparaît, vous pouvez sauter sur votre ordinateur portable ou le téléphone d’un ami et trouver son dernier emplacement connu, faire sonner votre téléphone s’il est à proximité , ou verrouillez et / ou effacez votre téléphone si vous craignez qu’il ait été volé.

La chose la plus importante que vous puissiez faire est de vous assurer que votre téléphone est configuré pour être trouvé avant qu’il ne disparaisse. Sinon, vous êtes essentiellement seul. Un point important à noter ici est que vous devriez toujours avoir à portée de main les numéros IMEI et de série de votre téléphone. Vous pouvez facilement trouver le numéro IMEI de votre téléphone en composant * # 06 # à partir du numéroteur de votre téléphone.

Le numéro IMEI est un identifiant unique, et c’est ce que votre téléphone utilise pour s’inscrire aux tours de téléphonie cellulaire. Vous pouvez obtenir le numéro de série de votre téléphone dans les paramètres. Aller à Paramètres -> À propos du téléphone et vous devriez voir le numéro de série. La possession de ces informations est particulièrement utile en cas de vol de votre téléphone et si vous devez déposer une plainte auprès de la police.

Revenons à l’utilitaire intégré de Google. Vous serez connecté à Localiser mon appareil dès que vous aurez configuré votre téléphone, mais il arrive parfois que les choses ne fonctionnent pas comme elles le devraient. Dans un tel scénario, il vous suffit de télécharger l’application Find My Device sur le Play Store et de vous connecter avec votre compte Google. Une fois que vous l’avez fait, il restera actif sur votre appareil et vous pourrez l’utiliser pour localiser votre téléphone à distance.

Si vous perdez votre téléphone, vous pouvez localiser sa localisation en vous connectant à votre compte Google à partir de n’importe quel ordinateur ou même d’un autre téléphone. Lancez simplement n’importe quel navigateur Web, accédez à android.com/findet entrez votre adresse électronique et mot de passe si vous n’êtes pas connecté à votre compte Google sur cet appareil. Si vous avez configuré la vérification en deux étapes sur votre compte Google (et vous devriez certainement le faire), vous devrez également le faire.

Avec Find My Device ouvert, vous avez le choix entre trois options:

Vous pouvez jouer un son pour qu’il fasse du bruit (même si vous l’aviez en silence). Cette fonction est utile si la carte indique que le téléphone est à portée de voix et que vous ne pouvez tout simplement pas le voir.

Vous pouvez sécurisez votre appareil afin que le viseur ne puisse pas accéder à votre écran d’accueil. Cette fonctionnalité est particulièrement utile si votre téléphone n’a pas été préalablement sécurisé avec un code d’accès ou un capteur d’empreintes digitales.

Vous pouvez effacer ton téléphone. C’est la meilleure option si vous savez avec certitude que vous ne risquez pas de récupérer votre téléphone.

Si vous essayez de localiser votre téléphone avec Localiser mon appareil et qu’il ne semble pas fonctionner, la cause la plus probable est que votre téléphone n’est actuellement pas connecté au Wi-Fi ou à un réseau disponible. Dans ce cas, il est important de continuer à essayer; au moment où votre téléphone établit cette connexion, il apparaîtra sur la carte. Pour un explicateur plus détaillé sur le fonctionnement de Find My Device, cliquez sur le lien ci-dessous:

Trouver mon appareil: tout ce que vous devez savoir!

Si vous souhaitez télécharger une application de suivi par crainte d’une crise téléphonique manquante, vous avez le choix entre plusieurs options, et nous mettons en évidence quelques choix pour vous ci-dessous. Mais d’abord, voyons comment vous pouvez trouver votre téléphone dans votre maison via Google Home.

Localisez votre téléphone dans votre maison à l’aide de Google Home

Il est extrêmement facile de perdre votre téléphone en le déposant quelque part dans votre maison et en oubliant où vous l’avez laissé. Cela peut être frustrant s’il est temps de partir pour le travail ou un autre rendez-vous et que vous vous précipitez frénétiquement dans votre maison pour le chercher.

Si vous possédez un haut-parleur Google Home, vous pouvez utiliser l’Assistant Google pour trouver votre téléphone. Votre téléphone Android doit être connecté au même compte Google que votre haut-parleur Google Home, vous devez avoir associé votre compte Google et votre voix à votre Google Home via l’application Home, et votre téléphone doit être allumé et connecté à Internet via un mobile données ou Wi-Fi. Vous devrez également activer Localiser mon appareil, que vous devez absolument activer pour tout téléphone Android que vous utilisez.

Tant que votre téléphone est allumé et connecté à Internet, tout ce que vous avez à faire est de dire “Ok Google, trouve mon téléphone” et Google confirmera quel appareil vous voulez trouver, puis activera la sonnerie – même si vous avez réglé votre téléphone sur silencieux. Grâce à la prise en charge multi-utilisateurs de Google Home, tout le monde dans votre maison peut utiliser Google Home pour trouver leurs téléphones s’ils sont perdus tant qu’ils ont associé leurs comptes Google à Google Home à l’aide de Voice Match.

Trouvez votre téléphone avec des applications tierces

Bien que l’option intégrée de Google soit certainement votre meilleur pari, il y a certaines options tierces que vous voudrez peut-être envisager. Nous avons répertorié ci-dessous les meilleures applications tierces pour trouver votre téléphone.

Life360 Family Locator

L’application Family Locator de Life360 est essentiellement un tracker GPS pour téléphones mais est particulièrement utile pour les familles avec plusieurs téléphones en cours d’utilisation. Les membres de votre famille deviennent un «cercle», le nom de l’application pour un groupe fermé de personnes qui consentent à ce que leurs téléphones soient suivis en temps réel. Les membres de votre famille apparaîtront sur des cartes en direct dans l’application sous forme de petites icônes afin que vous puissiez voir où tout le monde se trouve à un moment donné.

L’application vous permet également de discuter avec des personnes de votre cercle ou de diffuser une heure et un lieu de réunion. Et, bien sûr, si un téléphone de votre cercle est perdu ou volé, l’application le suivra sur la carte.

Téléchargement: Family Locator (gratuit avec achats intégrés)

Prey Anti Theft

L’application Prey Anti Theft est impressionnante en ce sens que trois appareils différents peuvent être protégés par un seul téléchargement. Vous aurez la possibilité de déclencher une alarme à partir de votre téléphone manquant, de prendre des captures d’écran s’il est en cours d’utilisation et de verrouiller l’appareil dès que vous réalisez qu’il est manquant.

Une fois que vous avez téléchargé l’application, elle vous guidera à travers une série de tutoriels pour vous montrer comment utiliser votre compte Prey pour suivre votre téléphone. L’application elle-même est gratuite et ne nécessite pas d’achats supplémentaires pour accéder aux fonctionnalités haut de gamme.

Téléchargement: Prey Anti Theft (gratuit)

Android perdu

Lost Android vous permettra d’accéder à distance à votre téléphone manquant via leur site Web. Ici, vous pourrez effacer des informations sensibles si vous craignez que votre téléphone ne soit jamais restitué, ou envoyer des messages à votre téléphone dans l’espoir que quelqu’un le trouve et le renvoie.

De plus, vous pouvez choisir de transférer à distance tous les appels que vous pourriez manquer vers un autre numéro et d’enregistrer une liste en cours de tous les appels ou messages passés ou des photos prises avec votre téléphone.

Téléchargement: Android perdu (gratuit avec les achats intégrés)

Où est mon droïde

Les fonctionnalités de base de l’application Where’s My Droid vous permettent de faire sonner votre téléphone si vous l’avez égaré, de le localiser via GPS sur Google Maps et d’utiliser un mot de passe pour empêcher les modifications non autorisées des applications sur votre téléphone Android. Le mode furtif empêche également quiconque trouve votre téléphone de voir vos messages texte entrants; à la place, ils verront un mot d’attention personnalisable qui les avertira de l’état perdu ou volé du téléphone.

La version Pro de l’application, que vous payez pour utiliser, vous permet d’effacer à distance les données de votre téléphone, d’utiliser une ligne fixe pour accéder à votre téléphone et de verrouiller à distance l’appareil.

Étant donné que Google a supprimé certaines des fonctionnalités SMS de base utilisées par les développeurs, nous établirons un lien direct vers le site Web Where’s My Droid où vous pouvez télécharger une version héritée de l’application qui fonctionne toujours comme annoncé.

Téléchargement: Where’s My Droid (gratuit avec les achats intégrés)

Google est votre meilleure solution

Les outils de localisation de téléphone de Google sont votre meilleur pari – tant que vous avez effectué le processus de configuration à l’avance. Vraiment, cela devrait être quelque chose que vous configurez sur n’importe quel appareil qui vous intéresse ou qui contiendra des données sensibles, en particulier avec la facilité avec laquelle Google a facilité la localisation de votre appareil en cas de perte.

Bien sûr, l’un des avantages d’Android est d’avoir la liberté de personnaliser votre expérience comme bon vous semble. Si, pour une raison quelconque, l’offre de Google ne vous suffit pas, vous devriez considérer les options tierces que nous avons mises en évidence ci-dessus, car elles incluent des fonctionnalités intelligentes qui pourraient vous donner une tranquillité d’esprit supplémentaire si votre appareil venait à manquer.

Si tout le reste échoue, bloquez l’IMEI de votre téléphone

Si votre téléphone est volé ou trouvé et qu’il est ensuite réinitialisé aux paramètres d’usine, vous ne pourrez pas compter sur des applications ou des services pour le trouver; une réinitialisation d’usine effacera toutes les données, comptes ou mots de passe d’origine nécessaires pour trouver à distance votre téléphone Android.

Ensuite, vous devrez utiliser l’option nucléaire de le bloquer avec son numéro IMEI. Cela permettra au moins de s’assurer que personne d’autre ne pourra enregistrer le téléphone sur les réseaux cellulaires. Vous devez contacter la police dès que possible une fois que votre téléphone a disparu et fournir son numéro IMEI. Vous devrez également faire de même avec votre opérateur ou votre fournisseur de services, et cela sera ajouté à une liste noire.

Il existe des services comme Stolen Phone Checker aux États-Unis et Device Check au Canada qui vous permettent de saisir un IMEI et de voir si cet appareil particulier a été signalé comme perdu ou volé. Il y a aussi IMEI24, qui a une base de données mondiale.

Comme toujours, soyez prudent lorsque vous récupérez un téléphone perdu ou volé. Si vous avez des inquiétudes concernant la perte ou le vol de votre téléphone, il est préférable de configurer et de tester votre système de suivi préféré dès que vous l’achetez et de contacter la police. L’enregistrement de certaines applications peut être un peu fastidieux, mais il sera plus difficile d’essayer de localiser un téléphone manquant si aucun filet de sécurité n’est en place.

