Vous avez donc cette excellente idée de livre. La poursuite d’un accord d’édition est notoirement difficile, et même si vous réussissez, vous pourriez être expulsé des revenus. Comme alternative, vous pouvez toujours choisir de publier vous-même.

L’auto-édition semble difficile et peut-être un peu intimidante, mais ce n’est pas obligatoire. Vous pouvez simplement vous tourner vers Kindle Direct Publishing et commencer. Voici un petit guide sur la façon de s’auto-publier sur Amazon.

Comment s’auto-publier sur Amazon:

1. Si vous souhaitez publier un livre, vous avez besoin du bon type de compte. Heureusement, Amazon dispose de la publication directe Kindle que vous pouvez configurer via votre compte Amazon. Cependant, vous devez ajouter des informations fiscales spécifiques avant de pouvoir publier. Pour ce faire, il vous suffit de trouver l’onglet Mise à jour dans votre compte et de saisir vos informations.

2. Maintenant que vous avez votre compte, il est temps pour la partie passionnante. J’espère que vous avez déjà fini d’écrire votre livre, c’est pourquoi vous êtes ici. Les deux premières choses à saisir sont un titre et un sous-titre. Vraisemblablement, vous les avez déjà. Sinon, essayez de penser à certains de vos livres préférés et à la façon dont leurs titres vous attirent.

3. Les lecteurs potentiels examinent trois éléments principaux lorsqu’ils lisent un livre: le titre, la couverture et la description. La description doit raconter en quoi consiste réellement votre livre et ce qui vous passionne le plus de l’avoir écrit. Votre première phrase devrait être aussi excitante que possible tout en travaillant comme un argumentaire de vente ou une publicité pour votre livre.

4. Maintenant, pour la dernière étape de l’optimisation de votre livre: sélectionner des mots clés et des catégories. Amazon vous permet de sélectionner jusqu’à sept mots clés, alors choisissez avec soin. Par exemple, si votre livre porte sur la productivité, vous pouvez choisir des phrases comme:

Comment être productifExemples de productivitéAméliorer votre concentration

Après les mots-clés, vous pouvez choisir certaines catégories. Les catégories sont un peu plus faciles que les mots-clés car elles couvrent des sujets tels que la non-fiction, l’entraide ou la formation continue. Votre objectif en ce qui concerne les catégories est de localiser un sujet qui est tendance mais sans trop de concurrence.

Comment télécharger et gagner de l’argent:

5. Vous êtes enfin prêt à télécharger votre manuscrit. Tout d’abord, rendez-vous sur la partie Votre bibliothèque de votre compte Kindle Direct Publishing. Vous allez maintenant suivre ces étapes:

Actions eBook Kindle → Modifier le contenu d’un eBook → Télécharger le manuscrit de l’eBook

Et maintenant, votre manuscrit devrait être devant vous! C’est également l’étape où vous devez choisir votre couverture de livre. Vous pouvez opter pour quelque chose de simple, ou si vous publiez un roman, il peut être préférable de poursuivre une couverture passionnante. Ceci est la dernière étape, il est donc temps de vendre.

6. Il ne vous reste plus qu’à fixer votre prix. Il existe de nombreuses stratégies de tarification que vous pouvez adopter avec Amazon, et cela dépend souvent de votre expérience. De nombreux débutants choisissent de commencer à 2,99 $, puis d’augmenter lentement le prix chaque semaine jusqu’à 9,99 $. Cela attire les lecteurs à un prix bas, puis à mesure que les mots se répandent, les lecteurs paieront plus pour lire votre travail. Vous devez rechercher correctement votre concurrence et votre créneau avant de décider d’un prix.

Vous êtes maintenant prêt à publier et à vendre votre livre!

De quoi d’autre ai-je besoin pour publier moi-même?

