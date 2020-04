Comment sauvegarder un iPhone – The Mac Observer

L’iPhone est si bien conçu, stable et fiable qu’il semble presque qu’il n’a pas besoin d’être sauvegardé. Mais vous devriez, et voici comment sauvegarder l’iPhone.

Sauvegardes iPhone

Tout d’abord, sachez que comme toute technologie avancée, la technologie comporte de nombreux détails et couches, et une lecture supplémentaire est toujours conseillée. Considérez cet article comme un kit de démarrage.

Pour les ouvreurs, il y a un choix. On peut sauvegarder un iPhone (ou iPad, iPod) sur iCloud d’Apple ou sur un ordinateur (PC ou Mac). Ou les deux.

Dans les premiers jours de l’iPhone, il fallait connecter un iPhone à un ordinateur (exécutant iTunes) avec un câble USB. Cela a bien fonctionné et fonctionne toujours. Cependant, l’iPhone est devenu si populaire que tous les propriétaires d’iPhone n’avaient pas d’ordinateur. Ou eu la patience de travailler à travers le processus iTunes. Apple a donc introduit les sauvegardes iCloud.

Il existe également une belle solution tierce que j’aborderai brièvement ci-dessous.

Prendre une décision

Apple a plusieurs articles de support intéressants qui parcourent le processus. La première étape consiste à lire «À propos des sauvegardes pour iPhone, iPad et iPod touch». Cet article décrit les avantages et les inconvénients de chaque méthode.

La première chose à savoir est que vous devrez peut-être payer des frais mensuels supplémentaires pour le stockage iCloud qui vont au-delà des 5 Go gratuits par compte. Deuxièmement, alors que les sauvegardes iCloud sont cryptées, vous pouvez toujours vous sentir mal à l’aise avec Apple hébergeant votre seule sauvegarde dans «le cloud» plutôt que sur un ordinateur sous votre contrôle.

Enfin, il est bon de comprendre ce qui est sauvegardé sur iCloud et ce qui ne l’est pas. Pour cela, lisez: «Que sauvegarde iCloud?»

Maintenant que vous avez décidé quelle méthode utiliser (ou les deux), il est temps de creuser.

Sauvegarde iPhone vers Apple iCloud

Pour commencer, accédez à «Comment sauvegarder votre iPhone, iPad et iPod touch». Cliquez sur la case: «Utiliser iCloud». Cela vous amènera à: “Comment sauvegarder avec iCloud.” S’il s’avère que vous avez besoin de plus de stockage iCloud, cette section contient un lien, «Obtenez de l’aide pour effectuer une sauvegarde ou gérez votre espace disponible dans iCloud». Un supplément de 50 Go coûte 0,99 $ US / mois.

Sauvegarde iPhone vers ordinateur

Allez à «Comment sauvegarder votre iPhone, iPad et iPod touch». Cliquez sur la case: «Utilisez votre ordinateur». Cela vous amènera à: “Comment sauvegarder avec votre ordinateur.”

Cette section explique comment, avant macOS Catalina, on utilise iTunes. Cependant, dans macOS Catalina (et à l’avenir), on utilise le Chercheur.

Je vous recommande de choisir de crypter vos sauvegardes. Apple explique pourquoi.

Si vous souhaitez enregistrer les données de santé et d’activité à partir de votre appareil ou d’Apple Watch, vous devez crypter votre sauvegarde: cochez la case Crypter [device] sauvegarde et créer un mot de passe mémorable. Si vous n’avez pas besoin de sauvegarder vos données de santé et d’activité, vous pouvez effectuer une sauvegarde qui n’est pas chiffrée.

…

Solution tierce

Il existe d’autres applications qui peuvent sauvegarder votre iPhone sur un ordinateur. Un bon que je connais vient d’iMazing. Mac et PC sont pris en charge. Pour en savoir plus, consultez la page iMazing: «Sauvegardes iPhone et iPad».

Emballer

Si vous choisissez de ne pas effectuer de sauvegardes iCloud, vous souhaiterez configurer un rappel pour sauvegarder régulièrement votre iPhone sur votre ordinateur. De plus, c’est une bonne idée de faire une sauvegarde en utilisant la ou les méthodes que vous avez choisies juste avant d’acheter un nouvel iPhone (ou iPad, iPod). Avoir une sauvegarde iCloud à portée de main rend le transfert de toutes vos données vers un nouvel iPhone, dans un magasin Apple, très facile.

Le prochain défi est d’apprendre à restaurer un iPhone à partir d’une sauvegarde, mais c’est un article pour un autre jour.