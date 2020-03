Nous connaissons tous l’importance de sauvegarder nos appareils afin que, si quelque chose de terrible se produit et que nous devions le restaurer, le processus puisse être moins intimidant. Malheureusement, Apple n’a toujours pas réussi à sauvegarder notre Apple TV dans le sens traditionnel du terme.

Mais ce n’est pas parce que vous ne pouvez pas sauvegarder (et restaurer) complètement votre Apple TV que vous ne pouvez pas enregistrer de données importantes. Grâce à iCloud et au partage à domicile, vos applications, votre musique, vos films, vos émissions de télévision et vos photos sont totalement sécurisés, même si cela peut être difficile d’obtenir une nouvelle Apple TV ressemblant exactement à votre configuration précédente.

Voici comment sauvegarder votre Apple TV.

Comment synchroniser votre musique, vos films et vos applications sur Apple TV

Lorsque vous vous connectez à iTunes et à l’App Store sur Apple TV, tous vos films, émissions télévisées, musique et applications achetés sont automatiquement affichés pour que vous puissiez les installer ou les diffuser. Vous pouvez également utiliser vos activités de podcast. Si vous êtes abonné à Apple Music, vous pouvez profiter du streaming audio. Votre contenu sera répertorié sous le Acheté section de chaque application, afin que vous puissiez facilement la trouver et y accéder.

Économisez gros avec ces offres d’ExpressVPN, PureVPN et plus

En ce qui concerne les applications, c’est une sorte de douleur dans le cul car vous devez parcourir et installer chaque application que vous souhaitez sur votre Apple TV, et si vous avez joué à un jeu qui ne prend pas en charge la synchronisation dans le cloud, vous pourriez perdre tous vos progrès.

Sinon, récupérer votre contenu sur votre Apple TV est assez facile. Tout votre contenu iTunes et App Store est disponible pour vous installer ou diffuser sur Apple TV. Il vous suffit de vous connecter avec votre identifiant Apple. Si votre Apple TV tombe en panne, tout ce que vous avez à faire pour voir vos achats et téléchargements est de vous reconnecter.

lancement Réglages depuis votre écran d’accueil.

Cliquer sur Comptes.

Source: iMore

Cliquer sur iTunes et App Store.

Cliquer sur Ajouter un nouvel identifiant Apple.

Source: iMore

Cliquer sur Entrez nouveau … si vous y êtes invité.

Entrez le supplément Nom d’utilisateur Apple ID.

Source: iMore

Cliquer sur Continuer.

Entrez le supplément Mot de passe Apple ID.

Source: iMore

Cliquer sur Se connecter.

Source: iMore

Vous pouvez également ajouter plusieurs comptes pour que tous les membres de votre foyer disposant d’un identifiant Apple puissent ajouter leur contenu à l’Apple TV.

Sur tvOS 13, le processus semble légèrement différent, mais est plus ou moins le même.

Ouvert Réglages sur votre Apple TV.

Cliquez sur Utilisateurs et comptes.

Source: iMore

Cliquez sur Ajouter un nouvel utilisateur…

Cliquez sur Ajouter un utilisateur à cette Apple TV.

Source: iMore

Cliquez sur Entrez nouveau …

Entrez votre identifiant Apple adresse e-mail et mot de passe comme indiqué.

Source: iMore

Cliquez sur Se connecter.

Source: iMore

Synchronisation de l’écran d’accueil sur plusieurs Apple TV

C’est le plus proche que nous ayons en fait d’avoir un système de sauvegarde honnête à la perfection pour l’Apple TV. Un écran d’accueil est une fonctionnalité introduite dans tvOS 11, et il synchronise les dispositions de votre application tvOS sur n’importe quel Apple TV connecté à votre compte iCloud. Ajouter un nouvel Apple TV à votre domicile? Un écran d’accueil s’assurera que toutes les applications et tous les jeux que vous aimez sur votre Apple TV existante sont téléchargés et organisés correctement sur votre nouveau.

Comment synchroniser votre écran d’accueil Apple TV sur tous les Apple TV

Comment partager le contenu de votre ordinateur sur Apple TV

Même si vous n’utilisez pas Apple Music ou n’achetez pas de films et d’émissions de télévision via iTunes, vous pouvez toujours profiter de votre collection de divertissement personnelle grâce au partage à domicile. Vous pouvez partager le contenu de votre ordinateur avec Apple TV. Peu importe si votre Apple TV passe complètement en mode kaput, tous les films, musiques et émissions de télévision que vous avez stockés sur votre Mac seront toujours là (mais n’oubliez pas d’avoir un plan de sauvegarde solide pour votre Mac, aussi ). Une fois que vous avez ajouté votre ordinateur au partage à domicile, vous pouvez trouver son contenu dans l’application Ordinateurs de votre Apple TV.

Comment synchroniser vos photos sur Apple TV

Vous ne pourrez pas télécharger de photos directement sur votre Apple TV, mais vous pouvez y accéder depuis iCloud. Vous n’avez même pas besoin d’activer la bibliothèque de photos iCloud si vous ne souhaitez pas accéder à toutes vos photos. Vous pouvez simplement afficher vos albums partagés ou revenir uniquement aux 1 000 dernières photos. Si votre Apple TV tombe en panne, tout ce que vous avez à faire est de réactiver votre fonctionnalité de streaming de photos préférée pour l’application Photos lorsque vous la récupérez et la lancez.

TV partout

Chaque fois que tvOS plantait dans le passé, il était toujours très difficile de se reconnecter à chaque abonnement au câble que vous utilisez sur Apple TV. Avec la connexion unique et la connexion zéro à venir, de nombreuses personnes n’auront à se connecter qu’une seule fois (ou pas du tout) pour accéder directement à leurs abonnements au câble dès qu’elles réinstallent leurs applications de chaîne et les ouvrent sur Apple TV. .

Si vous utilisez l’application TV sur Apple TV, vous ne perdrez même pas vos activités de télévision avec les applications de chaîne prises en charge. Le contenu de l’application TV est synchronisé dans le cloud, vous pouvez donc l’utiliser sur plusieurs appareils. L’avantage involontaire est qu’il agit également comme une sorte de sauvegarde pour vos activités de télévision et de visionnage de films.

Des questions?

Vous ne pourrez peut-être pas sauvegarder votre Apple TV au sens traditionnel, mais grâce à iCloud, vous n’êtes pas totalement perdu. Avez-vous des questions sur la connexion de votre identifiant Apple pour accéder à votre contenu sur Apple TV? Mettez-les dans les commentaires et je vous aiderai.