Comment sauvegarder votre Apple Watch

Apple propose des services de sauvegarde automatique pour la plupart de ses appareils, et Apple Watch ne fait pas exception. Voici comment l’Apple Watch synchronise vos données essentielles et comment vous pouvez la forcer à déclencher une sauvegarde.

Fonctionnement des sauvegardes Apple Watch

Chaque fois que votre Apple Watch se connecte à votre iPhone via Bluetooth ou Wi-Fi, elle synchronise automatiquement vos dernières données de santé, d’entraînement, d’activité et d’application. Les trois premières informations sont synchronisées avec l’application Santé, où elles sont soit chiffrées et stockées dans iCloud, soit stockées dans le cadre de votre sauvegarde iPhone chiffrée. Pendant ce temps, les données de vos applications sont regroupées dans le cadre de la sauvegarde de votre iPhone, car les applications Apple Watch ne sont techniquement que des extensions d’applications iPhone.

Remarque: Si vous utilisez toujours un ordinateur pour effectuer des sauvegardes non cryptées de votre iPhone, vous n’enregistrez aucune donnée d’intégrité. Par conséquent, il est maintenant recommandé d’utiliser à la place une sauvegarde iTunes chiffrée ou de synchroniser vos données de santé via iCloud. Vous pouvez également sauvegarder vos données de santé séparément via une application tierce, mais ce n’est pas aussi fluide qu’un processus (et vous perdrez toutes vos réalisations d’activité).

Économisez gros avec les offres VPN d’ExpressVPN, PureVPN, Surfshark et plus

Que synchronisera mon iPhone?

Selon le document de support de sauvegarde d’Apple, voici les informations que votre Apple Watch synchronise régulièrement avec votre iPhone:

Données spécifiques à l’application (pour les applications intégrées) et paramètres (pour les applications intégrées et tierces). Par exemple, Cartes, distance, unités et vos paramètres pour Courrier, Calendrier, Stocks et météo.

Disposition de l’application sur l’écran d’accueil

Paramètres de cadran d’horloge, y compris votre cadran de montre actuel, les personnalisations et l’ordre

Paramètres du Dock, y compris l’ordre, que vous triiez par favoris ou récents, et les applications disponibles

Paramètres généraux du système, tels que le cadran de la montre, la luminosité, le son et les paramètres haptiques

Données de santé et de remise en forme, telles que l’historique, les résultats, les données d’étalonnage de l’entraînement et de l’activité de votre Apple Watch, et les données saisies par l’utilisateur (pour sauvegarder les données de santé et de remise en forme, vous devez utiliser iCloud ou une sauvegarde iTunes cryptée.)

Paramètres de notification

Listes de lecture, albums et mixages synchronisés avec votre Apple Watch et vos paramètres de musique

Le paramètre Siri Voice Feedback pour Apple Watch Series 3 ou version ultérieure qui contrôle le moment où Siri parle

Album photo synchronisé (pour voir quel album se synchronise, ouvrez l’application Apple Watch, appuyez sur l’onglet Ma montre, puis sur Photos> Album synchronisé.)

Fuseau horaire

Que ne synchronise pas mon iPhone?

En général, l’Apple Watch ne synchronisera rien avec votre iPhone qui pourrait poser un problème de sécurité. Plus précisément, cela comprend:

Couplages Bluetooth

Cartes de crédit ou de débit utilisées pour Apple Pay sur votre Apple Watch

Mot de passe pour votre Apple Watch

messages

Si vous devez dissocier et réappairer votre Apple Watch – soit comme mesure de dépannage, pour forcer une synchronisation ou pour passer à un nouvel iPhone – vous devrez à nouveau associer vos accessoires Bluetooth non W1, ressaisissez vos cartes Apple Pay et configurez votre mot de passe.

À quelle fréquence mon iPhone se synchronise-t-il avec mon Apple Watch?

C’est un cycle similaire à celui de services comme la bibliothèque de photos iCloud et similaires – chaque fois que vos appareils sont à portée, il alimente un flux constant de données entre les deux. Contrairement à la plupart des services iCloud, cependant, l’Apple Watch peut utiliser Bluetooth ou Wi-Fi; en tant que tel, si vous avez parcouru le désert avec votre montre et votre iPhone, vous pouvez toujours synchroniser vos données d’activité sans point d’accès présent (en supposant que la connexion Bluetooth est suffisamment forte).

Ma sauvegarde Watch est-elle en direct localement sur mon iPhone ou dans iCloud?

Lorsque vous synchronisez initialement les données entre votre montre et votre iPhone, ces informations vivent localement sur votre iPhone. Certaines de ces informations seront ensuite synchronisées avec iCloud (par exemple, si vos données de santé sont stockées dans iCloud); le reste sera enregistré sur iCloud ou iTunes lorsque vous sauvegarderez votre iPhone, selon le type de sauvegarde que vous utilisez.

En tant que tel, même si vous perdez votre iPhone, tant que vous l’avez sauvegardé récemment et avez accès à votre identifiant Apple, vous pouvez restaurer votre Apple Watch avec peu ou pas de perte d’informations.

Mon Apple Watch peut-elle enregistrer des données même si elle n’est pas connectée à mon iPhone?

Ouaip! Que vous alliez courir sans votre iPhone ou que vous ayez décidé de faire un week-end de camping uniquement avec votre Apple Watch, vous serez couvert! Quelles que soient les données d’exercice et de santé que vous créez pendant votre absence, elles seront enregistrées localement sur votre Apple Watch (jusqu’à 30 jours d’informations) jusqu’à ce que vous soyez à nouveau à portée de votre iPhone.

Donc, si l’Apple Watch synchronise simplement les données avec l’iPhone, qu’est-ce qu’une sauvegarde Apple Watch?

Lorsque vous synchronisez les données de paramètres de votre Apple Watch vers votre iPhone, elles ne se retrouvent pas simplement dans le package flottant aléatoire d’une sauvegarde iPhone – iOS place ces données dans un conteneur Apple Watch spécialement étiqueté. Par conséquent, si vous devez découpler et recoupler votre Apple Watch, ou si vous passez à une nouvelle Apple Watch, vous pourrez utiliser ces données pour la restaurer à son ancienne image.

Remarque: vous aurez besoin de l’iPhone d’origine avec lequel vous l’avez associé (ou d’un nouvel iPhone restauré à partir de la sauvegarde de votre ancien iPhone) si vous souhaitez accéder aux informations de votre Apple Watch – vous ne pouvez pas simplement restaurer directement à partir d’iCloud.

Puis-je envoyer la sauvegarde de ma montre sur l’iPhone de mon ami?

Comme nous l’avons mentionné ci-dessus, la sauvegarde de votre montre est principalement liée à votre iPhone et à sa sauvegarde, vous ne pouvez donc pas envoyer les données de votre montre à l’iPhone de votre ami.

Cela dit, il existe un moyen de déplacer les données Watch d’un ancien iPhone vers un nouveau: si votre nouvel iPhone est restauré à partir de la sauvegarde de votre ancien iPhone, vous pouvez réinitialiser votre montre à partir d’une sauvegarde lorsque vous le re-coupez sans problème.

Comment coupler une Apple Watch existante avec un nouvel iPhone

Comment sauvegarder manuellement votre Apple Watch

Comme mentionné ci-dessus, il n’y a pas de bouton «Sauvegarder» dans l’application Watch pour synchroniser manuellement votre Apple Watch, principalement parce que vous n’en avez pas besoin. Mais si vous passez à une nouvelle Apple Watch (ou passez à un nouvel iPhone) et que vous souhaitez vous assurer que chaque dernier bit de données a été synchronisé, vous pouvez le faire en dissociant votre Apple Watch quand elle et votre iPhone est connecté. Ce processus déclenchera une dernière synchronisation avec votre iPhone avant d’effacer votre Apple Watch aux paramètres d’usine par défaut.

Remarque: Étant donné que vous ne pouvez pas utiliser votre Apple Watch actuelle lorsqu’elle n’est pas associée à votre iPhone, nous vous recommandons d’attendre d’avoir en main votre ancien et votre nouvel iPhone (ou votre ancienne et nouvelle Apple Watch) avant de commencer ce processus.

Pour ce faire, suivez nos étapes pour dissocier votre Apple Watch:

Comment dissocier votre Apple Watch

Comment restaurer votre Apple Watch à partir d’une sauvegarde

Une fois que vous avez forcé votre Apple Watch à effectuer une sauvegarde, vous souhaiterez la restaurer – soit sur votre téléphone existant, soit sur votre nouvel iPhone. Voici comment procéder.

Comment restaurer votre Apple Watch à partir d’une sauvegarde

D’autres questions?

Toujours curieux d’Apple Watch et des sauvegardes? Donnez-nous un cri si vous avez d’autres questions, et nous essaierons d’y répondre.