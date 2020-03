Comment se mettre en forme avec Android et Wear OS, première partie: choisir son matériel

Chaque année, deux résolutions figurent en tête de liste dans le monde entier: se mettre en forme et mener une vie plus saine. Malheureusement, sans la motivation et les conseils appropriés, ces résolutions peuvent souvent s’effondrer en ce moment même à la mi-mars, ne laissant pas beaucoup de bien-être en attente sans voie viable. Pour vous aider à garder le cap, nous lançons une série limitée qui vous montrera comment vous adapter physiquement et mentalement avec un téléphone Android et une montre connectée Wear OS.

Pourquoi Android et Wear OS sont la paire de fitness idéale

D’accord, je sais ce que vous pensez: j’adore mon téléphone Android, mais pourquoi devrais-je choisir Wear OS alors que je pourrais acheter un tracker de fitness pas cher et en finir avec lui?

Pour commencer, Wear OS abrite toujours une boutique d’applications en plein essor. Contrairement à un tracker de fitness dédié qui peut essayer de vous sceller dans son écosystème, Wear OS fonctionne avec une variété de logiciels de fitness, y compris Google Fit, Strava, Runtastic et bien d’autres. Cela permet de garder vos données portables de sorte que si vous souhaitez passer à un autre service de remise en forme, vous pouvez le faire avec une relative facilité.

Wear OS n’est pas seulement idéal pour le suivi de la condition physique. En tant que plateforme de smartwatch à part entière, les utilisateurs peuvent également appuyer sur leurs montres Wear OS pour envoyer des notifications sur le terrain, parler à Google Assistant et répondre aux messages à partir de leurs poignets.

Enfin, Wear OS est en passe de devenir l’une des plus grandes plateformes de fitness de la planète une fois l’acquisition de Fitbit finalisée. Cela fait de Wear OS l’un des systèmes d’exploitation les plus importants de la nouvelle décennie pour les propriétaires de téléphones soucieux de leur condition physique et les amateurs de technologie, même si l’union de Google et de Fitbit n’a pas encore été pleinement réalisée.

Comment choisir son téléphone Android

Votre téléphone servira de hub connecté pour toutes les données de fitness que vous collecterez au cours des prochains mois. Heureusement, la plupart des téléphones Android exécutant Android 6.0+ (à l’exception des appareils de l’édition Go) peuvent se coupler avec une montre Wear OS, donc si votre téléphone répond à ces exigences, vous êtes en bonne forme. Pour moi, je choisis notre Smartphone de l’année 2019, le Google Pixel 3a XL.

Comment choisir votre montre connectée Wear OS

Votre montre Wear OS sera chargée de collecter et de surveiller les mesures vitales, telles que la fréquence cardiaque, le nombre de pas, les calories brûlées, etc. Contrairement au marché des smartphones qui a mûri au point que même les appareils de milieu de gamme peuvent se défendre contre les autres concurrence coûteuse, les smartwatches sont toujours un mélange de capacités et de valeur.

En règle générale, une bonne montre intelligente axée sur la condition physique doit avoir un capteur de fréquence cardiaque intégré afin qu’il puisse surveiller plus précisément la réponse de votre corps à l’effort physique, les calories dépensées et le temps passé dans différentes zones de fréquence cardiaque pendant les séances d’entraînement. . Si vous êtes un coureur, vous aurez également besoin d’une forme de GPS embarqué ou connecté pour cartographier vos excursions. En dehors de cela, toute smartwatch en vaut la peine sera en mesure de faire les bases, comme les étapes de comptage, le suivi de la production de calories et la remise de notifications.

J’utiliserai la Puma Smartwatch que j’ai examinée en décembre, principalement parce qu’elle partage un grand point commun avec les autres montres de cette liste. Ils sont tous équipés du Snapdragon 3100 – sans doute le seul processeur portable capable de fournir des performances utilisables sur un appareil Wear OS moderne.

Meilleur dans l’ensemble: Fossil Gen 5

Lorsque nous avons examiné le Fossil Gen 5 en 2019, nous l’avons appelé la «meilleure montre intelligente Wear OS que vous puissiez acheter», et nous le voulions. Wear OS vole sur les 1 Go de RAM de la génération 5. Il est équipé d’un capteur de fréquence cardiaque, NFC pour Google Pay, GPS, altimètre, accéléromètre, gyroscope, capteur de lumière ambiante, et il peut être immergé en toute sécurité jusqu’à 30 mètres d’eau. Il comprend également un microphone et un haut-parleur pour que vous puissiez parler à Google Assistant et même recevoir des appels téléphoniques directement depuis votre poignet. Conclusion: si vous cherchez à acheter votre première montre Wear OS ou si vous recherchez une mise à niveau digne de votre matériel actuel, c’est la meilleure option.

La Gen 5 est disponible en deux versions distinctes. La Carlyle HR plus masculine coûte 257,79 $ (37,21 $ de réduction), en baisse par rapport à son PDSF de 295 $, tandis que la Julianna HR de style féminin se vend 291,99 $ (3,00 $ de réduction sur le PDSF).

Meilleur rapport qualité / prix: Fossil Sport

Si vous ne cherchez pas à dépenser une tonne d’argent pour une montre Wear OS qui peut encore faire le travail, ne cherchez pas plus loin que le Fossil Sport. Avant l’arrivée de la Gen 5, cette montre était la meilleure option Wear OS disponible. Il dispose d’un GPS dédié, d’un capteur de fréquence cardiaque, d’un NFC pour Google Pay, d’un gyroscope, d’un accéléromètre, d’un microphone, d’un altimètre, d’un capteur de lumière ambiante, et il peut être immergé dans l’eau jusqu’à 50 mètres. Le Fossil Sport n’a que 512 Mo de RAM, donc les performances seront sensiblement plus lentes par rapport à la Gen 5, mais à seulement une fraction du prix, ce défaut peut même ne pas avoir d’importance.

Fossil a récemment ajouté une nouvelle gamme de couleurs pastel à la série qui ira parfaitement avec le printemps. Si vous agissez maintenant, vous pouvez vous procurer un tout nouveau Fossil Sport 43 mm ou un Fossil Sport 41 mm pour un maigre 99 $ (176 $ de réduction sur le PDSF).

Le meilleur du style: Movado Connect 2.0

Qui a dit que le matériel de fitness ne pouvait pas non plus être attrayant? Si vous avez envie d’une esthétique visuelle unique dans votre montre intelligente Wear OS, vous devriez jeter un œil à Movado Connect 2.0. Cette belle série est équipée de toutes les technologies de fitness dont vous auriez besoin, comme un capteur de fréquence cardiaque, un microphone, un NFC pour Google Pay, un GPS sans fil, un gyroscope, un accéléromètre, un altimètre et un capteur de lumière ambiante. Les performances seront fluides avec 1 Go de mémoire sous le capot, mais le style ajouté du Movado Connect 2.0 signifie qu’il ne peut être immergé en toute sécurité que dans 10 mètres d’eau.

Le Movado Connect 2.0 est disponible en deux options de dimensionnement. Vous pouvez vous procurer le modèle plus grand de 42 mm et la version plus petite de 40 mm à partir de 495 $ chacun. Selon le bracelet que vous choisissez d’acheter avec votre montre, les prix finaux peuvent gonfler jusqu’à 695 $ par montre, mais si le style est tout aussi important que les performances, le Movado Connect 2.0 est un énorme concurrent.

Meilleure forme physique: Suunto 7

Suunto est connu pour intégrer une technologie de fitness sérieuse dans sa famille de montres connectées. La nouvelle Suunto 7 est la première montre connectée de la société optimisée par Wear OS. Le Suunto 7 dispose d’un capteur de fréquence cardiaque, NFC pour Google Pay, GPS, altimètre, accéléromètre, gyroscope, baromètre, capteur de lumière ambiante, et il peut être immergé en toute sécurité dans jusqu’à 50 mètres d’eau. Les utilisateurs auront accès à plus de 70 modèles de sport différents, ainsi qu’à des cartes extérieures hors ligne gratuites pour les courses, les randonnées et autres excursions à pied.

Le Suunto 7 est disponible en trois couleurs distinctes, y compris Graphite Copper, Sandstone Rosegold, White Burgundy, avec des modèles Black Lime et All Black bientôt. Chaque variante est équipée d’un écran de 50 mm orné d’un bracelet interchangeable de 24 mm, et ils sont disponibles pour 499 $.

Prochain versement …

Maintenant que votre matériel est au carré, vous êtes prêt à commencer à collecter des données. Dans le prochain épisode de notre série fitness, nous plongerons dans les différentes applications Android et Wear OS dont vous aurez besoin pour étoffer votre profil de santé, suivre vos mesures et évaluer vos résultats. Restez à l’écoute!