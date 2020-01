Lorsque Diablo Immortal a été annoncé, les fans étaient prêts à plonger dans le monde de Diablo sur mobile. Alors que les joueurs continuent d’attendre plus d’informations sur le jeu, ceux sur Android peuvent toujours se préparer pour le jeu en se pré-enregistrant. Cela est extrêmement facile et si vous avez un appareil Android, cela ne prend pas beaucoup de temps.

Quand Diablo Immortal est-il lancé?

Malheureusement pour les fans qui attendent, Blizzard n’a pas encore publié d’informations concrètes sur le lancement de Diablo Immortal. Parce que le jeu est disponible pour pré-enregistrer, cependant, il ne serait pas trop surprenant de voir le lancement du jeu le plus tôt possible. Parce que c’est le premier du genre pour Blizzard, la société essaie probablement de passer un peu plus de temps afin de s’assurer que tout fonctionne comme prévu au moment du lancement.

En attendant, la préinscription au jeu permettra aux joueurs de s’inscrire, ce qui garantira à leur tour qu’ils ont le jeu sur leur appareil dès qu’il sera disponible. Pour le moment, il n’y a pas de possibilité de pré-inscription pour le jeu pour ceux qui ont des appareils iOS, donc les joueurs utilisant n’importe quel appareil Apple devront être patients jusqu’à ce que plus d’informations sur le jeu soient annoncées.

Comment se préinscrire à Diablo Immortal

La préinscription à Diablo Immortal est une affaire assez simple, et impliquera ceux qui ont des appareils Android à trouver simplement le jeu dans le Google Play Store.

Depuis l’écran d’accueil de votre appareil ou sur un ordinateur, accédez au Google Play Store.

Recherche pour Diablo Immortal dans la barre de recherche en haut de l’écran.

Une fois que vous avez trouvé le jeu, cliquez sur le jeu et dirigez-vous vers son jeu.

À côté de l’icône des jeux, vous verrez un Bouton de pré-inscription sur l’écran si votre appareil est compatible.

Simplement cliquez sur le pré-enregistrement et suivez toutes les étapes qui pourraient être nécessaires.

