Comment se préparer au test professionnel sur la certification DevOps

Est-il exact de dire que vous prévoyez le test de confirmation AWS DevOps Engineer Professional? À ce stade, vous devez obtenir la préparation de certification professionnelle AWS DevOps Engineer Professional appropriée. Dans cet article, vous obtiendrez également une brève description de la certification AWS DevOps et des informations détaillées sur la formation AWS DevOps.

Avant de passer au cours de préparation à la certification AWS DevOps Engineer Professional, nous devons commencer par un prologue du test de certification DevOps AWS Engineer Professional. Ce test souscrit les informations sur une personne dans –

Gérer et comprendre les applications sur la base d’AWS. L’activité du framework d’application approprié sur la base d’AWS. Planification et envoi des frameworks de journalisation en utilisant la base d’AWS. Planification et maintenance d’Automate Operational d’AWS. Approuver la modernisation des gadgets de sécurité en utilisant AWS en passant au crible les limites. Envoi de fonctionnalités ou de frameworks Monitoring and Metrics sur la base d’AWS. Exécution, exploration, accessibilité et polyvalence des structures AWS.

Le cours en ligne repose sur une étape caractéristique, engageant les étudiants à trouver un rythme décent.

Si vous êtes intéressé à donner le test professionnel de formation à la certification AWS DevOps, vous devez vérifier la capacité de ce test.

Critères d’admissibilité

Vous avez besoin d’au moins deux ans d’expérience dans l’approvisionnement, la direction et les conditions de travail de la plateforme AWS. Vous devez considérer un niveau d’un langage de programmation en tout cas. Implication dans la numérisation et le test par des techniques de script ou de programmation Deft Knowledge proche de sa stratégie et de ses frameworks.

Informations sur l’examen professionnel de l’ingénieur DevOps certifié AWS

Voici un tableau de l’examen professionnel AWS Certified DevOps Engineer –

Nom de la certification: AWS Certified DevOps Engineer Modèle de test de certification professionnelle: choix multiple et questions à réponses multiples Pré-requis: pas de conditions préalables Durée de l’examen: 170 minutes Langue du test: anglais

Un petit morceau à la fois Guide pour la préparation de la certification professionnelle AWS DevOps Engineer

«La réussite est le résultat de l’organisation, de la perfection et du travail gênant.» Il est donc très simple de se préparer à passer le test et d’être le meilleur ingénieur AWS DevOps professionnel avec une formation de certification.

En examinant cet article, vous obtiendrez des informations agréables sur où commencer et planifier, pour surmonter sans effort le test AWS DevOps Engineer Professional. S’il doit y avoir une occasion de sollicitation, vous pouvez également partager votre remarque ci-dessous, nous vous contacterons.

Donc, avec tout cela, nous devrions commencer la formation de certification des étapes AWS DevOps Engineer –

Tout d’abord, vous devez vous familiariser avec le plan de l’examen. Ensuite, vous devez suivre le cours de formation d’AWS. Vous devez maintenant étudier les livres blancs d’AWS. Ensuite, vous pouvez consulter la documentation et lire les livres qui vous sont recommandés pour la préparation d’AWS. DevOps Aussi, parcourez et consultez les exemples de questions et faites un test pour pratiquer les examens tout comme regarder des vidéos en ligne

Comment pouvez-vous préparer l’enregistrement du test pour obtenir la certification AWS DevOps?

1. Tout d’abord, familiarisez-vous avec le plan d’examen

Se familiariser avec le plan de l’examen est le point de départ essentiel pour accomplir des choses utiles pour chaque certification de DevOps IT. Il est proposé d’avoir une perspective lors de la gestion officielle des tests. Vous pouvez le découvrir et obtenir plus de clarté avec le plan directeur de l’examen de certification professionnelle AWS Certified DevOps Engineer, disponible sur le site officiel d’AWS.

2. Suivez le cours de formation AWS

La plate-forme suivante de la préparation à la certification AWS Certifed DevOps Engineer Professional consiste à acquérir une classe pédagogique AWS qui vous aidera à comprendre les structures de la plate-forme AWS, en particulier pour créer et prendre en charge des applications. Le cours présentera les normes ainsi que l’idée de l’approche DevOps et vous observerez les cas d’utilisation associés aux grandes entreprises.

Quels sont les objectifs du cours AWS DevOps?

Vous devez implémenter et concevoir le système pour vous familiariser avec les idées du système DevOps d’AWS. Utilisation d’AWS Cloud Formation et AWS OpsWorks. Ensuite, concevez et implémentez l’utilisation d’AWS CodePipeline. La séparation entre les innovations accessibles sur AWS. Correction de l’utilisation de la gestion dans AWS.

Avez-vous décidé de fabriquer une profession dans AWS? Que diriez-vous de commencer avec un prologue rapide à Amazon Web Services!

3. Étudiez les livres blancs d’AWS

Les livres blancs de la zone AWS DevOps garantissent divers livres blancs spécialisés d’Amazon Web Services pour l’adhésion, la gestion et la livraison. Une partie des livres blancs qui est prescrite pour les experts lors de la planification de la certification d’AWS Certified DevOps Engineer Professional est –

Tri des microservices AWS DevOps conteneurisés Microservices DevOps d’Amazon Web ServicesLivraison persistante sur AWS AWS Test et développement

4. Vérifiez la documentation et lisez les livres recommandés

Vous obtiendrez suffisamment de données sur les services du prologue fondamental au niveau élevé et aux reflets propulsés. Il existe différentes classifications des administrations, alors choisissez celle qui est nécessaire pour obtenir les fonctionnalités.

Dans ce sens, lorsque vous avez expérimenté tous les atouts de l’exploration officielle, c’est le bon moment pour lire quelques grands livres d’AWS. Pour la préparation à la certification professionnelle AWS DevOps Engineer, il existe quelques livres qui répartissent les différentes cibles de l’examen de certification professionnelle AWS Certified DevOps Engineer. Vous pouvez comprendre au moins un livre qui répartit tous les sujets du test. Peu de livres suggérés sont –

Exécution de DevOps sur AWSFonctionnel DevOps Compulsion de DevOps avec AWS

5. Vérifiez des exemples de questions et passez des examens pratiques

Au moment où vous avez terminé votre planification, c’est une occasion idéale de vérifier votre niveau de préparation avec AWS Certified DevOps Engineer – Exemples gratuits d’examens de certification professionnelle. Ces questions gratuites vous aideront à vous faire une idée de l’exemple de test du vrai test.

La pratique est le point clé de la perfection. Au moment où vous avez terminé avec toute la solution, concentrez-vous simplement sur la formation.

Si vous êtes un auto-étudiant, pour AWS DevOps Engineer Professional Certification Preparation, les enregistrements de formation en ligne sont excellents.