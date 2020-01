Comment s’inscrire à une version bêta de l’application sur le Google Play Store

Le test bêta est un processus bénéfique pour les joueurs et les développeurs. Les bêta-testeurs se sentent comme les élus spéciaux qui obtiennent le scoop sur un nouveau jeu avant le reste du public, tandis que les développeurs obtiennent de l’aide gratuite pour tester leurs jeux inédits et gagner de précieux commentaires et rapports de bogues. Nous décrirons les différentes façons d’accéder rapidement aux jeux Android avant leur sortie officielle.

La différence entre une version bêta fermée et une version bêta ouverte “à accès anticipé”

Nous devons d’abord clarifier les différences entre participer à une version bêta fermée et télécharger un jeu “à accès anticipé” en version bêta ouverte sur le Google Play Store.

Les bêtas fermées sont généralement sur invitation uniquement et généralement uniquement accessibles au public via une forme de contact direct avec le studio de développement ou l’équipe de relations publiques. Les opportunités de s’inscrire pour devenir bêta-testeur sont généralement annoncées via Twitter ou d’autres canaux de communication comme Facebook ou Discord. Ceux-ci sont conçus pour être des avantages pour les fans de longue date du studio ou de la franchise de jeux. Par exemple, l’année dernière, Feral Games a tweeté de nombreuses opportunités de test bêta multijoueur en ligne pour GRID Autosport, où tout ce que vous aviez à faire était de remplir un formulaire Google et d’attendre que l’e-mail d’invitation apparaisse dans votre boîte de réception.

Notre service VPN préféré est plus abordable que jamais

L’accès à la version bêta fermée d’un jeu peut dépendre du pays dans lequel vous vivez et du smartphone ou de la tablette sur lequel vous avez l’intention de jouer. Gardez à l’esprit que votre accès peut également être révoqué à tout moment si vous faites quoi que ce soit qui viole les termes et conditions d’adhésion à la version bêta (qui peut inclure le partage de captures d’écran ou de vidéos du jeu en ligne). Vous avez le privilège de jouer à un jeu inachevé avant sa sortie, donc en plus de ne pas partager les détails du jeu, vous êtes généralement censé signaler tous les bugs que vous rencontrez et offrir des commentaires généraux pour aider les développeurs à améliorer le jeu.

Il existe une autre façon de jouer aux jeux Android encore en version bêta, et elle se trouve dans la section “accès anticipé” du Google Play Store. D’autres applications peuvent vous permettre de rejoindre un programme bêta pour vous aider à tester de nouvelles fonctionnalités avant leur mise en ligne dans le cadre d’une mise à jour officielle. L’accès anticipé est comme une version bêta, sauf qu’il est ouvert au public et que vous devez généralement payer pour être l’un des premiers à jouer.

Comment télécharger des jeux Early Access depuis le Google Play Store

Lancez le Google Play Store sur votre téléphone

Faites défiler vers le bas pour trouver Soyez le premier à jouer section. Appuyez sur la flèche pour développer toute la section.

Vous trouverez ici tous les jeux en version bêta ouverte disponibles au téléchargement.

Source: Android Central

Le téléchargement d’un jeu à accès anticipé est exactement le même processus que le téléchargement de toute autre application à partir du Play Store. La principale différence est que les jeux à accès anticipé apparaîtront dans l’onglet bêta si vous allez dans la section “Mes applications et jeux” du Play Store.

Comment rejoindre le programme bêta pour certaines applications

À l’occasion, les développeurs d’applications proposeront des programmes bêta aux utilisateurs réguliers désireux de tester de nouvelles fonctionnalités avant de les inclure dans une mise à jour officielle de l’application. Pour savoir si une application que vous utilisez dispose d’un programme bêta pour vous rejoindre, vous devez savoir où chercher sur sa liste Play Store.

Faites défiler la liste des applications dans le Play Store pour voir s’il existe une option pour Rejoignez la bêta.

Robinet Joindre.

Source: Android Central

Attention aux bêta-testeurs

Cela va sans dire, mais nous le dirons quand même: le logiciel bêta peut être instable et plein de bugs. Vous devez vous attendre à rencontrer des problèmes étranges et vous pouvez rencontrer des plantages d’applications.

Cela dit, il peut également être très gratifiant d’être parmi les premiers à jouer à un nouveau jeu passionnant, et vous obtenez l’occasion unique de fournir des commentaires et des opinions directement au développeur. Les développeurs de jeux veulent connaître les problèmes que vous rencontrez et votre opinion sur le jeu, donc si vous n’êtes pas prêt à laisser des commentaires, vous ne devriez même pas vous embêter à vous inscrire pour participer à une bêta en premier lieu.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.