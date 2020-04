Comment suivre votre chèque de relance fédéral par la poste

Comme des preuves anecdotiques de vol de courrier se développent aux États-Unis ces dernières semaines, il est compréhensible que vous souhaitiez surveiller de plus près votre boîte aux lettres pour le courrier important, comme une enveloppe de l’IRS (l’agence qui envoie des paiements à impact économique). Heureusement, le United States Postal Service dispose d’un outil qui vous permet de voir facilement le courrier que vous recevrez chaque jour de la semaine, et l’inscription est aussi simple que d’entrer votre adresse et de répondre à quelques questions simples ou de vérifier votre numéro de téléphone .

La livraison informée USPS n’est pas une nouveauté et est disponible dans certaines parties des États-Unis depuis 2014. Mais beaucoup ignorent que l’outil existe et que, que vous l’utilisiez ou non, le bureau de poste prend un photo de chaque enveloppe de lettre qui vous a été envoyée. Cette pratique est en vigueur depuis des années et fait partie du système de tri critique du courrier de l’USPS, le tri et l’isolement du courrier. Donc, vous pouvez aussi avoir les informations que le bureau de poste fait sur votre courrier.

Inscription à une livraison éclairée

L’inscription est simple, et vous pouvez le faire via le site Web de l’USPS ou l’application officielle de livraison informée. Pour commencer, vous devrez fournir votre adresse exacte pour confirmer que vous êtes éligible au service.

À partir de là, vous devrez créer un compte en ligne USPS (si vous n’en avez pas déjà un) et vérifier votre identité. La vérification de votre identité, si vous ne vous êtes pas déjà inscrit à la livraison informée, vous obligera à répondre à des questions sur les adresses où vous avez pu habiter auparavant. Si vous venez de saisir une nouvelle adresse, USPS peut choisir de vous vérifier avec un SMS sur votre téléphone.

Si vous ne parvenez pas à terminer la vérification d’identité USPS, vous devrez peut-être vous rendre en personne à un emplacement autorisé avec une pièce d’identité valide. Les boîtes postales, en particulier, peuvent faire l’objet d’une vérification en personne, selon l’USPS. Comme une note importante: jeSi vos rapports de solvabilité dans l’un des principaux bureaux (Equifax, TransUnion, Experian) sont gelés, USPS peut refuser de vous vérifier en ligne. Si vous souhaitez débloquer temporairement votre crédit pour vous inscrire, consultez ce guide.

Vérification de votre prochain courrier

Accédez simplement au tableau de bord de livraison informée sur le site Web de l’USPS pour voir votre courrier et vos colis.

Vous pouvez également utiliser l’application de livraison informée, illustrée ci-dessous.

Problèmes de confidentialité

Autrement dit: il n’y a rien que vous puissiez faire pour empêcher l’USPS de prendre des photos de votre courrier. Il s’agit d’un élément essentiel du processus de tri et de sécurité du courrier, et l’USPS ne permet à personne de se retirer de l’analyse du courrier. En fait, de nombreux défenseurs de la sécurité et de la confidentialité pensent que la meilleure façon de protéger la confidentialité de votre courrier est de vous inscrire à la livraison informée afin que les individus sans scrupules ne le fassent pas pour vous en utilisant des informations d’identité volées. Une fois que chaque adulte de votre foyer s’est inscrit à la livraison éclairée, personne d’autre ne pourra le faire en son nom à l’avenir.

De plus, les informations fournies par Informed Delivery vous fournissent des preuves cruciales en cas de vol de courrier entraînant une perte grave, comme un chèque volé, une carte de crédit ou un document sensible. Bien qu’il ne puisse pas récupérer ce que vous avez perdu, il garantit que vous aurez la preuve que la lettre a été envoyée en premier lieu et qu’elle a été mal envoyée ou volée.

Bonus: Inscrivez-vous en ligne pour les packages USPS

Un avantage de participer au programme de livraison informée est le système de signature électronique en ligne de USPS. Cet outil vous permet d’entrer votre signature en ligne, que USPS peut ensuite utiliser pour vous permettre de libérer tous les paquets qui nécessitent une signature sans vous obliger à signer physiquement (ou, plus important encore, à répondre à la porte). Cependant, vous devez libérer chaque package individuel lorsque ses informations de suivi arrivent dans votre compte, alors n’oubliez pas que ce service n’est pas entièrement automatique.