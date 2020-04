Comment supprimer définitivement un compte Zoom

Zoom Meetings est l’une des applications de visioconférence les plus populaires, avec une technologie vidéo puissante et des fonctionnalités pratiques. Il est largement utilisé et a explosé en popularité depuis l’épidémie de Covid-19, mais les récents problèmes de sécurité et de confidentialité de Zoom Meeting obligent les utilisateurs à trouver une alternative. Ceux qui souhaitent quitter la plate-forme se demandent peut-être comment supprimer un compte Zoom, et aujourd’hui, nous sommes ici pour vous montrer comment cela se fait.

Comment configurer et utiliser Zoom: tout ce que vous devez savoir pour commencer

Vous ne savez pas comment utiliser les réunions Zoom? Ou comment l’installer? Vous êtes peut-être curieux de savoir quelles fonctionnalités Zoom propose. Ce sont les questions que j’entends souvent ces jours-ci du fait…

Comment supprimer un compte Zoom:

Visitez le site Web de zoom.us.Connectez-vous à votre compte Zoom. Admin à gauche.Cliquez sur Gestion de compte puis cliquez sur Profil du compte.Sélectionner Résilier mon compteConfirmez en cliquant OuiVous serez déconnecté et votre compte Zoom devrait maintenant être supprimé.

Déconnectez-vous de tous les appareils jusqu’à nouvel ordre

La suppression d’un compte peut être une méthode radicale. Vous souhaitez peut-être simplement arrêter d’utiliser Zoom pendant un certain temps jusqu’à ce que tout soit résolu. Après tout, Zoom arrête l’ajout de nouvelles fonctionnalités pendant 90 jours pour résoudre ces problèmes de sécurité. Il existe un moyen simple d’obtenir un zoom arrière sur tous vos appareils.

Visitez le site Web de zoom.us.Connectez-vous à votre compte Zoom. Admin à gauche.Cliquez sur Gestion de compteFaites défiler vers le bas et sélectionnez Me déconnecter de tous les appareilsSupprimez les applications Zoom de vos appareils.

Trouver un autre service de vidéoconférence

Vous recherchez une alternative Zoom? Il existe de nombreuses options. Nous avons rassemblé les meilleurs et les avons mis dans une liste pratique pour vous. Cliquez sur le bouton ci-dessous pour voir quels services de vidéoconférence pourraient être pratiques.