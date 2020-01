Comment supprimer les bandes-annonces de l’écran d’accueil d’Apple TV

Par défaut, l’Apple TV diffuse des bandes-annonces plein écran des émissions de l’Apple TV + et d’autres sources sur l’écran d’accueil. Cependant, vous pouvez le désactiver. Voici comment.

La configuration standard pour une Apple TV exécutant le dernier logiciel tvOS 13 est que l’appareil présente l’application Apple TV comme première application sur l’écran d’accueil. Toutes les applications dans la première, la première rangée (Apple l’appelle la «tablette supérieure») de l’écran d’accueil de l’Apple TV peuvent afficher de grandes prévisualisations animées de leur contenu.

Ainsi, avec l’arrangement par défaut des applications, l’application TV semblera souvent prendre le contrôle de l’Apple TV avec des bandes-annonces d’émissions de télévision et de films qu’Apple promeut. Cela peut être ennuyeux et potentiellement effrayant pour les enfants, si Apple fait la promotion d’un film d’horreur ou du dernier épisode de Servant, par exemple.

Alors, comment arrêtez-vous cela? Eh bien, il existe deux façons de supprimer ou de masquer les bandes-annonces de l’écran d’accueil de l’Apple TV.

Une option consiste à supprimer simplement l’application TV de la ligne supérieure. Les applications sur la deuxième ligne ou au-delà n’ont pas la possibilité de faire des aperçus de contenu Top Shelf. Donc, si vous n’utilisez pas vraiment l’application TV, la retirer de la rangée du haut est probablement la meilleure chose à faire. Vous pouvez déplacer des applications sur l’Apple TV en appuyant longuement sur le pavé tactile; cela mettra les applications en mode de secousse, tout comme le fonctionnement de l’iPhone et de l’iPad. Vous pouvez ensuite déplacer l’application vers un nouvel emplacement.

Configurez votre application TV pour qu’elle s’affiche ensuite sur l’écran d’accueil à la place.

Supposons toutefois que vous souhaitiez réellement utiliser l’application TV et que vous ne souhaitiez pas la retirer de la ligne supérieure. Heureusement, dans tvOS 13.3, Apple a ajouté une option qui vous permet de personnaliser le contenu que l’application TV affichera dans sa présentation Top Shelf. La valeur par défaut est le mode “À regarder”, ce qui signifie que vous voyez les bandes-annonces panoramiques pour les films et les émissions de télévision choisies par les rédactions d’Apple.

L’autre option est appelée Up Next. Cela vous montre votre file d’attente personnelle des épisodes en cours de lecture et à venir, et vous pouvez cliquer sur un titre pour reprendre là où vous vous étiez arrêté depuis l’écran d’accueil. Il s’agit de la même file d’attente Up Next que celle que vous trouverez dans l’application TV elle-même, mais commodément élevée sur l’écran d’accueil de l’Apple TV. Pour modifier ce paramètre:

Ouvrez l’application Paramètres sur l’Apple TV.

Sélectionnez “Applications”.

Sélectionnez «TV».

Faites défiler jusqu’au paramètre «Écran d’accueil».

Cliquez sur le pavé tactile pour basculer entre les modes. Il sera réglé par défaut sur Quoi regarder. Passez à Up Next.

Et c’est tout. Plus de bandes-annonces pour des choses que vous ne contrôlez pas sur votre Apple TV. Nouveau sur Apple TV? Trouvez ceci et d’autres conseils dans notre guide de mise en route.

