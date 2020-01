Comment supprimer les doublons de vos contacts sur Android

En ce qui concerne nos appareils Android, nous avons tendance à passer par tout et à tout organiser, y compris en modifiant tous nos paramètres et tout le reste. Cependant, pour une raison quelconque, l’organisation de notre liste de contacts ressemble à une corvée, et nous nous retrouvons avec des entrées en double pour une seule personne. Heureusement, les jours où il fallait passer par la recherche de chaque doublon manuellement sont révolus, car il existe des applications qui font le travail difficile pour nous.

Comment supprimer un contact de votre téléphone Android

Ouvrez le Contacts Google application sur votre téléphone.

Localisez le contact que vous souhaitez supprimer et appuyez dessus.

Source: Android Central

Appuyez sur les trois points dans le coin supérieur droit.

Sélectionner Supprimer.

Confirmez que vous souhaitez supprimer le contact.

Comment rechercher et fusionner des doublons

Ouvrez le Contacts Google application sur votre téléphone.

Appuyez sur le bouton du menu hamburger dans le coin supérieur gauche.

Source: Android Central

Appuyez sur le Suggestions bouton.

Dans ce menu, sélectionnez Fusionner les doublons

Source: Android Central

Après avoir choisi le Fusionner les doublons option, vous aurez deux autres options de l’application Contacts. Le premier proposera d’accepter une seule suggestion en double en appuyant sur Fusionner. Si vous souhaitez fusionner toutes les suggestions de contacts en double possibles, appuyez sur le Tout fusionner bouton.

On pourrait penser que Google veut que vous vous inquiétiez d’une approche «tout ou rien», mais l’application Contacts a encore une astuce. Si vous souhaitez choisir les contacts à supprimer, voici ce que vous devez faire.

Ouvrez le Contacts Google application sur votre téléphone.

Appuyez sur le bouton à trois points dans le coin supérieur droit.

Source: Android Central

Appuyez sur Plus dans le coin supérieur droit.

Appuyez sur le Sélectionner bouton.

Parcourez vos suggestions et choisissez les contacts que vous souhaitez fusionner.

Une fois terminé, appuyez sur le bouton à trois points, puis sélectionnez Fusionner.

Source: Android Central

Profitez des applications tierces

Il existe une pléthore d’applications de remplacement de contacts solides sur le Play Store avec différentes fonctionnalités spéciales. Un exemple est le Duplicate Contacts Fixer and Remover bien nommé qui synchronise non seulement vos contacts, mais élimine les doublons encore plus rapidement.

Ouvrez le Fixateur et suppresseur de contacts en double application sur votre téléphone.

Sélectionnez le compte dont vous souhaitez supprimer les contacts en double.

Appuyez sur le Rechercher des doublons bouton dans l’application.

Source: Android Central

Une fois l’analyse terminée, l’application affichera tous les contacts en double et similaires dans votre liste.

Appuyez sur le Supprimer les doublons et l’application supprimera tous les doublons trouvés.

C’est un grand sentiment de parcourir votre liste de contacts et de savoir qu’il n’y a plus de doublons qui perdent votre temps. Entre les applications tierces disponibles dans le Play Store et l’application Contacts de Google, il existe un moyen pour vous de vous débarrasser de ces doublons rapidement et facilement.

Au fil des ans, votre liste de contacts peut devenir un désordre, surtout si vous avez changé d’appareil. Cependant, il sera beaucoup plus facile d’appeler le bon numéro, une fois les doublons fusionnés ou supprimés.

