Comment supprimer les sauvegardes iCloud de l’iPhone ou de l’iPad

Vous voulez vous débarrasser d’une ancienne sauvegarde iCloud ou appuyer sur le bouton de réinitialisation et recommencer à zéro? Suivez la procédure pour supprimer les sauvegardes iCloud sur iPhone et iPad.

Le stockage iCloud peut être utilisé rapidement entre toutes les photos et vidéos riches, les iMessages et les nombreuses applications tierces qui peuvent l’utiliser. Vérifier comment vos sauvegardes utilisent votre stockage iCloud est un moyen facile de libérer de l’espace ou de comprendre si vous avez besoin de mettre à niveau votre plan. Les étapes ci-dessous fonctionnent sur iPhone ou iPad et vous permettent de supprimer l’une des sauvegardes effectuées avec le même compte iCloud.

Pour Mac, consultez notre tutoriel sur la suppression de sauvegardes de macOS Catalina ici.

iPhone: comment supprimer les sauvegardes iCloud

Sur votre iPhone (ou iPad) ouvrez Réglages

Robinet votre nom

Choisir iCloud

Robinet Gérer un espace de rangement

Choisir Sauvegardes

Sélectionnez une sauvegarde, appuyez sur Supprimer la sauvegarde

Remarque: N’oubliez pas que si vous supprimez la seule sauvegarde d’un appareil, cela désactivera également les sauvegardes iCloud à l’avenir. Donc, si vous souhaitez les conserver, vous devrez revenir à iCloud> Sauvegarde iCloud.

Voici à quoi ressemble le processus:

Choisissez maintenant la ou les sauvegardes que vous souhaitez supprimer.

Comme vous pouvez le voir ci-dessus, vous pouvez également désactiver la sauvegarde de certaines applications sur iCloud.

