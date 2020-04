L’équipe d’Android Central (et en fait tous Future Labs) est distribuée à distance, nous sommes donc habitués à communiquer via des plateformes de chat comme Slack et des services d’appels vidéo tels que Hangouts Meet. Maintenant, avec beaucoup plus de personnes travaillant à domicile, des dizaines d’applications et de services d’appels vidéo connaissent une résurgence de popularité, et rien de plus que Zoom. Cependant, aussi facile à utiliser et universel que Zoom soit, le service n’a pas été sans problèmes. Les récents scandales de fuite de données et de confidentialité, ainsi que les snafus techniques, ont eu un impact sur la confiance des consommateurs dans la plate-forme, et beaucoup souhaitent maintenant simplement annuler leur compte, supprimer l’application et passer à l’option suivante. Je vais vous montrer comment procéder dans les étapes ci-dessous.

Comment supprimer votre compte Zoom

Remarque: Si vous utilisez actuellement Zoom pour le travail, consultez votre service informatique et / ou votre superviseur avant de supprimer votre compte Zoom.

Allez sur zoom.us et Connectez-vous à votre compte.

Cliquez sur votre profil image / icône dans le coin supérieur droit.

Sur votre page de profil principale, faites défiler vers le bas et cliquez sur Me déconnecter de tous les appareils.

Répétez les étapes un et deux.

Dans la barre de navigation de gauche sous la section ADMIN, cliquez sur Account Management.

Cliquez sur le profil du compte.

Cliquez sur Terminer mon compte.

Lorsque la boîte de dialogue de confirmation apparaît, cliquez sur Oui.

Maintenant que vous avez supprimé toutes les traces de vous-même de l’univers Zoom (le Zoom-iverse), vous pouvez supprimer les applications Zoom de tous vos appareils. Si vous avez installé une extension Zoom dans votre Chrome ou dans d’autres navigateurs, vous souhaitez également la supprimer pour faire bonne mesure.

Aller de l’avant

Bien sûr, la suppression de Zoom ne supprime pas votre besoin d’une bonne application d’appel vidéo pour vous connecter avec vos amis, votre famille et vos collègues. Pour un usage personnel, je recommande quelque chose comme Google Duo car il fonctionne sur différentes plates-formes comme iOS, Android et le Web, et est chiffré de bout en bout. Pourtant, j’ai également quelques amis qui aiment également utiliser les appels vidéo WhatsApp.

Pour un usage professionnel, votre main peut être forcée par ce que votre employeur veut faire. Espérons qu’ils offrent une certaine flexibilité avec des solutions comme GoToMeeting de Citrix, Skype de Microsoft ou Hangouts Meet de Google.

