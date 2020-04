Comment télécharger des applications Android sans le Play Store et pourquoi APKMirror est le meilleur endroit pour les obtenir

Cette histoire a été initialement publiée le 2020/04/22

Le Play Store de Google est la source écrasante d’applications pour la plupart des utilisateurs d’Android sur leurs téléphones, tablettes, téléviseurs et autres appareils. Mais ce n’est pas le seul moyen d’obtenir des applications, pas de loin. Contrairement à iOS, Android vous donne la liberté d’installer des applications où vous le souhaitez, et nous pensons que APKMirror est le meilleur endroit pour les obtenir. Il est sécurisé et sécurisé – nous gérons le site, et nous le soutenons – et il propose même des ensembles d’applications APK fractionnés pour des choses que vous ne pouvez généralement pas trouver ailleurs que sur le Play Store, pour des applications comme Netflix, Disney + et d’autres services populaires.

Comment télécharger et installer des applications depuis APKMirror

(Divulgation: APK Mirror appartient et est exploité par Illogical Robot, LLC, qui possède et exploite également Android Police)

De nos jours, Android possède à la fois des APK «normaux» et quelque chose appelé APK fractionnés, ou ensembles d’applications. Les packs d’applications permettent d’économiser de la bande passante et de l’espace de stockage, mais ils ont rendu difficile le partage d’applications entre les utilisateurs en dehors du Play Store. En effet, chaque téléphone exécute techniquement sa propre version légèrement différente d’une application. Mais APKMirror et l’application APKMirror Installer éliminent ce problème.

Bien que vous puissiez charger la plupart des applications Android sans utiliser une autre application, avec la montée en puissance des «regroupements» et des APK fractionnés sur le Play Store, nous voulions que ce guide couvre toutes les applications, pas seulement celles qui n’utilisent toujours pas de bundles, donc nos instructions unifiées qui couvrent les deux utilisent le programme d’installation APKMirror.

La première chose que vous voudrez faire est d’installer le programme d’installation APKMirror. Vous pouvez l’obtenir à partir du Play Store, ou vous pouvez l’installer à partir du site APKMirror – c’est bien, mais le Play Store est plus facile.

L’installation de l’application APKMirror à partir du Play Store est aussi simple que d’appuyer sur le widget ou le lien ci-dessus et d’appuyer sur “Installer”.

Une fois que vous avez l’application, l’installation des applications de APKMirror est assez facile et à peu près la même, que vous téléchargiez un ensemble d’applications ou non – vous n’avez même pas besoin d’un guide séparé pour les deux processus.

Allez sur APKMirror.com

Accédez à APKMirrror (apkmirror.com) et recherchez l’application que vous souhaitez installer. Notez que toutes les applications que vous pouvez obtenir sur le Play Store peuvent ne pas être disponibles.

Trouvez l’application que vous recherchez

Si nécessaire, vous pouvez parcourir les applications par noms APK, noms d’applications et noms de développeurs pendant que vous recherchez ce que vous recherchez. Lorsque vous avez trouvé l’application souhaitée dans la version dont vous avez besoin, appuyez simplement sur l’icône de téléchargement sur le côté droit de sa liste.

Si vous finissez par trier par application ou développeur, plutôt que par APK, vous devrez alors vous contenter de la version de l’application que vous souhaitez – si vous ne vous souciez pas ou ne savez pas, la dernière version non bêta est probablement bien. Faites défiler jusqu’à “Toutes les versions” et trouvez celle dont vous avez besoin, puis appuyez sur l’icône de téléchargement à droite.

Sélectionnez la bonne version de l’application

Sur la liste des applications, faites défiler jusqu’à la section “Télécharger” – également facilement accessible en appuyant sur “Voir les APK et les bundles disponibles”. Ici, vous pouvez avoir plus d’une option disponible. Si tel est le cas, vous devrez consulter la FAQ et faire un peu de recherche pour déterminer la version appropriée pour votre téléphone. Appuyez sur l’étiquette colorée de la variante que vous souhaitez télécharger.

Bien que le processus échoue plus tard si vous téléchargez la mauvaise version, vous devez vérifier à nouveau avant de continuer à chercher la bonne. (En règle générale, vous ne pouvez pas trop le gâcher, cependant. S’il est installé, il était compatible, bien que vous puissiez rencontrer des problèmes plus petits avec des choses comme le DPI.) En général, tous les téléphones Android modernes sont arm64, et un La version nodpi devrait fonctionner la plupart du temps.

Téléchargez l’application que vous souhaitez installer

Sur la page suivante, faites défiler vers le bas jusqu’au grand bouton coloré “Télécharger APK” ou “Télécharger le bundle APK” – selon ce que vous obtenez, cela variera en fonction de l’application. Votre navigateur pourrait vous demander si vous souhaitez enregistrer le fichier et vous pourriez recevoir un avertissement indiquant que le format / l’extension du fichier est potentiellement dangereux. Si vous souhaitez faire confiance à APKMirror en tant que source, vous pouvez l’autoriser.

Ouvrez l’application téléchargée dans APKMirror Installer

Une fois le fichier téléchargé, vous devez trouver un moyen de l’ouvrir. Vous pouvez appuyer sur la notification de téléchargement en bas de l’écran si vous utilisez Chrome, par exemple, mais vous devrez peut-être appuyer sur une notification de téléchargement dans votre barre d’état ou naviguer jusqu’à l’endroit où vous avez téléchargé le fichier avec un gestionnaire de fichiers et l’ouvrir manuellement, selon votre navigateur.

Si vous y êtes invité, ouvrez le fichier avec APKMirror Installer. L’application APKMirror Installer chargera l’APK et préparera les choses.

Installez l’application dans APKMirror Installer

Les groupes d’applications partagés (à gauche) vous offrent un écran d’installation plus détaillé que les fichiers APK normaux (à droite).

APKMirror Installer vous fournira une multitude de détails concernant l’application que vous installez si c’est un bundle APK – votre meilleur pari est de faire confiance au jugement de l’application, bien que vous puissiez modifier les choses si vous rencontrez des problèmes et devez réinstaller plus tard. Si vous n’installez pas d’APK Bundle, vous obtiendrez une invite plus simple. Quoi que vous obteniez, appuyez sur “Installer l’application” pour continuer.

La première fois que vous faites cela, vous pourriez avoir des ennuis. Sur les versions récentes d’Android, vous serez invité à autoriser l’application APKMirror Installer comme source pour les installations d’applications comme une bascule facile. Bien que vous ne deviez pas activer ce paramètre pour n’importe quelle application, vous pouvez le faire pour APKMirror. Mais il est là pour vous protéger contre les applications susceptibles d’installer des logiciels malveillants.

Sur les anciennes versions d’Android (pré-Android 8.0 Oreo – envisagez une mise à niveau pour votre propre sécurité si votre téléphone est aussi ancien), vous devrez activer manuellement un paramètre distinct pour installer des applications à partir de sources inconnues. C’est généralement dans Paramètres -> Sécurité, ou vous pouvez rechercher dans l’application Paramètres pour “Installer des applications” ou “Installer des applications inconnues”.

Une fois l’autorisation accordée, vous pouvez revenir en arrière jusqu’à ce que vous soyez de retour dans l’application APKMirror, qui poursuivra le processus d’installation, ou vous pouvez recommencer, en essayant d’exécuter / d’installer l’application que vous avez téléchargée à partir de votre navigateur ou gestionnaire de fichiers.

APKMirror préparera l’installation, puis votre téléphone vous demandera (encore) si vous souhaitez installer l’application, le libellé variant légèrement s’il s’agit d’une mise à jour d’une application existante ou d’une nouvelle application pour votre téléphone. Appuyez sur “Installer” pour continuer, et vous avez pratiquement terminé.

Une fois que APKMirror Installer a terminé d’installer l’application, vous serez invité à l’ouvrir, mais vous devez exécuter la version que vous avez installée.

Si vous rencontrez des problèmes au cours de ce processus, APKMirror Installer vous le fera savoir, en émettant un grand avertissement si l’installation de l’application échoue pour une raison quelconque. Donc, si vous sélectionnez accidentellement un APK x86 lorsque votre téléphone est arm64 (comme 99% de tous les téléphones récents), cela ne fonctionnera probablement pas.

Vous pouvez même installer le Play Store si vous le souhaitez

En utilisant vos nouvelles astuces, vous pouvez même finaguer le Play Store lui-même sur votre appareil, si vous le souhaitez. Tout ce dont vous avez besoin est de quatre applications (bien que vous ayez besoin de versions différentes selon l’âge de votre téléphone ou la version d’Android qu’il exécute). Il peut également ne pas fonctionner sur tous les appareils, et en particulier les appareils anciens ou inhabituels peuvent nécessiter de rechercher des versions spécifiques des bons fichiers APK. Ce guide n’est pas exhaustif.

Sans ouvrir aucun d’entre eux jusqu’à ce que vous redémarriez à la fin, installez les applications suivantes dans cet ordre:

Gestionnaire de compte Google

Google Services Framework – Vous aurez besoin de la bonne version pour correspondre à votre version du système d’exploitation Android, alors vérifiez dans l’application Paramètres de votre téléphone pour trouver votre version Android (Généralement Paramètres -> À propos de hone, ou Paramètres -> À propos du téléphone -> Informations sur le logiciel) et téléchargez la dernière infrastructure de services qui correspond (par exemple, Google Services Framework 7.1.2 si vous exécutez Android Nougat 7.1.2).

Services Google Play

Google Play Store

Une fois les quatre installés (encore une fois, sans les ouvrir), redémarrez et vous devriez avoir la possibilité d’utiliser le Play Store. Si vous recevez une notification indiquant que Play Services est obsolète, ne vous inquiétez pas. Si vous pouvez vous connecter, tout devrait éventuellement se mettre à jour automatiquement vers la dernière version compatible.

Si vous rencontrez des problèmes, la plupart des problèmes peuvent être résolus par l’une des étapes suivantes:

Redémarrage de l’appareil

Effacer les données de l’application pour le Play Store et le relancer

accédez à la section “Applications” ou “Applications et notifications” des paramètres, recherchez Play Store, appuyez dessus, sélectionnez “Forcer l’arrêt”, puis accédez à “Stockage”, puis sélectionnez “Effacer les données” ou “Effacer le stockage”.

Effacement des données d’application pour les services Google Play et redémarrage

accédez à la section “Applications” ou “Applications et notifications” des paramètres, recherchez les services Google Play, appuyez dessus, accédez à “Stockage” et sélectionnez “Effacer les données” ou “Effacer le stockage”.

Désinstallation des quatre applications, redémarrage, réinstallation des quatre applications dans l’ordre décrit ci-dessus et redémarrage à nouveau.

Enfin, vous pouvez essayer de réinitialiser votre appareil comme un dernier effort, si vous êtes sûr d’utiliser les bonnes versions des bons APK et de faire les choses dans le bon ordre.

En fin de compte, tous les appareils ne fonctionneront pas en même temps que le Play Store et vous pouvez rencontrer des problèmes ultérieurs ou des comportements étranges en ce qui concerne certaines applications ou l’appareil, mais c’est une option.

Pourquoi installer des applications en dehors du Play Store?

Il existe de nombreuses raisons de rechercher des applications en dehors de la boutique Google. Les chances sont que si vous êtes ici, vous en avez déjà au moins un, mais il y a des raisons que vous ignorez peut-être.

D’une part, Google supprime parfois des applications de son site en fonction du contenu, des fonctionnalités ou par censure pour se conformer aux lois locales. Parfois, les applications sont mises à pied pour des raisons parfaitement légitimes et valides, comme contenir des logiciels malveillants ou violer la confidentialité des utilisateurs, mais ce n’est pas toujours le cas. Pour le meilleur ou pour le pire, Android vous donne la liberté (et la responsabilité associée) d’obtenir vos applications où vous le souhaitez.

Une autre bonne raison de télécharger des applications depuis APKMirror est tout simplement qu’elles ne sont même pas présentes sur le Play Store pour commencer. Par exemple, le populaire Lawnchair 2 alpha n’était pas disponible sur le Play Store avant sa sortie officielle. Les applications sur le Play Store peuvent également être restreintes / censurées géographiquement, et les utilisateurs de certains pays n’y ont pas accès. D’autres fois, les applications distribuées sur le Play Store déploient les mises à jour progressivement, donc quand il s’agit de jouer avec les dernières fonctionnalités de pointe que vous lisez, la seule version que vous pouvez obtenir peut ne pas les avoir – nous sommes tous redevables au lancement lent du Play Store.

Enfin, parfois, les mises à jour ne sont pas toujours pour le mieux, et APKMirror peut fournir un moyen de revenir aux versions précédentes d’une application en cas de problème.

Quelle que soit votre motivation (et il y en a beaucoup), si vous avez décidé d’obtenir une application ailleurs, vous pouvez probablement l’obtenir sur APKMirror. Et c’est aussi le choix le plus sûr.

Vous pouvez faire confiance à APKMirror

Il y a quatre raisons principales pour lesquelles vous pouvez faire confiance à APKMirror comme source pour les applications Android:

1. Nous le gérons et nous le maintenons

Bien que Google puisse être responsable des publicités que vous voyez sur APKMirror, nous avons fait de notre mieux pour créer un référentiel d’applications Android de bonne qualité et facile à parcourir. Cela peut vous prendre une minute pour apprendre à naviguer dans des choses comme les différentes versions d’APK basées sur la plate-forme matérielle ou «DPI», mais il est généralement simple d’obtenir ce dont vous avez besoin.

2. Les applications sont signées par les développeurs et sûres à utiliser

Les applications que vous téléchargez depuis APKMirror ne sont pas perturbées et sont sécurisées par leurs développeurs. Nous nous assurons que toutes les signatures cryptographiques APK sont vérifiées pour correspondre aux originaux (soit les mises à jour précédentes soit les versions distribuées sur le Play Store), et nous comparons les nouvelles applications aux signatures connues des développeurs. Si nous ne pouvons pas vérifier la signature d’une application, APKMirror ne l’aura pas. Nous bloquons également les clés de signature test / dev / debug divulguées publiquement, car elles ne sont pas toujours fiables.

Pour ceux qui n’ont pas l’esprit technique, cela signifie que nous sommes aussi sûrs que possible que les applications que nous distribuons sont sûres.

3. Aucune application piratée ou “craquée”

Troisièmement, il n’y a absolument aucun contenu piraté sur APKMirror. Bien que vous puissiez contourner les restrictions géographiques ou la censure, APKMirror ne fournit pas de versions “craquées” ou piratées des applications (bien que nous hébergions certaines applications modifiées, comme les applications Google modifiées pour fonctionner avec plus d’appareils).

Android Police et APKMirror sont là pour aider les développeurs, ne pas leur rendre la vie plus difficile ou leur enlever leur capacité de gagner leur vie. En se connectant à notre point précédent concernant la sécurité et la sûreté, de nombreuses applications modifiées pour fournir gratuitement des fonctionnalités payantes ou premium contiennent également des logiciels malveillants ou des logiciels espions, ce dont vous ne voulez pas.

4. Ne vous contentez pas de nous croire sur parole

Enfin, même si vous n’êtes pas d’accord avec ces arguments en partant du principe que nous avons tout intérêt à promouvoir nos propres services, d’autres sources impartiales font également confiance à APKMirror.

Pour plus d’informations, consultez la FAQ complète qui peut également répondre à d’autres questions, comme si les applications téléchargées à partir de APKMirror peuvent toujours être mises à jour par le Play Store (oui), ce que signifient les différentes versions de «bras» / DPI, ou comment résoudre certains problèmes simples erreurs, si vous les rencontrez.