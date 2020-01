Comment télécharger des vidéos YouTube pour les regarder hors ligne

Nous pouvons rester debout de l’aube au crépuscule et nous ne manquerons jamais de vidéos YouTube pour regarder, mais que faites-vous lorsque vous devez vous éloigner de votre fidèle Wi-Fi? Vous téléchargez des vidéos YouTube pour une lecture hors ligne, bien sûr. Voici comment – et qui – peut télécharger des vidéos sur YouTube pour une lecture hors ligne.

Produits utilisés dans ce guide

Qui peut télécharger des vidéos pour les lire hors ligne

Il existe deux catégories d’utilisateurs YouTube pour lesquels la lecture hors connexion est disponible: les membres YouTube Premium et les utilisateurs YouTube dans certains pays en développement.

Maintenant, Google sait que dans de nombreux pays du monde, les données mobiles sont une denrée précieuse – en supposant que les données mobiles soient disponibles à certains endroits – mais il veut toujours que les gens de ces pays puissent profiter de YouTube. À cette fin, dans plus de 120 pays / territoires du monde entier, les utilisateurs peuvent télécharger des vidéos YouTube pour une lecture hors ligne sans abonnement. Cela comprend la plupart des pays d’Afrique, d’Asie, du Moyen-Orient et des Caraïbes, et dans des pays comme l’Inde, les fonctionnalités hors ligne de YouTube sont largement utilisées et comportent des fonctionnalités supplémentaires que YouTube hors ligne dans les pays YouTube Premium ne font pas, comme Smart Offline.

YouTube Premium est le service d’abonnement de YouTube qui supprime les publicités des applications YouTube et active des fonctionnalités premium, y compris la lecture en arrière-plan et la lecture hors ligne. YouTube Premium offre également aux utilisateurs un service premium sur YouTube Music (sauf en Corée du Sud) et Google Play Music, ce qui fait de YouTube Premium la meilleure offre de streaming aujourd’hui. Voici la liste complète des pays où YouTube Premium est disponible.

Comment télécharger une vidéo YouTube pour la lire hors ligne

Si vous avez la chance d’avoir la possibilité d’enregistrer des vidéos YouTube pour une visualisation hors ligne, voici comment commencer à télécharger des vidéos.

Ouvert Youtube depuis le tiroir de l’application ou l’écran d’accueil.

Appuyez sur un vidéo que vous souhaitez télécharger pour une consultation hors ligne.

Robinet Télécharger, entre les boutons Partager et Enregistrer sous le titre de la vidéo.

Source: Android Central

Choisir la Qualité vidéo que vous souhaitez télécharger.

Frappé D’accord.

Vous verrez un tick bleu téléchargé sur le bouton Télécharger, indiquant que la vidéo est disponible pour une visualisation hors ligne.

Source: Android Central

Comment télécharger une liste de lecture YouTube pour jouer hors ligne

Si vous avez une liste de lecture entière que vous souhaitez regarder hors ligne, vous pouvez télécharger cette liste de lecture sans avoir à télécharger individuellement chaque vidéo.

Appuyez sur un playlist que vous souhaitez télécharger pour une consultation hors ligne.

Appuyez sur le Télécharger pour commencer. C’est entre les boutons Partager et Enregistrer.

Choisir la qualité vidéo.

Robinet D’accord.La liste de lecture devrait commencer à télécharger.

Source: Android Central

Vous verrez également une fenêtre contextuelle vous avertissant que le téléchargement d’une liste de lecture peut prendre beaucoup de temps et de données. En fonction du nombre de vidéos dans les listes de lecture et de votre connexion Internet, le téléchargement peut prendre de quelques minutes à une heure.

Comment changer la qualité de téléchargement de vos vidéos YouTube

Par défaut, après avoir choisi la qualité vidéo de votre première vidéo YouTube téléchargée, toutes les autres vidéos seront téléchargées avec la même qualité. Mais vous pouvez changer cette qualité – ou demander à YouTube de vous demander la qualité à chaque fois – en accédant aux paramètres de YouTube. Vous pouvez également demander à YouTube de télécharger sur votre carte SD si votre téléphone en possède une.

Ouvert Youtube depuis le tiroir de l’application ou l’écran d’accueil.

Appuyez sur votre avatar dans le coin supérieur droit.

Robinet Réglages.

Source: Android Central

Robinet Contexte et téléchargements.

Sélectionner Qualité de téléchargement.

Choisir Demandez à chaque fois.

Source: Android Central

Si vous avez un téléphone avec une carte microSD, vous verrez une bascule sur ce même écran pour Utiliser une carte SD pour les téléchargements YouTube. Si la bascule est bleue, les vidéos sont téléchargées sur la carte SD. Vous pouvez également voir l’espace occupé par vos téléchargements en consultant le Stockage disponible en bas de l’écran.

Comment planifier le téléchargement hors connexion pour le Wi-Fi

Tout le monde ne peut pas se permettre des forfaits de données illimités.Par conséquent, si vous souhaitez télécharger des vidéos pour une visualisation hors ligne sans graver de précieuses données mobiles, YouTube peut attendre de télécharger cette vidéo jusqu’à ce que vous soyez hors des données payantes et sur le Wi-Fi.

Ouvert Youtube.

Appuyez sur votre avatar dans le coin supérieur droit.

Robinet Réglages.

Source: Android Central

Robinet Contexte et téléchargements.

Sous Télécharger, appuyez sur Télécharger via Wi-Fi uniquement pour l’activer.

Source: Android Central

Les vidéos téléchargées restent sur votre appareil jusqu’à ce que vous les supprimiez, mais YouTube exige que vous vous connectiez une fois tous les 30 jours. Cela permet au service de voir s’il y a de nouvelles vidéos dans une liste de lecture que vous avez téléchargée.

Regarder des vidéos toute la journée

Google Pixel 3a XL

Excellent téléphone de milieu de gamme qui fait tout.

Le Pixel 3a XL est l’un des meilleurs téléphones de milieu de gamme que vous puissiez acheter aujourd’hui. Il a un matériel robuste combiné avec le meilleur appareil photo que vous trouverez dans ce segment, et vous obtenez un écran dynamique idéal pour lire des vidéos YouTube. La durée de vie de la batterie est également très bonne et vous pouvez diffuser des vidéos pendant des heures sans aucun problème.