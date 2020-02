Comment télécharger et installer watchOS 6.1.3 sur votre Apple Watch

28 janvier 2020: Apple lance watchOS 6.1.2

Apple a publié watchOS 6.1.1, une mise à jour mineure qui comprend un ensemble de mises à jour de sécurité et de corrections de bugs pour l’Apple Watch.

10 décembre 2019: Apple lance watchOS 6.1.1

Apple a publié watchOS 6.1.1, une mise à jour mineure qui apporte un certain nombre d’améliorations de performances et de corrections de bugs à l’expérience Apple Watch

29 octobre 2019: Apple lance watchOS 6.1

Apple a publié watchOS 6.1, qui ajoute la prise en charge des AirPods Pro nouvellement annoncés, ainsi qu’un certain nombre de corrections de bugs. Cette mise à jour est également disponible pour les Apple Watch Series 1 et Series 2, en plus des Series 3, Series 4 et Series 5.

30 septembre 2019: Apple lance watchOS 6.0.1

Apple a publié watchOS 6.0.1, qui corrige un certain nombre de bogues dans le système d’exploitation. Les problèmes avec les cadrans de montre Mickey et Minny Mouse ont été résolus et un certain nombre d’améliorations des performances et de la sécurité ont été apportées.

19 septembre 2019: Apple lance watchOS 6

watchOS 6 est sorti, ajoutant de nouvelles fonctionnalités et améliorations majeures telles que de nouvelles applications, le suivi du cycle, les améliorations Siri, l’App Store et les tendances d’activité.

26 août 2019: Apple lance watchOS 5.3.1

watchOS 5.3.1 est sorti, apportant un certain nombre de corrections de bugs et d’améliorations des performances à l’expérience globale d’Apple Watch.

22 juillet 2019: Apple lance watchOS 5.3

watchOS 5.3 est sorti, apportant l’application ECG au Canada et à Singapour, ainsi qu’un correctif pour un bogue de sécurité dans l’application Walkie-Talkie.

13 mai 2019: Apple lance watchOS 5.2.1

watchOS 5.2.1 est sorti, apportant l’application ECG à de nouveaux pays européens et corrigeant quelques petits bugs.

27 mars 2019: Apple lance watchOS 5.2

Apple a publié watchOS 5.2 avec les nouvelles fonctionnalités, améliorations et corrections de bogues suivantes:

Pour plus d’informations sur le contenu sécuritaire des mises à jour logicielles Apple, veuillez visiter ce site Web: https://support.apple.com/en-us/HT201222

22 janvier 2019: Apple lance watchOS 5.1.3

Apple a publié watchOS 5.1.3, qui apporte des corrections de bugs et des améliorations de performances à votre Apple Watch.

6 décembre 2018: Apple lance watchOS 5.1.2

Apple a publié watchOS 5.1.2, qui ajoute la nouvelle application ECG à l’Apple Watch Series 4. En ouvrant l’application ECG et en plaçant leur doigt sur la couronne numérique, les propriétaires d’Apple Watch Series 4 peuvent désormais effectuer un électrocardiogramme en utilisant uniquement leur Apple Watch .

5 novembre 2018: Apple lance watchOS 5.1.1

Après avoir corrigé un bogue qui rendait inutilisables certaines montres Apple qui ont installé la mise à jour watchOS 5.1, Apple a publié watchOS 5.1.1, qui comprend toutes les mêmes fonctionnalités qui avaient été incluses dans la mise à jour précédente, sans la brique de l’appareil.

FaceTime de groupe

FaceTime sur Apple Watch prend désormais en charge des groupes jusqu’à 32 personnes; cependant, contrairement à son homologue ios 12.1, l’Apple Watch ne peut faire que du son.

Nouveaux emojis

L’Apple Watch recevra également les mêmes nouveaux emojis (environ 70 environ) qui arrivent également sur iOS et macOS aujourd’hui. Les emoji comprennent des visages aux cheveux roux, un kangourou, un paon, des super-héros et bien d’autres!

Nouveaux cadrans de montre

Les modèles Apple Watch Series 4 recevront également le cadran couleur plein écran, qui vous permet de choisir parmi des dizaines de nuances si vous aimez le style de cadran de montre minimaliste!

30 octobre 2018: Apple arrête la sortie de watchOS 5.1 suite à des problèmes avec la série 4

Mise à jour: Apple a suspendu les mises à jour de watchOS 5.1 après que les utilisateurs sur Twitter, Reddit et les forums d’assistance Apple ont signalé des erreurs entraînant la non-réactivité de l’Apple Watch de la série 4, également appelée “maçonnée”.

En raison du petit nombre de clients Apple Watch rencontrant un problème lors de l’installation de watchOS 5.1 aujourd’hui, nous avons retiré la mise à jour logicielle par mesure de précaution. Tous les clients concernés doivent contacter AppleCare, mais aucune action n’est requise si la mise à jour a été installée avec succès. Nous travaillons sur un correctif pour une prochaine mise à jour logicielle.

Original: Apple lance watchOS 5.1 avec de nouveaux emoji … et plus

watchOS 5.1 arrive sur l’Apple Watch avec quelques modifications, y compris de nouveaux emojis, certains cadrans de montre et la fonction Group FaceTime.

FaceTime de groupe

FaceTime sur Apple Watch prend désormais en charge des groupes jusqu’à 32 personnes; cependant, contrairement à son homologue ios 12.1, l’Apple Watch ne peut faire que du son.

Nouveaux emojis

L’Apple Watch recevra également les mêmes nouveaux emojis (environ 70 environ) qui arrivent également sur iOS et macOS aujourd’hui. Les emoji comprennent des visages aux cheveux roux, un kangourou, un paon, des super-héros et bien d’autres!

Nouveaux cadrans de montre

Les modèles Apple Watch Series 4 recevront également le cadran couleur plein écran, qui vous permet de choisir parmi des dizaines de nuances si vous aimez le style de cadran de montre minimaliste!

27 septembre 2018: Apple lance watchOS 5.0.1

watchOS 5.0.1 a été publié avec un correctif pour certains bogues qui se sont produits avec l’application Activity sur l’Apple Watch.

17 septembre 2018: Apple lance watchOS 5

watchOS 5 est enfin là avec toutes les nouvelles fonctionnalités et améliorations intéressantes dont vous avez entendu parler!

9 juillet 2018: Apple lance watchOS 4.3.2

watchOS 4.3.2 est arrivé avec quelques corrections de bugs et améliorations de performances