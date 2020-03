Le remake de Final Fantasy 7 a peut-être été retardé jusqu’au mois prochain, mais tout le monde peut avoir un avant-goût de Midgar en ce moment. Ce n’est pas grand-chose, mais cela devrait suffire à rassasier votre appétit jusqu’à son lancement. Square Enix a publié une démo pour le remake sur PlayStation 4. Si vous avez du mal à le trouver en fonction de votre région, nous vous expliquerons exactement comment le télécharger sur la console elle-même et sur le site Web de bureau du PlayStation Store.

Comment télécharger la démo de Final Fantasy 7 Remake sur PS4

Sur l’écran d’accueil PS4, accédez au Boutique.

Faites défiler jusqu’à Jeux.

Si vous ne voyez pas immédiatement la démo, déplacez à nouveau la manette gauche vers la droite pour ouvrir un autre menu.

Au bas de ce menu, sélectionnez Démos.

Sélectionnez le Démo de Final Fantasy 7 Remake. Si ce n’est pas le premier à apparaître, trier par Date de sortie: le plus récent en premier.

Sélectionner Essayez la démo gratuite sur sa page commerciale.

Comment télécharger la démo de Final Fantasy 7 Remake sur le bureau

Aller à store.playstation.com.

Connectez-vous à votre Compte PlayStation.

Si la démo n’est pas annoncée en haut de l’écran, recherchez Démo de Final Fantasy VII Remake. Vous devez utiliser des chiffres romains et non le chiffre «7», sinon cela ne fonctionnera pas.

Sélectionnez le démo.

Sélectionner Essayez la démo gratuite.

Il s’agit de sa page de magasin aux États-Unis si vous avez encore du mal à la trouver.

La démo devrait être d’environ 7,6 Go. Il comprend le premier chapitre du remake, qui est la mission de bombardement Mako Reactor 1. La progression ne se poursuit pas dans la version finale du jeu si vous décidez de l’acheter.

Remake complet

Final Fantasy 7

Midgar n’a jamais été aussi beau

L’un des plus grands jeux de tous les temps est enfin d’obtenir le traitement qu’il mérite, nous devrons simplement attendre un peu plus jusqu’à ce que nous puissions enfin mettre la main dessus. Espérons que le retard ne signifie que de bonnes choses pour les fans de longue date qui souhaitent que le jeu soit aussi parfait que possible.

