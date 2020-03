Les dernières fonctionnalités de WhatsApp apparaissent dans l’application bêta un mois avant d’être déployées auprès du grand public. Si vous souhaitez être le premier à essayer les dernières fonctionnalités de WhatsApp, voici comment télécharger l’application bêta de WhatsApp.

Comment télécharger la dernière version bêta de WhatsApp pour Android

Habituellement, il faut environ un mois pour qu’une nouvelle fonctionnalité passe du client bêta à la version publique. C’était le cas avec le mode sombre, et toute nouvelle fonctionnalité ou modification de l’interface utilisateur que WhatsApp prévoit de déployer se rendra d’abord sur le canal bêta. Si vous ne souhaitez pas attendre qu’une fonctionnalité particulière soit mise en ligne sur la chaîne publique, vous pouvez toujours télécharger l’application bêta.

WhatsApp exécute un programme bêta officiel sur le Play Store, mais il est complet depuis plus d’un an et ne prend pas de nouveaux bêta-testeurs. Au lieu de cela, votre meilleure option est de charger le dernier APK bêta et d’installer l’application. Je vais vous montrer comment faire cela ci-dessous, mais avant de commencer, vous devrez sauvegarder vos messages et médias WhatsApp afin que si quelque chose de fâcheux se produit, vous ne perdiez pas vos conversations.

Vous avez sauvegardé vos messages sur Google Drive? Voici comment charger latéralement la dernière version bêta de WhatsApp pour Android:

Ouvert Google Chrome ou n’importe quel navigateur Web sur votre téléphone.

Type apkmirror.com.

Frappez le Barre de recherche dans le coin supérieur droit.

Type WhatsApp beta et appuyez sur go.

Appuyez sur le Bouton de téléchargement à côté de la liste bêta de WhatsApp Messenger.

Dans la section Téléchargement, sélectionnez le numéro de build encore une fois.

Robinet Télécharger APK pour commencer le téléchargement.

Robinet D’accord dans la boîte de dialogue pour permettre à Chrome de télécharger le fichier.

Robinet Ouvert.

Vous devrez autoriser Chrome à installer des applications. Robinet Réglages pour commencer.

Basculer Autoriser à partir de cette source à Sur pour continuer l’installation.

Robinet Installer pour installer la dernière version de WhatsApp beta.

Une fois l’installation de WhatsApp terminée, assurez-vous de désactiver le paramètre permettant à Chrome d’installer des applications inconnues. Aller à Paramètres -> Applications et notifications -> Accès spécial aux applications -> Installer des applications inconnues -> Chrome -> Désactiver le paramètre.

Si vous sentez que vous ne voulez pas être sur la chaîne bêta, il vous suffit de désinstaller l’application et de télécharger simplement le client WhatsApp officiel sur le Play Store.

