Comment Tos, guides et conseils pour les nouveaux propriétaires d'AirPods

Depuis leur lancement en 2016, les AirPod d'Apple sont devenus très populaires et sont un article souvent offert. Cette année, Apple a lancé les AirPods 2 et les AirPods Pro, offrant plus de choix aux consommateurs cette saison des fêtes.

Si vous avez reçu des AirPods en cadeau, assurez-vous de parcourir tous les modes d'emploi de ce guide, car il existe de nombreux conseils et astuces AirPods et AirPods Pro qui méritent d'être connus.

Caractéristiques de base

Comment configurer et connecter vos nouveaux AirPods 2



Comment charger des AirPods et des AirPods 2



Comment changer le nom de vos AirPods



Comment utiliser un seul AirPod



Comment nettoyer vos AirPods



Comment trouver votre numéro de série AirPods et vérifier votre firmware



Comment mettre à jour vos AirPods



Comment répondre à un appel téléphonique sur AirPods



Comment recharger sans fil vos AirPods



Tutoriels à connaître

Comment utiliser la commande «Hey Siri» avec AirPods 2 et AirPods Pro



Comment désactiver la détection automatique des oreilles sur vos AirPods



Que signifie la lumière sur le boîtier AirPods?



Comment associer des AirPod à votre Apple Watch



Comment dissocier vos AirPod de votre iPhone, Apple TV, Apple Watch ou Mac



Comment demander aux AirPod d'annoncer vos appels



Connectivité avec iPhone, Apple Watch et Mac

Comment changer de périphérique lors de l'utilisation d'AirPods



Comment vérifier la durée de vie de la batterie des AirPods sur iPhone et Apple Watch



Comment utiliser les AirPod avec votre Mac et personnaliser les commandes



Trucs et astuces

Comment utiliser un seul AirPod



Comment configurer le microphone AirPods sur un seul AirPod



Comment partager une paire d'AirPods avec un ami



Vous pouvez toucher votre oreille pour activer vos AirPods



Comment faire en sorte que Siri annonce les messages entrants sur AirPod



Dépannage

Comment réinitialiser les AirPods, AirPods 2 et AirPods Pro



Vous perdez un AirPod? Ce que tu peux faire



Comment résoudre les problèmes avec les AirPods



Un seul AirPod fonctionne? Voici comment résoudre le problème



Combien de temps durent les AirPods et les AirPods Pro?



Juste pour les AirPods Pro

Comment contrôler la fonction d'annulation du bruit sur AirPods Pro



Comment personnaliser les fonctions de geste du capteur de force sur AirPods Pro



Comment effectuer un test d'ajustement de l'embout sur AirPods Pro



Comment contrôler la fonction de transparence sur AirPods Pro



Comment acheter des embouts auriculaires AirPods Pro de remplacement

Guides AirPods

AirPods: notre guide complet des écouteurs sans fil d'Apple



Powerbeats Pro contre AirPods 2



AirPods vs AirPods Pro: Comparaison des fonctionnalités



AirPods Pro vs Powerbeats Pro



Vidéos

Plus d'informations

Connaissez-vous une astuce usefuliPhone‌ super utile que d'autres lecteurs MacRumors pourraient ne pas connaître? Assurez-vous de le partager dans les commentaires ci-dessous.

Pour plus d'informations sur les derniers iPhones d'Apple et le système d'exploitation ‌iOS 13‌, assurez-vous de consulter nos rafles détaillées: AirPods 2 et AirPods Pro.

Roundups connexes: AirPods 2, AirPods ProBuyer's Guide: AirPods (Neutral), AirPods Pro (Buy Now)

Cet article, "Comment Tos, guides et conseils pour les nouveaux propriétaires d'AirPods" est apparu pour la première fois sur MacRumors.com

Discutez de cet article dans nos forums

. (tagsToTranslate) AirPods (t) Pas de lien automatique (t) AirPods Pro