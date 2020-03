Comment transférer les applications, les messages et les photos de votre téléphone vers votre nouveau Galaxy S20

Obtenir un nouveau téléphone est une expérience passionnante, surtout lorsque vous le sortez de la boîte pour la première fois. Mais lorsque vous êtes si intéressé à être opérationnel, devoir ralentir lorsque vous importez des données, réorganiser l’écran d’accueil et transférer toutes vos affaires peut mettre un frein à cette excitation. La configuration de votre nouveau Galaxy S20 ne pourrait cependant pas être plus facile, grâce à Samsung Smart Switch.

Vous pouvez utiliser ce service lors de la première configuration de votre S20 ou à une date ultérieure en ouvrant l’application. Lorsque l’application est ouverte à la fois sur votre S20 et sur votre téléphone existant, vous devrez choisir d’envoyer ou de recevoir. Sélectionnez l’option appropriée sur les deux téléphones et décidez comment vous souhaitez les connecter. Si vous choisissez de connecter vos appareils via un câble, vous irez directement à l’écran de sélection, où vous sélectionnez les données que vous souhaitez transférer.

Si vous choisissez de connecter les appareils sans fil, les deux téléphones se rechercheront mutuellement à l’aide de l’audio haute fréquence. Le processus de recherche ne devrait prendre qu’une trentaine de secondes environ, et une fois que les deux appareils se seront localisés, vous devrez approuver la connexion.

Une fois que tout est connecté, vous devrez choisir ce que vous souhaitez transférer, de la disposition de votre écran d’accueil à vos messages. J’ai utilisé la méthode sans fil pour transférer mes messages et mes paramètres, et cela s’est terminé en quelques minutes. Le temps nécessaire à la restauration varie en fonction de ce que vous déplacez. Les photos et les vidéos, par exemple, sont des fichiers plus volumineux dont l’envoi et la réception prendront plus de temps que les messages et les paramètres. Quelle que soit la raison pour laquelle vous utilisez l’outil, c’est plus rapide que de tout faire vous-même.

Smart Switch est un excellent outil pour configurer votre nouveau téléphone, grâce à son interface simple et la variété de données que vous pouvez importer. Ma partie préférée de cette application est la possibilité de l’utiliser après avoir configuré votre nouveau téléphone. Je change de téléphone assez souvent et l’utilisation de ce service pour transférer les messages que j’ai reçus en utilisant un autre appareil est inestimable.

Smart Switch est préinstallé sur les appareils Galaxy, mais si vous passez d’un téléphone non Samsung, vous pouvez télécharger l’application depuis APK Mirror ou Google Play Store.