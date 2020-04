Comment transférer votre forfait de données cellulaires de votre ancien iPad vers votre nouvel iPad

Si vous prenez un nouvel iPad cellulaire pour remplacer un iPad actuel, vous avez quelques options pour transférer sur votre plan, selon le type de carte SIM que votre iPad utilise. Mais que ce soit une carte SIM intégrée ou une nano-SIM, Apple essaie de rendre le processus aussi indolore que possible.

Voici comment procéder pour déplacer votre forfait de données cellulaires iPad vers votre nouvel iPad cellulaire.

Comment transférer un plan de données entre iPads avec eSIMs ou Apple SIMs

Ces instructions s’appliquent aux iPad Pro 9,7 pouces, 10,2 pouces, 10,5 pouces et 12,9 pouces de deuxième génération, ainsi qu’aux iPad de première et deuxième générations de 11 pouces et de troisième et quatrième générations de 12,9 pouces. Pro avec eSIM.

Ouvert Paramètres sur votre nouvel iPad cellulaire.

Robinet Données cellulaire.

Appuyez sur le transporteur que vous utilisiez avec votre ancien iPad.

Source: iMore

Robinet Service de transfert dans la fenêtre qui apparaît.

Suivez votre opérateur directions pour finaliser le transfert du plan de données. Le processus exact dépendra du transporteur.

Source: iMore

Le transfert des forfaits de données cellulaires de votre iPad peut prendre un peu de temps, mais dans ce cas, vous serez prêt à utiliser les données cellulaires de votre iPad.

Comment transférer un plan de données d’un iPad avec une carte SIM à un autre

Si vous transférez une carte SIM ou nano-SIM physique de votre ancien iPad à un autre, voici comment procéder.

Éteignez vos deux ancien iPad et toi nouvel iPad.

Ouvrez le Plateau SIM sur votre ancien iPad à l’aide de l’outil de suppression de carte SIM fourni avec votre iPad.

Retirer le Plateau SIM depuis votre iPad.

Retirer le carte SIM depuis le plateau SIM.

Répétez les étapes 2 à 4 pour votre nouvel iPad, cependant, selon le modèle, il se peut qu’il ne soit pas accompagné de sa propre carte SIM.

Jeter le carte SIM qui peut être venu avec votre nouvel iPad.

Placer le carte SIM de votre iPad précédent dans le bac SIM de votre nouvel iPad.

Insérez le Plateau SIM dans votre nouvel iPad, en prenant soin de fermer complètement le plateau.

Allumer les deux iPad. L’activation peut prendre quelques minutes.

Si les cartes SIM des deux iPad sont de tailles différentes, vous devrez contacter votre opérateur pour obtenir une nouvelle nano-SIM à insérer dans votre nouvel iPad. Une fois que vous l’obtiendrez, vous suivrez les étapes ci-dessus, y compris la suppression de la carte SIM de votre ancien iPad. Vous ne déplacerez simplement pas cette ancienne carte SIM dans votre nouvel iPad.

Des questions?

Si vous souhaitez en savoir plus ou demander quelque chose sur le transfert d’un plan de données cellulaires d’un iPad à un autre, faites-le nous savoir dans les commentaires.