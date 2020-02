Comment transformer un bureau ordinaire en un lieu de travail sain à domicile

Les lieux de travail ont radicalement changé depuis quelques décennies. De nombreux environnements de travail sont passés du travail de bureau au travail à distance depuis la maison ou en voyage. Bien que le travail à domicile puisse sembler idéal, il reste quelques investissements à faire pour assurer une productivité optimale.

Par exemple, dans un bureau, vous bénéficiez des avantages d’un équipement ergonomique comme des chaises, des écrans d’ordinateur, etc. Même si vous travaillez à domicile, travailler de longues heures dans des meubles inconfortables aura toujours un impact sur votre santé physique. Donc, vous devez toujours concevoir une disposition intelligente pour votre bureau à domicile.

Voici une liste de choses que vous pouvez faire pour assurer un bureau à domicile sûr et confortable:

Tout commence par une chaise ergonomique

Si vous avez un travail où vous êtes assis pendant des heures, des meubles ergonomiques peuvent littéralement vous faire ou vous casser le dos. Vous avez besoin d’une chaise qui vous encourage à vous asseoir avec une colonne vertébrale neutre et sans courbure.

Les chaises ergonomiques sont importantes car la douleur chronique dans le bas du dos peut avoir des effets permanents sur votre colonne vertébrale et votre posture, ce qui affectera finalement votre façon de marcher. Cela peut également avoir un impact négatif sur votre digestion, votre incontinence, vos maux de tête, votre sommeil, etc.

La lombalgie est si répandue dans les pays occidentaux industrialisés, avec plus de 80% des Américains touchés. Cela entraîne 264 millions de jours de travail perdus par an, ce qui coûte 50 milliards de dollars en frais de santé aux États-Unis. À l’échelle mondiale, c’est l’une des principales causes de handicap pour les travailleurs. Il est donc important d’investir dans la bonne chaise.

La chaise ergonomique idéale devrait avoir:

Réglage en hauteur appropriéRembourrage adéquat sur le siège et le dossierRéglabilité de l’angle du dossier Accoudoirs.

En termes de matériaux, les deux types les plus courants sont les chaises de bureau en cuir et en maille. Le cuir est plus doux au toucher, bien que la maille ait tendance à être plus respirante, ce qui la rend plus idéale dans les climats plus chauds.

Profitez de l’éclairage naturel

Le type d’éclairage sous lequel vous travaillez est très important car la lumière elle-même affecte la façon dont vous voyez et différenciez les couleurs. Travailler sous un mauvais éclairage pendant des heures peut avoir des effets néfastes sur votre vision et votre santé oculaire.

L’éclairage naturel est la forme idéale d’éclairage pour le travail. En effet, il est composé de toutes les couleurs de l’arc-en-ciel, également connu sous le nom d’éclairage à spectre complet. La plupart de l’éclairage artificiel n’est pas un spectre complet, il est donc impossible de déterminer la vraie couleur de quelque chose.

Heureusement, cela ne vous affecte que si vous devez différencier les couleurs de votre travail, si vous travaillez dans la mode ou la décoration intérieure, par exemple. Donc, si tel est le cas, vous devriez investir dans l’obtention d’un maximum d’éclairage naturel pour votre espace de travail. Incluez autant de fenêtres que possible, même au plafond si possible. Des couleurs de peinture plus claires comme le blanc ou le beige clair fonctionnent également mieux.

Bien que l’éclairage naturel soit le meilleur pour votre santé oculaire, tout le monde ne vit pas dans des endroits ensoleillés. Certaines sources d’éclairage artificiel sont meilleures que d’autres. Les lumières LED, par exemple, sont efficaces mais elles ont été liées à des dommages irréversibles à la rétine.

Lorsque vous achetez des ampoules, achetez-en des qui émettent un éclairage «à spectre complet» ou des ampoules à incandescence chaudes qui imitent le mieux la lumière naturelle. Vous devez également orienter votre moniteur pour éviter les reflets et investir dans une bonne lampe de bureau afin de ne pas vous fatiguer les yeux pendant le travail.

Ajoutez beaucoup de plantes d’intérieur

Vous vous demandez probablement ce que les plantes d’intérieur ont à voir avec l’ergonomie. Eh bien, c’est plus que vous ne le pensez. Les plantes font non seulement des ornements élégants pour votre bureau, mais elles améliorent également la qualité de l’air.

En vous ramenant à la biologie de 9e année, vous auriez appris que les plantes absorbent le dioxyde de carbone et libèrent de l’oxygène. Les humains font le contraire, c’est donc une relation mutuellement bénéfique en termes de qualité de l’air!

Considérez un bureau debout

Les bureaux debout sont quelque peu une question controversée pour les experts en ergonomie. Alors que certains soutiennent que c’est mieux que d’être assis pendant des heures car cela garde vos jambes actives, d’autres ne voient aucun avantage particulier. Cependant, si vous ressentez de la douleur en étant assis, cela ne fait pas de mal de l’allumer.

Les bureaux debout visent à réduire le temps assis, ce qui signifie moins de temps passé à se pencher et à ruiner votre colonne vertébrale. Cependant, la clé des bureaux debout est de garder vos jambes en mouvement. Lorsque vous vous tenez debout, les experts disent que vous brûlez également 25 à 30% de calories de plus que d’être assis. Si vous restez là longtemps, le sang peut s’accumuler dans vos jambes, entraînant des varices.

Obtenez des bureaux debout réglables en hauteur et dotés de plates-formes pour votre ordinateur portable ou votre clavier. Vous pouvez également obtenir un bureau «assis-debout» si vous obtenez un tabouret de bar très haut. De cette façon, vous pouvez vous tenir debout tout en travaillant et vous asseoir lorsque vous vous sentez fatigué.

Si vous voulez tuer deux oiseaux avec une pierre, vous pouvez également essayer des bureaux de vélo ou de tapis roulant. Ils offrent plus d’avantages pour la santé que les bureaux simples. C’est aussi un excellent moyen de travailler et de s’entraîner sans avoir à aller au gymnase!

Pensez aux meubles mobiles

Parfois, travailler au même endroit tous les jours peut devenir ennuyeux, vous pouvez donc déplacer votre poste de travail à un autre endroit. La solution consiste à investir dans des luminaires à roulettes, donc cela vaut pour les étagères, les bureaux, les chaises, etc. De cette façon, tout est disponible à portée de main et vous risquez moins de vous ennuyer.

Concevoir votre bureau à domicile sain

À la fin de la journée, nous avons tous des choses différentes qui fonctionnent pour nous. Pour certains bureaux debout, cela peut être gênant, tandis que pour d’autres, cela améliore la productivité. L’important est d’évaluer quels sont vos véritables besoins pour votre ligne de travail particulière. Si vous travaillez dans un domaine artistique, vous devez faire plus attention à l’éclairage. Si vous travaillez dans un domaine technologique, vous devez accorder plus d’attention aux gadgets et aux logiciels dans votre bureau (par exemple, comment placer tous les fils et cordons).