Comment transformer votre ancien téléphone ou tablette Android en télécommande pour votre maison intelligente (mise à jour: plus d’applications)

Cette histoire a été initialement publiée 2020/03/30

7h00 PDT le 30 mars 2020 et dernière mise à jour 2020/04/11

14 h 10 PDTA le 11 avril 2020.

Les appareils intelligents ajoutent un grand niveau de confort à votre foyer, notamment la possibilité de les contrôler à distance et en utilisant votre voix. Cependant, il y a des moments où il est beaucoup plus facile de les utiliser à l’ancienne avec la pression d’un bouton plutôt qu’avec votre voix. Malheureusement, peu sont livrés avec des commandes physiques, et même s’ils le faisaient, cela signifierait que vous auriez un tas de télécommandes qui traînent.

Pour résoudre ce problème, nous avons examiné comment transformer un téléphone ou une tablette en télécommande pour tous vos appareils domestiques intelligents, sans avoir à passer d’une application à une autre. Nous avons exploré plusieurs options, et celle qui vous convient dépendra grandement des appareils intelligents que vous avez à la maison, car la compatibilité avec les services tiers peut varier considérablement.

Google a transformé son application Home en un centre de contrôle intelligent depuis octobre 2018, vous permettant d’utiliser directement divers appareils sans avoir à utiliser d’autre logiciel. Ce qui est particulièrement pratique, c’est que tous les appareils que vous utilisez avec l’Assistant apparaîtront automatiquement dans l’application sans avoir besoin d’une configuration supplémentaire. Par exemple, toutes mes lumières, prises intelligentes, haut-parleurs, thermostats et même mon aspirateur apparaissent dans l’application, avec la possibilité de les contrôler.

Malheureusement, l’application Google Home présente certaines limites. Tout d’abord, certains appareils ne peuvent pas fonctionner avec. Par exemple, je ne peux pas l’utiliser pour éteindre le téléviseur, même si je peux demander à Assistant de le faire. De même, bien que les serrures intelligentes, les stores de fenêtre et les assainisseurs d’air soient affichés dans l’application, il n’y a pas d’option pour les contrôler. Ce qui est particulièrement surprenant, c’est que des appareils comme les verrous intelligents et les téléviseurs peuvent être contrôlés à partir d’un écran intelligent, il est donc inutile que Google n’ait pas ajouté cette option dans son application d’accueil.

Une façon de résoudre cette limitation consiste à utiliser des routines, selon ce que vous souhaitez réaliser. Dans mon cas, j’en ai créé un qui me permet d’éteindre le téléviseur sans avoir à utiliser Assistant, et bien que ce soit loin d’être le moyen le plus pratique – vous devez le créer manuellement, et le déclencher vous amène essentiellement à Assistant – cela fonctionne. Vous pouvez faire de même pour verrouiller votre porte ou ouvrir les stores, mais cela signifie toujours que vous devez les créer individuellement.

Enfin, les routines peuvent également vous aider à automatiser diverses choses à la maison, comme éteindre toutes les lumières lorsque vous partez, mais elles sont relativement limitées car elles ne peuvent inclure aucune condition, contrairement à certains des autres services dont nous parlerons plus tard.

Google Home est l’application qui fonctionnera pour la plupart des gens. Bien sûr, il ne peut pas tout faire et vous devrez probablement explorer d’autres applications si vous souhaitez effectuer des actions plus complexes, mais il ne nécessite pas de configuration lourde et est intuitif à utiliser. Il est regrettable qu’il n’y ait aucun moyen de personnaliser la mise en page dans l’application et qu’il n’y ait pas de widget, car cela l’aurait rendu encore plus pratique.

Olisto n’est pas un panneau de contrôle en soi, mais plutôt un moyen d’automatiser la plupart de vos appareils et appareils ménagers intelligents et de les faire communiquer entre eux. Il vous permet de créer des «triggs» qui peuvent être conditionnés en fonction de divers éléments, tels que l’heure, le lieu, le jour de la semaine, etc., pour effectuer diverses actions. Par exemple, vous pouvez lui demander d’allumer les lumières, de verrouiller les portes et d’ouvrir les stores tous les jours de la semaine à 9h00. Vous pouvez également automatiser diverses actions basées sur des déclencheurs à partir d’appareils que vous avez déjà à la maison, tels que votre caméra intelligente, votre tracker de fitness et bien plus encore. Grâce à l’intégration d’Olisto avec une large gamme de services, vous pouvez imaginer des “déclencheurs” fous comme verrouiller la porte de la cuisine lorsque vous n’avez pas fait suffisamment d’exercice avant 19h00, par exemple.

Ce qui est particulièrement puissant, cependant, c’est sa capacité à créer des boutons «maintenant» pour effectuer des «déclenchements». Par exemple, vous pouvez appuyer sur un seul bouton virtuel lorsque vous rentrez chez vous pour ouvrir les stores, allumer les lumières et commencer à jouer de la musique sur vos haut-parleurs. L’inconvénient est que vous devez créer manuellement un bouton pour chaque fonctionnalité de chaque produit, ce qui peut être particulièrement long à configurer, mais très pratique lorsqu’il est utilisé quotidiennement.

Olisto n’est probablement pas pour tout le monde, surtout si vous ne cherchez pas à consacrer trop de temps à la configuration. D’un autre côté, si vous aimez jouer avec la technologie et créer des automatisations domestiques assez soignées qui sont déclenchées au toucher d’un bouton virtuel, vous devriez certainement essayer cette application. Il vous permet de créer des routines plus complexes que IFTTT, mais prend en charge moins de services et a tendance à se concentrer principalement sur les plates-formes européennes. Enfin, bien qu’il n’y ait pas de widget, il y a une option pour avoir une notification persistante, ce qui peut ajouter un niveau de maniabilité, même si je déteste personnellement ceux-ci.

iHaus est l’une des applications les moins agréables pour les yeux que j’ai vues, mais elle est en fait assez pratique. Pour commencer, il ne nécessite aucune configuration approfondie et peut se connecter à vos appareils domestiques intelligents sans avoir besoin de se connecter. Au lieu de cela, j’ai réussi à lier mes lampes Roomba et Hue au toucher d’un bouton, car l’application a scanné automatiquement mon Réseau Wi-Fi. Malheureusement, mes prises et mes haut-parleurs compatibles Cast n’étaient pas pris en charge, donc je ne pouvais pas avoir tous mes appareils dans l’application.

Contrairement à Olisto, iHaus est plus un panneau de commande pour vos appareils intelligents, y compris certains haut-parleurs, lumières, fiches, appareils de cuisine, serrures, thermostats et même votre Tesla. Il est plus facile à utiliser que Google Home, dans le sens où vous pouvez simplement appuyer sur l’icône d’un appareil pour l’allumer ou le démarrer. Ce qui est également génial, c’est qu’il peut reconnaître automatiquement les groupes, tels que les pièces Hue, afin que vous puissiez allumer toutes les lumières d’une pièce en même temps ou changer leur couleur en même temps. Vous pouvez également créer des routines pour tout désactiver à la maison avec un seul bouton virtuel.

iHaus offre la possibilité de créer des scripts avec des déclencheurs conditionnels, mais je les ai trouvés assez pauvres en fonction de mon utilisation. Encore une fois, cela dépendra de ce que vous essayez d’atteindre, des appareils que vous possédez et de leur compatibilité avec l’application.

Dans l’ensemble, iHaus peut être une option pertinente si vous recherchez quelque chose de simple et de facile à utiliser, mais cela ne vous dérange pas.

Si vous ne pouvez pas supporter l’apparence d’iHaus, SmartThings est de loin la plus belle application couverte dans cet article. Bien qu’il soit fabriqué par Samsung, il n’est pas exclusif aux produits de la marque et ne nécessite pas nécessairement le hub, car il peut effectivement s’intégrer à un grand nombre de services tiers.

Il est facile à configurer et l’application vous permet de diviser les appareils par pièce. Malheureusement, cela ne fonctionne pas avec mon Roomba et nécessitait un concentrateur supplémentaire pour gérer mes prises intelligentes, ce qui est un barrage routier pour moi. En plus de cela, il n’y a pas d’option pour changer la couleur de toutes les lumières d’une pièce, vous devrez donc les régler individuellement – à moins que vous ne souhaitiez transformer votre salon en club. Il existe cependant quelques fonctionnalités pratiques, comme la possibilité de régler les minuteries pour que les lumières s’éteignent automatiquement après un certain temps ou à une heure spécifique. Une autre caractéristique unique qu’il offre est la possibilité d’ajouter divers emplacements, de sorte que vous pouvez séparer les appareils de votre appartement en ville et de votre maison de campagne, par exemple. En outre, il est possible d’ajouter des widgets à votre écran d’accueil, ce qui le rend encore plus pratique à utiliser.

Les fonctionnalités d’automatisation intégrées sont en fait assez puissantes, car elles peuvent être conditionnelles et contrôler différents appareils en même temps, ce qui permet une configuration facile et évite d’utiliser une plate-forme tierce comme IFTTT.

Liste des produits et services pris en charge

Yonomi est relativement similaire à Olisto, en ce sens qu’il est conçu pour vous aider à automatiser les choses à la maison, mais peut également servir de télécommande pour les lumières et autres appareils. Il est très facile à configurer et peut détecter automatiquement les appareils sur votre réseau Wi-Fi, tout comme iHaus. Malheureusement, il ne prend pas en charge les groupes, donc tous vos appareils apparaissent ensemble, et bien que vous puissiez les contrôler individuellement, vous ne pouvez pas allumer ou éteindre plusieurs lumières en même temps.

Yonomi peut être très utile lors de la configuration de routines, car celles-ci peuvent être conditionnelles. Cependant, je trouve que le nombre de services pris en charge est assez faible, vous devrez donc voir s’il est pertinent pour vous par rapport à Olisto ou IFTTT.

IFTTT est l’un de mes services préférés, et ce qui est génial, c’est qu’une fois que vous avez tout configuré, vous oubliez même qu’il existe. Par exemple, j’utilise quelques prises intelligentes à la maison pour contrôler certaines lumières, et je ne veux pas utiliser différentes applications pour les éteindre automatiquement en fonction de mon emplacement. Grâce à IFTTT, mes lumières, fiches et autres appareils Hue peuvent être éteints lorsque je pars, sans que je m’en soucie. En fait, IFTTT est si transparent que vous avez rarement besoin d’utiliser l’application, sauf si vous configurez une nouvelle applet ou consultez votre journal d’activité.

Il existe également une option vous permettant de contrôler vos appareils intelligents directement depuis votre téléphone, grâce aux widgets et aux «boutons Do». Tout comme Olisto, ce n’est pas une option pratique, car vous devrez créer des recettes manuellement, mais elles peuvent être pratiques pour quelques fonctionnalités, telles que l’allumage ou l’extinction des lumières, mais vous ne pourrez pas choisir le couleur par exemple.

IFTTT peut être utile si vous n’avez pas l’intention de créer trop de boutons, car la plate-forme prend en charge une très large gamme de services et vous permet de créer des tâches en quelques clics. L’application a également un widget, ce que la plupart des autres n’ont pas, donc cela pourrait être une option pertinente pour beaucoup.

L’application d’Amazon est relativement similaire à celle de Google, en ce sens qu’elle offre la possibilité de contrôler vos appareils et de les regrouper dans des pièces. Il a également l’avantage d’être compatible avec une très large gamme de produits et services, ce qui est certainement un argument par rapport à certains autres dans ce post.

Certains pourraient le trouver plus pratique que d’autres applications, car il vous permet d’éteindre toutes les lumières ou les prises dans une pièce en utilisant différentes icônes, ce qui peut être pratique. Malheureusement, Alexa n’est pas assez intelligente pour reconnaître certaines de mes fiches qui contrôlent réellement les lampes, tandis que d’autres ne le font pas, ce qui signifie que si j’allume toutes les lumières d’une pièce, elle n’allumera pas celles qui fonctionnent avec un prise intelligente. De plus, j’ai été déçu qu’il n’y ait pas d’option pour contrôler certains appareils, comme mon aspirateur, alors que l’application Google Home peut le faire. Malheureusement, il n’y a aucun moyen de créer des widgets pour contrôler vos appareils préférés. De même, vous devez cliquer sur Appareils chaque fois que vous ouvrez l’application pour y accéder, ce qui me semble gênant, surtout si vous prévoyez d’utiliser l’application comme télécommande intelligente.

Cette application possède une interface très intuitive et agréable et vous permet d’organiser vos appareils en groupes et en salles, ce qui facilite la navigation. Il est conçu pour prendre en charge une large gamme d’appareils, y compris les lumières, les fiches, les thermostats, les téléviseurs et les haut-parleurs, mais il n’est malheureusement compatible qu’avec un nombre limité de services. Par exemple, bien qu’il prenne en charge Hue et LIFX, je ne pouvais pas le lier à mon Roomba et à mes prises intelligentes, qui étaient à nouveau un barrage routier pour moi.

C’est un peu dommage car c’est probablement l’un des plus faciles à utiliser dans ce tour d’horizon. Il est également personnalisable, avec la possibilité de renommer les appareils et de changer leurs icônes, mais quel est l’intérêt de pouvoir le faire si vous ne pouvez pas contrôler la plupart de vos appareils?

Que vous essayiez de réutiliser un téléphone ou une tablette de rechange dans une télécommande ou que vous souhaitiez utiliser votre téléphone actuel pour faire fonctionner facilement vos appareils, nous espérons que les applications ci-dessus vous aideront à tout regrouper sur un seul écran pratique. Cela peut également être un excellent moyen d’aider votre ménage à bénéficier d’une télécommande numérique de base sans votre intervention et sans donner à tout le monde un accès complet à toutes les applications et appareils. J’espère que vous serez en mesure de trouver une application qui répond à vos besoins et qui peut gérer tous les services que vous utilisez. N’hésitez pas à partager vos favoris avec nous dans la section commentaire ci-dessous.