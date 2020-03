Comment transformer votre smartphone en webcam pro pour Zoom

La grande quarantaine de 2020 est en cours et vous essayez probablement de vous familiariser avec le fonctionnement des applications de vidéoconférence comme Hangouts Meet, Skype ou Zoom. Après tout, il semble que s’asseoir devant une webcam sera la voie à suivre pour les réunions d’équipe et les discussions informelles dans les prochains temps. Mais si vous n’avez pas de webcam ou, pire encore, la webcam de votre ordinateur portable vous fait ressembler à quelqu’un qui a peint un blobfish littéral sur des cloisons sèches, vous ne serez probablement pas trop excité pour plonger. Alors, pourquoi ne pas utiliser cette jolie caméra selfie sur votre smartphone qui tourne au ralenti de toute façon et en faire votre webcam? Nous expliquerons comment le faire et suggérerons quelques outils que vous voudrez mettre en place pour élever ce jeu esthétique – le paradis sait que tous les minuscules pixels de nos boîtes vidéo en ont besoin.

La mise en place

Tout d’abord, vous devrez décider si vous souhaitez que votre appareil mobile se connecte à votre ordinateur pour agir comme webcam ou comme appareil photo autonome.

Si vous préférez la configuration compagnon, vous voudrez installer une application comme DroidCam ou Iriun pour votre Android ainsi que votre machine Linux, Mac ou Windows. Ils permettront à votre ordinateur de reconnaître votre téléphone comme une webcam tant qu’ils sont connectés par USB ou via le même réseau sans fil et sont assez faciles à utiliser. Cela ajoute une bonne charge de travail à vos circuits, mais vous obtiendrez un meilleur résultat visuel tout en étant capable d’utiliser votre ordinateur pour interagir avec le chat.

Cependant, si vous préférez shunter l’intégralité de votre installation de chat sur votre téléphone ou votre tablette, vous n’aurez qu’à télécharger l’application pour le client de conférence de votre choix. Si vous préférez faire autre chose sur votre ordinateur que de regarder le visage de vos collègues (sans leur offenser), cette option devrait vous éclairer sur la bande passante physique et mentale.

Quoi qu’il en soit, c’est une bonne idée de garder vos téléphones branchés car ces appels vidéo consomment beaucoup de jus.

À ce stade, vous avez la webcam ad hoc, mais avez-vous un moyen de la tenir debout pour qu’elle pointe vers votre beau visage virtuel? Avez-vous suffisamment d’éclairage pour éclairer ce beau visage virtuel? Et qu’allez-vous utiliser pour aider vos tympans très réels à écouter ces appels? Je veux dire, j’espère que vous gardez à l’esprit les colocataires ou la famille qui pourraient traverser votre espace à tout moment. Eh bien, nous avons quelques recommandations sur ce qu’il faut faire pour que votre smartphone vous aide à être à votre meilleur – même sans maquillage!

Supports et lampes pour appareils

Si vous utilisez un bureau ou une table pour placer votre téléphone et allumer la lumière, vous voudrez avoir une lampe qui utilise des LED disposées en un tableau ou, même pour l’éclairage facial, une bague. Certains fabricants étrangers produisent des lampes annulaires avec des supports de téléphone intégrés. Quant à un support, nous vous suggérons d’opter pour un petit trépied pouvant supporter jusqu’à un pied de hauteur. Nous utilisons les produits GorillaPod et GripTight de JOBY depuis un certain temps et nous les avons trouvés polyvalents pour de nombreuses utilisations, c’est pourquoi nous les recommandons.

Mais à la fin de la journée, vous vous faites. Ce n’est qu’un guide après tout.

Lampe de bureau LED Creative Curves OttLite

Lampe de bureau LED Miady (anneau)

Yongnuo YN128 LED anneau de maquillage lumière (avec support de téléphone)

JOBY GorillaPod 500 (sans support)

Support de téléphone JOBY GripTight One

Support pour tablette JOBY GripTight PRO

Support de support de téléphone pour trépied Ailun

Si votre lieu de visioconférence préféré n’a pas de surface surélevée, n’ayez crainte: vous pouvez saisir un trépied pleine taille et un support pour téléphone à la place. Et, croyez-le ou non, certaines entreprises produisent des trépieds combinés qui incluent un support de téléphone et une lumière d’anneau – ils sont cependant entièrement faits pour les vloggers, donc ils pourraient être un peu trop spécialisés pour que la personne moyenne puisse réutiliser la post-quarantaine .

Trépied pour appareil photo léger AmazonBasics (50 “)

Trépied Sunpak 58 “

Trépied extensible Targus 66 “

UBeesize 8 “Selfie Ring Light avec 51” trépied et support de téléphone portable

Sunpak Portable Vlogging Kit (6 “Ring Light + 42” Tripod + Phone Mount) pour Smartphones

Assurez-vous de tester votre configuration avant de passer votre premier appel. Devez-vous vous affaisser ou vous asseoir droit pour rencontrer l’œil de la caméra à l’objectif? Réglez l’inclinaison de votre téléphone et de votre lampe. Peut-être que la lumière est trop dure sur tes yeux? Du papier parchemin ou de la cire attaché à une pince à linge peut aider à le diffuser.

Équipement audio

Il y a de fortes chances que votre nouveau smartphone brillant ne possède pas de prise casque. Et s’il en a un, eh bien, votre téléphone n’est pas si neuf maintenant, hein?

D’accord, d’accord, désolé, je n’ai pas l’intention de vous culpabiliser pour l’achat d’un nouveau casque Bluetooth avec suppression active du bruit – c’est le travail de mon collègue Taylor Kerns. Je veux juste souligner, cependant, que le câblage des écouteurs et des écouteurs filaires a prouvé la chute de nombreux téléphones. Juste un glissement erratique des doigts, un accrochage dans un coin ou un simple oubli de porter vos canettes et la gravité s’occupe du reste. C’est une raison suffisante pour nous de suggérer uniquement des équipements sans fil.

Android Police a fait plusieurs recommandations sur les écouteurs sans fil et les écouteurs intra-auriculaires que nous avons examinés. Nous refléterons la plupart de nos sélections dans la liste ci-dessous et fournirons quelques alternatives à moindre coût.

Sony WF-100XM3

Anker Soundcore Liberty 2 Pro

Anker SoundCore Liberty Neo

Sony WH-1000XM3

Jabra Elite 85h

Mpow H5

Et enfin, quoi que vous fassiez, veuillez éviter le sort d’une malheureuse participante à la conférence qui est allée aux toilettes lors d’un appel en direct et a oublié de couper son micro ou d’éteindre sa caméra … et de la faire publier sur Internet. Bonne chance.