Comment travailler avec un partenaire à la maison sans le tuer

La pandémie de coronavirus a provoqué d’énormes changements de culture en très peu de temps. Du coup, le travail à domicile n’est plus du ressort de quelques privilégiés, mais est désormais la norme.

Cela signifie que si vous et votre partenaire travaillez tous les deux à plein temps, il y a maintenant de très fortes chances que vous soyez tous les deux travailler à domicile. Il y a de fortes chances que vous travailliez maintenant avec un partenaire par défaut, ce que beaucoup d’entre nous essayent intuitivement d’éviter dans des circonstances normales.

Ne vous méprenez pas! Passer plus de temps avec votre partenaire est normalement une bonne chose. Jusqu’à ce que vous réalisiez la réalité: vous passez maintenant 24h / 24 et 7j / 7 avec une seule personne. Et le problème est significativement aggravé par le fait que vous ne pouvez pas non plus quitter la maison le soir.

Donc, vous vous réveillez dans le même lit, prenez le petit déjeuner ensemble, puis asseyez-vous côte à côte en tapant. Vous appréciez probablement aussi le déjeuner ensemble. Et vos soirées sont probablement passées assis devant la télévision côte à côte.

Dans un silence rocailleux.

Même si c’est la personne que vous aimez et que vous avez choisi de passer le reste de votre vie avec… c’est beaucoup.

Alors, comment travaillez-vous avec un partenaire pendant le verrouillage et évitez-vous de les étrangler? Cet article est votre guide.

La séparation est la clé

Ce n’est pas parce que vous travaillez tous les deux à la maison que vous devez travailler dans la même pièce. Si vous n’avez qu’un petit appartement, cela peut être quelque peu inévitable (travailler dans la pièce où vous dormez n’est pas conseillé, donc la chambre est sortie). Cependant, si vous avez un bureau, une salle à manger, un salon ou même une pièce de rechange, alors l’un d’entre vous peut y travailler.

Il ne s’agit pas seulement de faire une pause: cela vous donnera également à la fois l’espace et la concentration dont vous avez besoin pour vraiment vous concentrer sur ce que vous devez faire. Cela signifie plus qualité plus tard. Travailler avec quelqu’un d’autre dans la pièce n’est jamais aussi productif.

Vous n’avez pas de deuxième chambre? Créer un espace séparé (peut-être une table dans l’autre coin de la pièce) et porter des écouteurs antibruit est la prochaine meilleure chose.

Et cela ne signifie pas non plus que vous ne pouvez pas travailler ensemble du tout! Si vous ne répondez qu’à des e-mails, par exemple, vous pouvez vous déplacer dans le salon et le faire ensemble tout en discutant occasionnellement. Il existe différents niveaux d’interaction et de niveaux et de concentration, et vous pouvez trouver un système qui fonctionne pour vous permettre de vous déplacer entre eux.

Bien sûr, prendre des pauses café ensemble est également une bonne façon d’ajouter un peu de socialisation!

Respectez la concentration de chacun

La clé d’un travail efficace à domicile est d’entrer dans un «état de flux». Il s’agit d’un état mental où vous êtes complètement concentré sur le travail que vous faites, sans autres distractions. C’est à ce stade que vous travaillerez le plus rapidement et que vous réussirez le mieux.

L’un de vous pourrait être stressé et grincheux

Le problème est qu’il faut beaucoup de temps pour arriver à ce point. Et si vous êtes interrompu par quelqu’un qui vous demande si vous voulez du café, cela peut vous faire complètement sortir de la zone. C’est alors que l’un d’entre vous pourrait devenir stressé et grincheux, menant à des disputes!

Bien que proposer du thé et du café soit toujours agréable, il est préférable de définir des points de consigne tout au long de la journée où vous vous réunissez pour le faire. Sinon, vous vous arrêterez et démarrerez constamment.

Oh, et si l’un de vous a trouvé votre rythme, assurez-vous qu’il est acceptable de faire un test de pluie!

Partager les ressources

Un autre problème lorsque vous travaillez avec un partenaire à domicile, c’est que vous devrez partager des ressources limitées. Cela comprend tout, de la bande passante Internet à l’espace, en passant par l’utilisation de l’imprimante. Trouver un système ou une rotation est probablement la meilleure option dans ce cas.

Votre partenaire n’est pas une éponge émotionnelle.

Et dans la mesure du possible, investissez dans plus d’équipements. Vous ne pouvez avoir qu’un seul ordinateur portable entre vous, mais si vous finissez par vous battre constamment, il est peut-être temps de faire un achat supplémentaire!

Limitez le discours au travail

Le travail est stressant et il est probable que vous soyez stressé de temps en temps, que ce soit à cause d’un collègue irritant, d’une lourde charge de travail ou d’une connexion Internet de mauvaise qualité. Dire à l’autre moitié tout cela est un avantage lorsqu’il s’agit de travailler avec un partenaire.

MAIS cela risque également de devenir une tendance. Une fois que vous commencez à évacuer votre partenaire tous les jours, cela peut avoir un impact émotionnel sur lui: il doit maintenant gérer son stress. et le tiens. Cela peut également créer une mauvaise habitude de revenir vers vous lorsqu’ils déchargent également.

Bien sûr, vous pouvez parler de votre journée. Et tu devrais! Mais sachez que votre partenaire n’est pas une éponge émotionnelle. Et si vous vous diattez et vous délectez l’un de l’autre, vous ne vous sentirez que pire! Mettez de côté au moins un peu de temps pendant la journée où «parler en magasin» est interdit.

De même, essayez de vous rappeler de ne pas aboyer sur votre partenaire à propos de questions non liées, car vous avez une journée difficile.

Horaires et calendrier

Créer une routine et un calendrier est l’une des méthodes les plus importantes pour rester dans les bons livres de l’autre. Alors que le verrouillage peut ressembler un peu à Groundhog Day dans le meilleur des cas (au moins, je suppose que c’est possible, je ne l’ai jamais vu), savoir quand vous allez tous les deux travailler selon un horaire défini peut vraiment vous aider à éviter arguments et soyez votre plus productif. Convenez d’une heure pour le déjeuner, une heure pour commencer à travailler et une heure pour vous arrêter.

Ce qui est important, c’est d’essayer d’honorer ce calendrier – surtout quand il s’agit de la fin de la journée. Travailler tard est parfois inévitable, mais si vous le faites trop souvent, la frontière entre travail et détente deviendra de plus en plus floue, vous laissant sans véritable temps d’arrêt et sans temps de qualité en couple. Si un seul d’entre vous travaille, il est plus difficile pour l’autre de s’éteindre aussi!

Chez moi, nous partons nous promener à 17h avec ma jeune fille. Cela garantit que tout le monde a terminé ce qu’il fait à ce moment-là, et cela aide à mettre un joli timbre sur la journée. Commencer plus tôt demain est préférable à terminer tard ce soir.

Faire autre chose

Enfin, assurez-vous que vous faites un effort pour faire d’autres choses intéressantes. Cela signifie à la fois avec votre partenaire, et à part. Passez du temps à travailler sur vos propres projets, à discuter avec vos propres amis et à lire vos propres livres. Mais regardez ensuite la bonne télé ensemble, et promenez-vous. Les soirées rendez-vous et les activités peuvent aussi être très utiles.

C’est important de vous donner quelque chose à discuter avec votre partenaire en plus du travail, et de garder votre relation fraîche et intéressante. C’est à vous d’être créatif et suffisamment motivé pour trouver de nouvelles façons de passer du temps ensemble. Travailler avec un partenaire peut être formidable, mais ce ne doit pas être la seule interaction que vous ayez!