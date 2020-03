Au fur et à mesure que vous développez vos compétences dans Excel, vous vous retrouverez probablement à travailler avec de grandes quantités de données. Que vous l’utilisiez comme points de données ou que vous recherchiez des réponses uniques, il est important de pouvoir trouver des doublons.

Comme de nombreuses fonctionnalités d’Excel, vous pouvez effectuer le travail de plusieurs manières. Voici quelques étapes utiles.

Comment trouver des doublons dans Excel:

1. Sélectionnez votre plage de cellules. Comme pour toute fonction Excel, vous devez décider avec quelles données vous souhaitez travailler.

2. Dirigez-vous vers le Accueil onglet et recherchez le modes section. Cliquez maintenant sur Mise en forme conditionnelle pour ouvrir un menu déroulant.

3. Allez à Mettre en évidence les règles de cellule et sélectionnez le Dupliquer option de valeurs.

4. Vous devriez maintenant voir apparaître un menu. C’est ici que vous pouvez décider de la façon dont vous souhaitez formater vos cellules en double. Pour notre exemple, nous allons colorier les doublons en vert. Cliquez maintenant sur OK pour identifier les doublons.

Et les tripliques?

Vous cherchez peut-être un moyen de coupler des points de données et vous devez éliminer les troisièmes points. Vous pouvez développer la fonction en double pour travailler avec des triplicates et plus en utilisant certaines des mêmes étapes. Cependant, c’est un peu plus compliqué car vous allez commencer à utiliser le COUNTIF fonctionner aussi. Voici comment faire:

1. Sélectionnez votre plage de cellules et revenez à Mise en forme conditionnelle dans la section Styles.

2. Au lieu d’aller sur Mettre en surbrillance les règles des cellules, descendez à Nouvelle règle sous les jeux d’icônes.

3. Cela fera apparaître un menu pour vous de construire votre règle. Sélectionnez maintenant Utilisez une formule pour déterminer les cellules à formater.

4. Entrez votre formule = COUNTIF, dans ce cas, c’est = COUNTIF ($ A $ 1: $ C $ 10, A1) = 3 parce que nous ne recherchons que des ensembles d’exactement trois. Cliquez sur OK pour obtenir vos résultats.

Les formules Excel sont basées sur des cellules, donc A1 dans la formule ci-dessus indique quelle cellule est vérifiée. Toutefois, la formule est également appliquée à toutes les autres cellules avec la mise en forme conditionnelle $ A $ 1: $ C $ 10 au lieu de retaper la formule individuellement.

