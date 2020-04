Comment trouver un squelette 3D, une voiture, un père Noël, une planète et d’autres objets RA sympas dans la recherche Google (mise à jour)

Nous sommes censés rester à l’intérieur en ce moment, mais cela ne devrait pas nous empêcher d’explorer des choses que nous verrions normalement dans les musées ou les magasins grâce aux modèles 3D disponibles dans la recherche Google sur Android et iOS. Nous avons déjà couvert quels animaux et animaux de compagnie vous pouvez attirer dans votre maison, mais si vous et vos enfants en avez assez d’agir comme zoologiste amateur, il y a tout un monde à explorer, à commencer par les planètes et les vaisseaux spatiaux gracieuseté de la NASA sur l’anatomie tout le chemin pour acheter des chaussures.

Pour commencer avec les objets AR, tout ce dont vous avez besoin est un téléphone ou une tablette raisonnablement moderne exécutant Android 7.0 ou supérieur – Google a une liste de tous les appareils pris en charge qui comprend les combinés de Google, Nokia, Huawei, Motorola, Oppo, Samsung et Xiaomi. Vous pouvez alors simplement rechercher les termes répertoriés ici et vous devriez voir un résultat qui dit “Afficher en 3D”. L’ajout de «3D» à votre recherche pourrait faire apparaître davantage en haut.

Recherchez le bouton “Voir en 3D” dans les résultats de recherche, puis “Voir dans votre espace”, et voilà – Pluton dans votre maison.

Si vous voulez savoir comment fonctionne la technologie AR (et l’expliquer à votre enfant), vous pouvez consulter notre couverture précédente.

NASA

Google et la NASA se sont associées pour apporter une vaste collection de corps célestes dans votre maison, à commencer par de bonnes planètes et lunes, mais aussi par d’autres objets bizarres comme des astéroïdes comme Ceres et Vesta. Vous pouvez trouver les versions AR de la plupart de celles-ci en recherchant simplement leurs noms et en faisant défiler vers le bas jusqu’à ce que vous trouviez un résultat sur le site Web de la NASA qui vous donne l’option de «Afficher en 3D». Ajouter les noms avec “3d” dans la recherche peut vous aider à trouver ce résultat plus rapidement.

Outre les planètes, la NASA vous permet également de voir certains de ses rovers et satellites comme des modèles 3D. Voici quelques termes de recherche que vous pouvez essayer, ajoutés par “3D:”

Il y a quelques absents de premier plan, dont l’ISS, mais ne vous inquiétez pas – vous pouvez toujours voir la station spatiale dans votre salon. Il suffit de télécharger l’application Spacecraft AR de la NASA, qui propose des modèles supplémentaires non disponibles sur la recherche Google. Il est également basé sur la même technologie AR que Google utilise.

Corps visible

Une fois que vous avez exploré l’espace, vous pourriez être intéressé à explorer ce que vous êtes fait de vous-même. Visible Body, la société qui fournit aux éducateurs des modèles 3D précis du corps, donne également à toute personne utilisant Google Search un accès à certains de ses documents détaillés. Vous pouvez essayer d’entrer “corps visible 3d” suivi de ces termes de recherche, mais il y en a probablement beaucoup plus:

Certains d’entre eux vous donneront plusieurs résultats, comme «intestin», «épaule» et «poumon». Le squelette humain pourrait être particulièrement amusant à explorer pour les enfants – j’imagine que les petits enfants aimeraient poser avec un pour une photo.

Voitures

Bien que la conduite d’une voiture ne soit actuellement pas une option pour beaucoup en raison des blocages généralisés, vous pouvez au moins en regarder pour soulager la douleur de ne pas pouvoir conduire – et vos enfants pourraient trouver intéressant de voir une voiture garée à l’intérieur du maison. Volvo a une collection de modèles 3D disponibles sur Google Search, comme le XC90 et le S60. Vous pouvez les trouver sans ajouter “3d” au terme. Selon votre emplacement, vous trouverez peut-être beaucoup plus de voitures de toutes sortes de fabricants différents, alors entrez simplement celle que vous souhaitez voir et vous aurez peut-être de la chance.

Nouvel équilibre

La marque de sport américaine New Balance s’est également associée à Google pour vous permettre de voir certains de ses produits en 3D. Ceci est particulièrement pratique pendant la crise des coronavirus lorsque vous ne pouvez pas vous rendre au magasin, mais il est disponible depuis mai 2019.

Vous pouvez rechercher certaines des chaussures les plus récentes de la société, comme le FuelCell Echo ou le 1080 v9, présentées lors de Google I / O 2019. Malheureusement, il n’est pas possible d’essayer ces chaussures numériques pour le moment, vous serez donc laissé drapez le reste de votre tenue autour de la chaussure pour voir si vous l’aimez.

Père Noël

Oui, même si c’est le printemps, vous pouvez toujours voir le Père Noël en 3D aussi, si vous (et plus important encore, vos enfants) êtes si enclins. Celui-ci est cependant peu intuitif: vous devez entrer “Recherche du Père Noël” dans Google pour obtenir le modèle 3D du Père Noël.

Dans un article de blog, Google indique qu’il y a encore plus de partenaires, notamment Wayfair, Samsung et Target, mais nous n’avons pas pu trouver de modèles 3D de ces sociétés. Si vous connaissez un terme de recherche qui fonctionne pour un produit d’eux, n’hésitez pas à le partager dans les commentaires.

Notez que certains résultats peuvent être bloqués par région – par exemple, je ne pouvais voir aucun des modèles de chaussures New Balance en Allemagne, alors qu’ils étaient facilement disponibles pour notre propre Rita au Liban. Si vous ne pouvez pas recréer certains résultats ici, ils pourraient ne pas être disponibles pour vous.

Une fois que vous avez terminé d’installer tous ces modèles 3D dans votre maison, vous pouvez partir en vacances virtuelles avec certains outils Google – Rita a collecté quelques applications qui vous aident.

Nous avons lié toutes les recherches que nous avons trouvées pour vous, vous pouvez donc simplement passer d’un modèle 3D à un modèle 3D directement à partir de cet article – à condition qu’elles soient disponibles dans votre région. Nous avons également ajouté quelques autres objets de la NASA, comme la combinaison spatiale de Neil Armstrong.