Comment utiliser 3D Camera Tracker dans Adobe After Effects

Adobe After Effects est l’une des plateformes de montage vidéo les plus populaires sur le marché. Que vous soyez un cinéaste amateur ou un réalisateur en herbe, vous pouvez utiliser des tonnes d’outils pour perfectionner vos vidéos.

L’un des effets les plus utiles que vous pouvez utiliser est le 3D Camera Tracker dans les effets de mouvement. Il peut vous aider à gagner du temps en ce qui concerne le suivi et le suivi des objets dans les scènes avec une caméra en mouvement. Voici quelques trucs et astuces sur la façon de l’utiliser et comment démarrer votre carrière de cinéaste.

Comment utiliser le suivi de caméra 3D dans After Effects

Le processus d’utilisation du 3D Camera Tracker n’est en fait pas trop difficile.

1. Vous commencez par sélectionner la couche dont vous avez besoin. Il peut s’agir d’un titre ou de l’emplacement d’un plan, ou de tout autre calque. De là, trouvez simplement Caméra de suivi dans le menu d’animation ou en cliquant avec le bouton droit sur le calque.

2. Ensuite, After Effects analysera le clip afin de placer correctement le calque. Heureusement, il s’agit d’un processus d’arrière-plan afin que vous puissiez continuer à travailler sur le reste de votre film pendant que cela se produit.

3. Vous pouvez suivre la progression de l’analyse des clips dans le Contrôle des effets panneau, où vous verrez un pourcentage ainsi qu’un compteur image par image.

Cela peut prendre une minute chaude, mais cela vous donne le temps de prendre un déjeuner ou de vérifier avec le reste de votre équipe de tournage.

4. After Effects s’efforcera de résoudre le mouvement de la caméra une fois l’analyse terminée. Cela fonctionnera pour correspondre à la façon dont la caméra se déplace en utilisant l’ingénierie inverse avant de vous rendre le contrôle. Une fois la résolution de la caméra terminée, il est temps pour vous de sélectionner votre effet et de commencer la composition. C’est la partie que vous attendiez à peu près, car cela signifie que vous pouvez finaliser votre effet.

3D Camera Tracker fonctionne pour correspondre à la façon dont la caméra se déplace à l’aide de l’ingénierie inverse.

5. Vous verrez des points de suivi multicolores sur tout votre écran. Ces trackers indiquent chacun un point qui peut être utilisé pour établir le terrain et placer votre effet. Maintenant, sélectionnez un groupe de points de suivi et cliquez avec le bouton droit pour afficher le menu. De là, sélectionnez Définir le plan du sol et l’origine. Cela fait apparaître une bulle et montrer où se trouve l’avion. Après avoir établi l’avion, choisissez Créer du texte et un appareil photo.

Il existe d’autres options, notamment Créer un solide et un appareil photo, Créer un nul et un appareil photo, et en créer plusieurs, mais pour simplifier, nous nous concentrerons sur le texte. Cela créera un morceau de texte que vous pouvez modifier et repositionner comme vous le souhaitez. Si vous devez faire pivoter votre texte, sélectionnez le calque dans la chronologie et appuyez sur R pour ouvrir les propriétés.

Vous pouvez ajouter autant de calques et d’éléments à la scène que vous le souhaitez, il vous suffit de sélectionner au moins trois points de suivi. Si vous souhaitez que vos calques soient dans la même position, vous devrez maintenir la touche Maj enfoncée pendant que vous effectuez des sélections. Assurez-vous également de vérifier Commutateur de couche 3D est activé, sinon vos éléments ne bougeront pas avec la caméra.

Que puis-je faire d’autre avec After Effects?

Vous savez maintenant comment utiliser le 3D Camera Tracker dans After Effects, mais il y a tellement plus à maîtriser ce logiciel. Après tout, vous ne pouvez pas faire un film avec des plans à rotation lente et des mots 3D, non? Je ne le pensais pas, Scorsese. Un peu de pratique et une formation pratique peuvent faire beaucoup pour le cinéma et vous permettre de produire rapidement vos propres films.

