Comment utiliser deux cartes SIM sur le Pixel 4

Les smartphones à double carte SIM sont depuis longtemps un incontournable dans de nombreux pays comme l’Inde. L’introduction de l’eSIM a permis à cette fonctionnalité, sous une forme hybride (eSIM + forme physique), d’être disponible sur les marchés qui privilégient traditionnellement les cartes SIM uniques. Tous les appareils ou opérateurs réseau ne le prennent pas en charge, mais vous pouvez utiliser cette fonctionnalité avec le Pixel 4 et le Pixel 4 XL. Voici tout ce que vous devez savoir sur l’utilisation de deux cartes SIM sur Google Pixel 4!

Configurer la première carte SIM

Avant de commencer à utiliser deux cartes SIM avec le Pixel 4, vous devez d’abord les configurer individuellement. Vous pouvez commencer avec une carte SIM physique ou l’eSIM. Tout le monde devrait déjà savoir comment installer une carte SIM physique.

Comment activer un eSIM sur le Pixel 4

Pour activer l’eSIM, l’opérateur de réseau vous enverra un code QR ou un numéro d’activation. Paramètres> Réseau et Internet> Réseau mobile.Sélectionner Transporteur et appuyez sur Ajouter un transporteur.Sélectionner Vous n’avez pas de carte SIM? et appuyez sur Prochain.Scannez le code QR. Début et votre numéro eSIM sera ajouté.

Configurer la deuxième carte SIM

Une fois la première carte SIM configurée, vous pouvez ajouter la seconde. Les étapes restent largement les mêmes quelle que soit l’option que vous activez en second.

Comment ajouter eSIM comme deuxième carte SIM

Aller à Paramètres> Réseau et Internet> Réseau mobile.Sélectionner Transporteur et appuyez sur Ajouter un transporteur.Sélectionner Vous n’avez pas de carte SIM? et appuyez sur Prochain.On vous demandera maintenant “Utilisez 2 chiffres? ”. Appuyez sur Continuer puis Redémarrer.Revenir à Paramètres> Réseau et Internet> Réseau mobileAppuyez sur les réseaux ajoutés pour définir les préférences d’appel et de texte.

Comment ajouter une carte SIM physique comme deuxième carte SIM

Insérez la carte SIM dans le support de carte SIM. Vous verrez une fenêtre contextuelle qui dit “Utilisez 2 chiffres? ”. Appuyez sur Continuer puis Redémarrer.Aller à Paramètres> Réseau et Internet> Réseau mobileAppuyez sur les réseaux ajoutés pour définir les préférences d’appel et de texte.

Basculer entre l’eSIM et la carte SIM physique

Le Pixel 4 utilise DSDS (double SIM double veille) lorsque les deux SIM sont activées. Vous pouvez utiliser simultanément les SIM pour les appels et les SMS. Cela dit, si vous êtes en communication sur un numéro, tous les appels entrants sur l’autre seront directement acheminés vers la messagerie vocale.

Cependant, la connexion de données n’est disponible qu’avec la carte SIM que vous avez sélectionnée comme option principale. Basculer entre les deux cartes SIM signifie essentiellement que vous changez le réseau utilisé pour les données.

Comment changer la SIM active sur le Pixel 4

Sur l’application Téléphone, composez ## 794824746 ##. Vous verrez une fenêtre contextuelle qui dit “Appareil multi-actif.“Vous constaterez que la carte SIM par défaut a été remplacée par celle qui n’était pas active. Pour ce faire, via le menu des paramètres, accédez à Paramètres> Réseau et Internet> Réseau mobileTapez sur le réseau que vous souhaitez définir par défaut. Dans les options, activez Données mobiles.Une fois que vous avez confirmé le commutateur, cette option deviendra le réseau principal.Dans certains cas, vous devrez peut-être redémarrer votre Pixel 4 après avoir modifié les paramètres.

Activer ou désactiver le mode double SIM

Avec certains Pixel 4, vous pouvez constater que les étapes mentionnées ci-dessus ne fonctionnent pas. Cela peut être dû au fait que le mode double SIM est désactivé. D’un autre côté, vous ne voudrez peut-être pas utiliser deux cartes SIM et désactiver cette fonction.

Comment activer ou désactiver le mode double SIM

Ouvrez l’application Téléphone et composez * # * # 4636 # * # *.Faites défiler vers le bas et activez ou désactivez Activer DSDS réglage.

