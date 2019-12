Comment utiliser Google Assistant pour organiser une fête de Noël

Superviser la nourriture, les boissons, les festivités et les délinquants que vous avez invités dans votre humble demeure suffit à rendre fou tout organisateur de fêtes, mais ne vous inquiétez pas de ne pas vous amuser à jouer l'hôte! Vous pouvez donner à votre fête un aspect sans effort avec l'aide de Google Assistant et des nombreux appareils avec lesquels elle peut interagir avant et pendant votre fête. Produits utilisés dans ce guide Préparation pré-fête avec Google Assistant Google Assistant est tout autant un atout lors de la planification ou de la préparation de votre maison pour une fête que lors de l'événement réel, et vous pouvez lui demander de faire des milliers d'activités de préparation de fête telles que: Guides de recettes étape par étape en demandant "Comment faire (des biscuits au sucre)?"

Fixez-vous des rappels en disant "Rappelle-moi de (sortir les poubelles) (à 16 heures demain)."

Ajoutez des articles à la liste d'achats avant de vous rendre au magasin en disant "Ajoutez (carottes) et (cabernet) à la liste de courses."

Planifiez les aléas météorologiques en demandant "Comment sera le temps (vendredi soir)?" Vous voudrez également vous familiariser avec Home View dans l'application Google Home. Il s'agit de l'onglet gauche de l'application Google Home, où vous pouvez voir tous les appareils configurés dans votre configuration d'accueil, ainsi que les commandes rapides disponibles en fonction des appareils qui se trouvent dans votre maison. La vue d'accueil est également accessible sur les écrans intelligents de l'Assistant Google comme le Nest Hub. Si vous avez l'intention d'utiliser votre Nest Mini pour lire de la musique, vous souhaiterez peut-être y associer des enceintes plus grandes pour un meilleur son. Si vous disposez de plusieurs enceintes Google Assistant chez vous, vous pouvez également les réunir dans un groupe d'enceintes pour une lecture facile entre plusieurs appareils. Comment associer des haut-parleurs Bluetooth à un appareil Google Assistant Ouvrez le Google Home app. Dans l'onglet Vue d'accueil, appuyez sur le Appareil Google Assistant vous souhaitez associer des haut-parleurs Bluetooth. Mon Google Nest Mini est nommé Haut-parleur de cuisine. Appuyez sur le Équipement de réglages dans le coin supérieur droit de l'écran. Faites défiler vers le bas et appuyez sur Haut-parleur de musique par défaut. Robinet Associer un haut-parleur Bluetooth. Mettez votre enceinte Bluetooth en mode d'appairage conformément au manuel d'utilisation de l'enceinte. Lorsque votre haut-parleur apparaît dans la liste des appareils Bluetooth disponibles, appuyez sur le nom de votre enceinte Bluetooth. Si vous ne voyez pas votre appareil, appuyez sur Nouvelle analyse. Le Google Nest Mini tentera de se coupler au haut-parleur Bluetooth. Si elle réussit, le nom de l'appareil avec le tour bleu et un cercle bleu avec une coche apparaîtra à côté de lui. Robinet Terminé pour terminer l'appariement. Robinet Terminé pour confirmer que votre haut-parleur Bluetooth est le haut-parleur par défaut de votre Google Nest Mini. Comment créer un groupe de haut-parleurs dans l'application Google Home Ouvrez le Google Home app. Tp the + dans le coin supérieur gauche de l'onglet Vue d'accueil. Robinet Créer un groupe de conférenciers. Appuyez sur le Haut-parleurs Google Cast vous souhaitez inclure dans le groupe. Robinet Prochain. Créer un prénom pour votre groupe. Robinet sauver. Un message de toast apparaîtra indiquant que le groupe a été créé, et le groupe de haut-parleurs apparaîtra dans la section Groupes au bas de votre vue d'accueil, ainsi que dans la liste cible lorsque vous appuyez sur le bouton Diffuser dans une application compatible Chromecast. Organiser une fête avec Google Assistant

Source: Ara Waggoner / Android Central

C'est maintenant; la fête est là! Avant l'arrivée de vos invités, rendez-vous service et désactiver les résultats personnels. Cela empêchera tous les invités curieux de poser des questions sur les événements de votre calendrier ou les packages que vous attendez – non, je ne pense pas qu'ils feront quelque chose d'aussi stupide, mais pourquoi prendre des risques? Les résultats personnels sont faciles à désactiver, mais vous devrez le faire sur le haut-parleur compatible avec Google Assistant dans votre configuration d'accueil individuellement. Comment désactiver les résultats personnels sur un appareil Google Assistant Ouvrez le Google Home app. Dans l'onglet Vue d'accueil, appuyez sur le Appareil Google Assistant vous souhaitez désactiver les résultats personnels. Appuyez sur le paramètres de vitesse dans le coin supérieur droit de l'écran.

La bascule passera du bleu au gris, indiquant que les résultats personnels ont été désactivés pour votre Nest Mini ou Nest Hub. Répétez autant de fois que nécessaire avec chacun de vos haut-parleurs ou écrans Google Assistant. Comment diffuser des annonces de fête via Google Assistant Dans une fête bruyante et surpeuplée, il peut être difficile d'être entendu sur la musique et les réjouissances, mais heureusement, les haut-parleurs de l'Assistant Google peuvent servir d'interphone dans chaque pièce où vous en mettez une. Diffusez une annonce à chaque haut-parleur intelligent de l'Assistant Google dans votre domicile rapidement via Home View dans l'application Google Home. Ouvrez le Google Home app. Dans l'onglet Vue d'accueil, appuyez sur Diffuser dans la section des raccourcis rapides en haut. Une invite Google Assistant glissera du bas de l'écran et demandera: "Quel est le message?" Énoncez votre annonce sans prendre de longues pauses. Une fois que Google Assistant détecte une longue pause dans votre discours, il supposera que c'est la fin de votre message. L'Assistant Google enverra ensuite votre message fraîchement enregistré à chaque intervenant de l'Assistant Google de la maison. Lecture et contrôle de la musique depuis et avec Google Cast Alors que les invités commencent à arriver et que la fête commence à progresser, vous voudrez probablement mettre de la musique douce pour masquer les silences gênants et mettre les participants dans une ambiance festive. Vous pouvez simplement dire "OK Google, écoutez de la musique" et notre Google Nest Mini commencera automatiquement à lire un mélange de musique qu'il pense que vous aimez. Il diffuse un shuffle ou une liste de lecture spécifique à partir d'un service de musique compatible Chromecast comme Spotify, Deezer, YouTube Music ou Pandora, garantissant que la liste de lecture est appropriée pour votre fête. Ouvrez votre application de musique de choix. Si vous voyez l'icône Google Cast, votre application musicale est compatible. Appuyez sur le Icône Google Cast, et il vous donnera une liste des appareils Google Cast disponibles pour la diffusion, y compris les groupes de haut-parleurs. Appuyez sur le conférencier ou groupe de conférenciers vous voulez jouer de la musique. Une fois que vous avez sélectionné un appareil, l'application établit une connexion de diffusion avec le haut-parleur Google Assistant. Vous entendrez un carillon du haut-parleur une fois la connexion établie avec succès. Vous pouvez commencer à lire un album ou une liste de lecture, et la musique sera lue sur le haut-parleur Google Assistant au lieu des haut-parleurs de votre téléphone. Vous pouvez contrôler la lecture de musique via Google Assistant à l'aide de diverses commandes: "Prochain."

"Rembobine 40 secondes."

"Quelle chanson joue?"

"Pause la musique."

"Volume à 30%."

"Chanson précédente."

"Baisse-le."

"Allume le shuffle."

"Arrêtez." Vous pouvez également accéder aux commandes musicales via l'application Google Home ou à partir de la notification multimédia persistante qui s'affiche lorsque le contenu multimédia est lu sur un appareil Chromecast comme un Google Nest Mini. À partir de là, vous pouvez régler le volume de haut en bas, mettre en pause ou lire la musique, et vous pouvez avancer et reculer rapidement dans la piste en cours. Nos meilleurs choix d'équipement Il existe un large éventail d'appareils intelligents sur lesquels vous pouvez utiliser l'Assistant Google, mais ceux fabriqués par Google ont tendance à obtenir des fonctionnalités en premier, et si des bugs surviennent, ils les corrigent plus rapidement. Voilà pourquoi le N

Un écran utile



Google Nest Hub

Le premier écran intelligent de marque de Google est un assistant hôte alléchant. Le Google Nest Hub peut vous aider à saisir tous les aspects de votre fête parfaite. Il peut vous aider étape par étape dans la cuisine à travers ces hors-d'œuvre, dans le salon montrant des albums en direct de vos vacances parfaites, et vous donnant un contrôle facile de tous vos autres appareils intelligents via Home View.

Google Nest Hub est idéal pour ceux qui organisent régulièrement des fêtes à la maison, car Home View vous permet de tirer rapidement les commandes de vos appareils domestiques intelligents sans avoir à dicter chaque commande individuelle pour que tous les entendent. Le diaporama de photos du Google Nest Hub peut également montrer ces images parfaites de votre famille – ou pour une soirée à thème comme une fête de Noël, placez-le dans un dossier rempli de photos et de graphiques festifs que vous avez utilisés comme inspiration lors de la planification de la fête!

Mini magicien de la musique



Google Nest Mini

Le petit haut-parleur intelligent de Google peut s'intégrer dans n'importe quelle fête à la maison. Que vous diffusiez de la musique dans toutes les pièces de la maison, divertissiez vos invités avec les jeux Google Assistant ou régliez un pari avec une recherche Google de qui fait Obtenez le plus grand nombre de yards dans le NFC West l'année dernière, Google Nest Mini a couvert votre soirée avec style.

Google Nest Mini n'a peut-être pas le son le plus puissant de tous les temps, mais il est petit, facile à installer et peut être utilisé avec les mêmes commandes de l'Assistant Google lorsque vous n'êtes pas à portée de voix de votre Google Nest Hub. Comme toutes les enceintes Google Assistant, vous pouvez associer le Google Nest Mini à des enceintes plus grandes via Bluetooth pour vous permettre de diffuser rapidement et facilement de la musique dans une seule pièce ou dans toute votre maison.

(Accueil) Voir tout



Application Google Home

Cette application indispensable corrale et contrôle votre maison intelligente. L'application Google Home est requise pour configurer vos haut-parleurs et écrans Google Assistant, ainsi que les appareils Chromecast, et c'est très bien votre ami avant et pendant une fête, grâce à la disposition Home View.