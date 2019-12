Comment utiliser Google Recorder sur la plupart des téléphones non Pixel

Bien que l'événement matériel de Google en octobre ait été consacré aux Google Pixel 4 et Pixel 4 XL, une application apparemment mineure est venue et a volé la vedette: Google Recorder. Cet enregistreur vocal simple et intuitif transcrit la parole en temps réel et vous permet d'enregistrer et de partager vos transcriptions.

Malheureusement, Google Recorder était exclusif à la série Google Pixel 4 au début. Il a ensuite été déployé sur certains appareils Pixel plus anciens mais n'est pas encore passé à d'autres appareils non Pixel. Du moins, pas à titre officiel.

Merci aux gens de chez XDA Developers, cependant, il existe maintenant une méthode non officielle pour obtenir la dernière version de l'application sur la plupart des appareils non Pixel. Le processus pour obtenir l'application sur votre téléphone est très simple: installez simplement cet APK et vous êtes prêt à partir!

Cependant, il y a des petits caractères. Tout d'abord, Google Recorder ne fonctionnera que sur les appareils exécutant Android 9 Pie ou Android 10. Deuxièmement, et c'est un gros problème, il ne fonctionnera que sur les appareils sur lesquels l'OEM n'a pas modifié les fonctionnalités TextView. Selon XDA, les appareils de Google, Huawei, Honor, LG, Motorola, Nokia, Samsung et Sony devraient tous fonctionner sans problème.

Les téléphones fabriqués par Asus, Oppo et OnePlus, malheureusement, ne fonctionneront que dans une capacité limitée. Lorsque vous enregistrez une transcription sur ces appareils, le fichier n'est pas enregistré correctement, vous ne pouvez donc pas le voir, ce qui constitue une limitation assez importante.

Enfin, les téléphones fabriqués par Xiaomi ne fonctionneront pas du tout – l'application se bloque simplement au démarrage.

Si vous avez un téléphone d'Asus, Oppo, OnePlus ou Xiaomi, ne vous inquiétez pas, vous pouvez toujours utiliser une ancienne version de Google Recorder. Il lui manque les dernières fonctionnalités et modifications, mais il aura toujours les fonctionnalités de base que vous recherchez. Vous pouvez télécharger ce fichier APK ici.

Pour plus d'informations sur Google Recorder, lisez notre explicateur complet ici. Pour plus d'informations sur ce que XDA a fait pour que cela fonctionne sur les téléphones non Pixel, cliquez ici.