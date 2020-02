Comment utiliser iCloud pour les smartphones Android

Apple est connu pour garder activement les utilisateurs d’Android hors de son «jardin clos». En fait, la seule application développée par Apple et disponible sur la plate-forme Android est Apple Music. Bien que cela soit toujours vrai, les utilisateurs d’Android peuvent désormais profiter de plusieurs services iCloud avec rien de plus qu’un navigateur mobile. Ce n’est pas une expérience sans faille, mais voici comment vous pouvez utiliser iCloud pour les smartphones Android.

Comment utiliser iCloud pour Android

L’utilisation d’iCloud sur votre appareil Android est assez simple. Il vous suffit de naviguer sur iCloud.com, de saisir vos informations d’identification Apple existantes ou de créer un nouveau compte, et le tour est joué, vous pouvez désormais accéder à iCloud sur votre smartphone Android.

À partir d’ici, vous devriez voir des raccourcis vers les applications Web iCloud disponibles, y compris Photos, Notes, Rappels et même Rechercher iPhone. Vous pouvez également gérer votre compte iCloud et voir combien de stockage vous avez à disposition sur un site Web facile à naviguer.

Cela semble assez facile, non? Malheureusement, cela n’a pas été aussi simple lors de mes tests.

Conseil de pro: Si votre navigateur de choix le prend en charge, vous pouvez même faire en sorte que iCloud se sente comme un citoyen de première classe sur votre appareil Android en ajoutant les applications Web à votre écran d’accueil. Vous pouvez le faire dans Google Chrome en accédant à iCloud.com ou à l’une de ses applications suivantes, en appuyant sur les trois points en haut à droite de votre navigateur, puis en sélectionnant Ajouter à l’écran d’accueil.

Que peut et ne peut pas faire iCloud sur Android

Lors de mes tests, la fonctionnalité iCloud sur Android était un peu de mauvaise qualité. En théorie, vous devriez pouvoir accéder à toutes les applications Web susmentionnées comme vous le feriez à partir de n’importe quel navigateur de bureau. Malheureusement, ce n’était pas le cas pour moi.

Je n’ai pas pu accéder aux rappels sur mon compte et Notes était inutilisable. Dans l’application Notes, le clavier disparaissait immédiatement après son apparition, je ne pouvais donc rien taper et les rappels n’apparaissaient même pas en option. Je ne sais pas si c’est à cause de quelque chose que j’ai fait avec les paramètres lorsque je possédais un iPad il y a des années, mais quoi qu’il en soit, ces deux fonctionnalités sont rendues inutiles pour moi.

D’un autre côté, je pouvais très bien voir, télécharger, télécharger et partager des photos d’iCloud. Le regroupement de photos dans des albums a également fonctionné de manière transparente, et je pouvais facilement masquer et afficher des photos, comme d’habitude. Vraisemblablement, la fonction Rechercher un iPhone fonctionne comme prévu, mais je n’ai actuellement accès à aucun produit Apple pour le tester.

Somme toute, il reste encore beaucoup de chemin à parcourir, mais c’est un bon début. Si vous utilisez un appareil Android à côté de votre Mac, iPad ou iPhone et que vous souhaitez profiter des services iCloud d’Apple, c’est votre meilleur coup dans un avenir prévisible. Je ne vois pas Apple développer une application Android native de sitôt, mais j’espère qu’elle étendra cette expérience Web mobile iCloud pour créer une expérience utilisateur plus complète et moins boguée.