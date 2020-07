Comment utiliser la fonction de partage à proximité d’AirDrop d’Android

Si vous avez hâte d’essayer la nouvelle fonctionnalité de partage à proximité d’Android, vous avez de la chance. Google a commencé à déployer un test bêta juste la semaine dernière. Cependant, votre téléphone ne l’a probablement pas encore. Avant de pouvoir partager des fichiers et d’autres contenus entre des appareils, vous devez effectuer certaines opérations.

À l’heure actuelle, la fonctionnalité nécessite l’activation du programme bêta des services Google Play sur le Play Store. Je vais le répéter plus tard, mais les versions bêta de Play Services peuvent et ont parfois des bogues, vous pouvez donc rencontrer des problèmes. Si, pour une raison quelconque, vous ne pouvez pas tolérer des problèmes de stabilité, vous ne devez pas passer au programme de test – et surtout ne forcez pas le changement sur un parent, un enfant ou un ami sans méfiance juste pour pouvoir partager des mèmes sans fil. La fonctionnalité sera finalement stable.

Annonces :

Il existe un autre prérequis potentiel: Google dit que la fonctionnalité prendra éventuellement en charge tous les appareils Android 6.0 Marshmallow et versions ultérieures, mais nous ne l’avons testée que nous-mêmes sur Android 10, et nous ne savons pas si la prise en charge des appareils plus anciens est encore déployée.

Commençons.

Installer la version bêta des services Play

Pour que la fonctionnalité arrive sur votre téléphone, vous devez utiliser la version bêta actuelle des services Play. Cependant, Google nous a précédemment confirmé qu’il y avait un composant côté serveur dans le test. Nous ne savons pas dans quelle mesure ce test peut être déployé pour l’instant, alors soyez conscient: Même si vous installez la version bêta, vous risquez de ne pas obtenir la fonctionnalité, et il peut même varier entre vos propres appareils. En outre, les deux appareils partageant du contenu doivent avoir le partage à proximité activé et fonctionnel. À moins que vous ne prévoyiez d’envoyer des fichiers entre vos propres appareils Android, cela signifie que vos amis auront également besoin de la fonctionnalité.

Le moyen le plus simple d’obtenir la version bêta des services Play consiste à participer au programme de test sur le Play Store.

Les services de jeu font partie intégrante de votre téléphone Android, et le programme de test bêta peut et aura des bogues. Ne forcez pas la version bêta sur toute personne qui ne sait pas comment la modifier elle-même, et n’utilisez pas les bêtas si vous avez besoin d’une expérience stable.

Une fois que vous vous êtes inscrit, la version bêta devrait bientôt être livrée sur votre téléphone. Bien que Google ait eu du mal à trouver l’application Play Services sur le Play Store à partir d’un appareil Android, la liste apparaîtra dans l’onglet « beta » du Play Store sous « mes applications et jeux », et vous pouvez vérifier les mises à jour là-bas ainsi que.

Vous pouvez également installer la dernière version bêta manuellement via APK Mirror.

Une fois installé, pour faire bonne mesure, vous pouvez redémarrer votre téléphone. Je ne sais pas si cela aide à déclencher une recherche de tests ou d’indicateurs côté serveur, mais cela m’a déjà aidé avec des tests similaires, et cela ne peut probablement pas faire de mal.

Configurer le partage à proximité

La visibilité du partage à proximité dans le menu Paramètres d’Android varie pour nous. Le moyen le plus fiable que nous ayons trouvé pour configurer la fonctionnalité est de simplement la lancer. Il existe deux façons simples de le faire dès maintenant: essayez de partager un fichier ou un autre contenu et sélectionnez Partage à proximité dans la feuille de partage, ou ajoutez la vignette de paramètres rapides Partage à proximité. (Notez que si aucune de ces options n’apparaît sur votre téléphone, vous n’avez probablement pas cette fonctionnalité.)

Gauche et centre: Partage à proximité dans la feuille de partage. Droite: Basculer les paramètres rapides de partage à proximité (que vous devrez peut-être ajouter manuellement).

L’endroit le plus facile à vérifier est la feuille de partage – lancez simplement n’importe quelle application qui vous permet de partager une URL ou un fichier, comme Twitter, Google Photos ou votre application de fichiers intégrée, appuyez sur ce bouton de partage et voyez si le partage à proximité est répertorié parmi les applications pouvant recevoir l’action. S’il est là, appuyez dessus et cela commence le processus de configuration.

Vous pouvez également vérifier votre éditeur de vignettes de paramètres rapides pour voir si une vignette Partager à proximité est disponible. Si c’est le cas, vous pouvez ajouter cette vignette à vos paramètres rapides et appuyez dessus pour démarrer la configuration.

Activer le partage à proximité pour la première fois

Le processus de configuration est très simple, il suffit de sélectionner la façon dont vous souhaitez que votre appareil soit visible parmi quelques options différentes et de donner un nom à votre appareil. Notez que vous pouvez également modifier ces paramètres à tout moment plus tard, alors ne vous inquiétez pas trop.

Une fois la fonctionnalité activée, vous pouvez continuer. Si vous démarrez ce processus en partageant quelque chose, vous serez invité à continuer. Mais en bref, vous pouvez désormais sélectionner Partage à proximité comme cible pour plusieurs actions dans les menus de partage sur votre téléphone, vous permettant de partager rapidement des fichiers et des liens vers vos amis à proximité.

Utilisation du partage à proximité

La gauche: Partager à proximité à la recherche d’un autre appareil. Centre: Paramètres de partage à proximité, accessibles en appuyant sur votre avatar dans le coin supérieur droit. Droite: Paramètres de visibilité du partage à proximité.

Une fois que vous l’avez activé et que vous essayez de partager du contenu, le partage à proximité commence à rechercher d’autres appareils à proximité. L’interface est assez simple: un grand X dans le coin supérieur gauche vous fait reculer, et votre avatar à droite vous amène à un volet de paramètres qui vous permet de reconfigurer ces paramètres à partir de la configuration initiale. À partir de là, vous pouvez modifier le nom de votre appareil, sa visibilité et le mécanisme à utiliser pour effectuer le transfert (c’est-à-dire si vous souhaitez utiliser votre connexion Internet pour de petits fichiers, pour vous en tenir au Wi-Fi ou pour toujours partager hors ligne).

Au cas où vous souhaiteriez le peaufiner, il existe trois paramètres de visibilité: Tous les contacts, Certains contacts et Masqué. Notez que chaque paramètre vous permet toujours de voir les appareils en dehors de votre liste de contacts. Si le partage à proximité lui-même est ouvert et attend de recevoir un fichier, vous n’êtes donc pas limité aux contacts.

La gauche: Notification de partage à proximité si votre téléphone voit un appareil à proximité essayer de partager un fichier. Droite: L’invite étendue si vous appuyez sur la notification, ce qui rend votre téléphone visible pour les autres appareils.

Les téléphones qui répondent aux critères de visibilité recevront une notification lorsque quelqu’un à proximité partage du contenu. (En d’autres termes, si votre téléphone est configuré pour accepter des éléments de personnes figurant sur votre liste de contacts et qu’un membre de cette liste partage un fichier à proximité.) Les destinataires doivent appuyer sur cette notification pour que le processus se poursuive.

Gauche et centre: Invite l’expéditeur à sélectionner un destinataire. Droite: L’invite finale du destinataire d’accepter le contenu.

Ensuite, un autre processus en deux étapes vérifie explicitement le consentement au transfert de contenu entre les deux appareils. Le destinataire et l’expéditeur doivent tous deux accepter la connexion pour que le contenu soit envoyé.

Le type de connexion que vous finissez par utiliser pour le partage à proximité semble varier en fonction de vos paramètres et de ce qui est partagé. Les petits et petits trucs comme les URL semblent arriver trop vite pour que ce soit un processus entièrement local (ils sont probablement simplement envoyés via une connexion Internet, si elle est disponible), tandis que les fichiers plus gros semblent utiliser Wi-Fi Direct.

Lorsque le contenu arrive sur l’appareil du destinataire, il reçoit une invite d’intention pour l’ouvrir. Les tweets, par exemple, s’ouvriront probablement dans votre application Twitter, les URL dans votre navigateur, les photos dans tout ce que vous avez défini pour ouvrir des fichiers image, etc. Si le contenu est un fichier, il est stocké dans le répertoire Téléchargements, si vous en avez besoin plus tard.

Et c’est tout. Vous avez maintenant partagé un abonnement avec Partage à proximité.

Dans nos tests (limités), la fonctionnalité fonctionne de manière assez fiable et rapide, mais je peux imaginer qu’elle variera en fonction de choses comme les appareils que vous utilisez et (pour les gros fichiers) si votre spectre Wi-Fi local est très encombré.

Si vous ne parvenez pas à faire apparaître la fonctionnalité sur votre propre appareil, cela ne sera probablement pas trop long jusqu’à ce que Google commence à étendre le test plus largement.