Comment utiliser la télécommande de votre téléviseur avec un Google Chromecast

Le Google Chromecast existe sous une forme ou une autre depuis 2013, et c’est un moyen extrêmement pratique de consommer Netflix, Disney Plus, Amazon Prime Video et d’autres services de streaming. Mais malgré les mises à jour matérielles et la sortie du Chromecast Ultra compatible 4K, vous utilisez toujours votre téléphone comme télécommande de Chromecast de fortune.

Bien que Google ne vende pas de Chromecast avec une télécommande (bien qu’il soit peut-être temps d’en libérer une), il est techniquement possible d’utiliser votre télécommande TV standard pour contrôler votre Chromecast, et c’est étonnamment facile. Voici tout ce que vous devez savoir sur la façon de faire fonctionner votre Chromecast avec la télécommande de votre téléviseur.

Comment activer la prise en charge à distance de Chromecast avec HDMI-CEC

Pour commencer à utiliser la télécommande de votre téléviseur pour contrôler votre Chromecast ou Chromecast Ultra, vous devez d’abord activer quelque chose appelé HDMI-CEC (ou HDMI Consumer Electronics Control). C’est ce qui permet à votre téléviseur d’envoyer des signaux de votre télécommande via le port HDMI et dans le Chromecast.

HDMI-CEC est disponible sur la plupart des téléviseurs modernes, mais les anciens modèles peuvent ne pas le prendre en charge. Pour compliquer encore les choses, de nombreux fabricants ont leurs propres noms pour la technologie. Voici une courte liste de certaines des marques les plus populaires et leurs noms pour HDMI-CEC:

AOC: Lien électroniqueHitachi: HDMI-CECInsigne: INlinkLG: SimpLinkMitsubishi: NetCommand pour HDMI, Realink pour HDMIOnkyo: RIHD (Remote Interactive for HDMI)Panasonic: Viera Link, HDAVI Control, EZ-SyncPhilips: EasyLink, Fun-LinkPionnier: Kuro LinkSamsung: Anynet +Tranchant: Aquos LinkSony: Bravia Link, Bravia Sync, contrôle pour HDMIToshiba: CE-Link, Regza LinkVizio: CEC

Pour commencer à utiliser la suppression de votre téléviseur pour contrôler votre Chromecast, il vous suffit de trouver l’option d’activer HDMI-CEC dans les paramètres de votre téléviseur. Il est généralement désactivé par défaut, mais une fois activé, votre Chromecast acceptera automatiquement certaines commandes de la télécommande de votre téléviseur.

Quelles commandes Chromecast la télécommande de mon téléviseur peut-elle gérer?

Avant de vous lancer dans la frénésie de la dernière série Netflix Original, vous devez savoir que la prise en charge à distance de Chromecast présente de sérieuses limitations. En fait, il ne prend en charge que deux commandes: pause et lecture.

Les Chromecasts ne prennent en charge que les boutons pause et lecture des télécommandes TV.

Bien que le protocole HDMI-CEC permette un contrôle complet de la platine (avance rapide, rembobinage, etc.), le Chromecast n’autorise que les deux commandes les plus courantes. Cela dit, il est possible que d’autres commandes soient ajoutées à l’avenir.

Si vous devez absolument avoir une prise en charge à distance complète de Chromecast, pensez à acheter une box Android TV. Ces appareils sont également capables de diffuser des services de streaming populaires, mais ils sont livrés avec une télécommande dédiée. Notre préféré est le téléviseur Nvidia Shield 2019, qui est livré avec une télécommande et la possibilité de jouer à des jeux localement ou via le cloud avec GeForce Now. Une autre alternative est la Mi Box S de Xiaomi, qui est nettement moins chère à seulement 69 $ et prend toujours en charge la sortie 4K.

Voilà pour notre guide sur la façon de contrôler votre Chromecast avec une télécommande TV. Nous garderons un œil sur toute nouvelle prise en charge étendue HDMI-CEC pour garder cet article à jour!

