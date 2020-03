Comment utiliser le déverrouillage du visage même avec un masque

Partout dans le monde, les gens prennent le plus de précautions possibles pour prévenir la propagation du COVID-19 pendant la pandémie actuelle de coronavirus dans le monde. Ceux qui ont déjà contracté la maladie sont encouragés à porter des masques pour éviter de propager davantage la maladie, mais cela comporte un inconvénient gênant: ils ne peuvent plus utiliser leur visage pour déverrouiller leurs appareils mobiles.

Alors que certains ont essayé de développer des moyens créatifs pour contourner ce problème, une entreprise de sécurité a découvert une solution facile sous la forme d’une astuce simple. Tencent Security Xuanwu Lab a récemment découvert qu’en bloquant partiellement leurs visages avec des masques respiratoires lors de leur enregistrement dans Face ID sur un iPhone, ils pouvaient résoudre ce problème. Après avoir suivi ce processus initial, les utilisateurs peuvent déverrouiller leurs téléphones comme d’habitude sans retirer leurs masques.

Comment le configurer?

Pour que cela fonctionne, vous devez d’abord plier votre masque en deux et couvrir le côté gauche ou droit de votre visage, comme illustré ci-dessus. Ensuite, tout en maintenant le masque facial dans cette position, suivez les instructions d’inscription au déverrouillage du visage de votre appareil. Selon Tencent, les utilisateurs devraient ensuite pouvoir déverrouiller leurs appareils avec un masque facial après l’avoir d’abord déverrouillé avec leur visage nu.

Le processus est relativement simple à mettre en place, et nous avons constaté qu’il fonctionne également sur notre Huawei Mate 20 Pro. Nous avons même ajouté un look alternatif sans masque, et cela a fonctionné comme prévu. En théorie, cela pourrait fonctionner sur n’importe quel appareil doté d’une fonctionnalité de déverrouillage du visage, mais nous n’en avons testé aucun autre pour le vérifier ou non. Vous devrez essayer par vous-même pour voir si cela fonctionnera sur votre appareil.

Le didacticiel complet de Tencent est en chinois, mais vous pouvez toujours le consulter en cliquant ici.

