Comment utiliser le géorepérage pour créer des rappels de localisation

Apple a ajouté le géofencing aux rappels en 2013 avec iOS 6. Depuis lors, la fonctionnalité a été améliorée. Voici comment créer ces rappels géolocalisés.

Utilisation de l’emplacement

Nous avons plusieurs options à utiliser lors de la définition d’un rappel de position. Tout d’abord, pour créer des rappels géolocalisés, accédez à Paramètres> Confidentialité> Services de localisation et assurez-vous que les services de localisation sont activés.

Sur iOS, lorsque vous tapez un rappel, vous voyez quatre icônes au-dessus du clavier. Appuyez sur le La Flèche, qui est pour l’emplacement. Sur macOS, vous verrez une option appelée Ajouter un emplacement.

Vous verrez alors trois options: Arrivée à la maison, Monter en voiture, et Douane.

Lorsque vous sélectionnez Douane, vous pouvez saisir un emplacement spécifique, comme le nom ou l’adresse d’une épicerie.

En bas, vous verrez l’emplacement sur une carte, avec un cercle bleu autour. Ce cercle est le geofence, et vous pouvez faites glisser ce point noir sur le bord pour agrandir ou réduire la barrière géographique. Sélectionnez Arrivée ou Départ, selon la façon dont vous souhaitez recevoir l’alerte.

Les rappels géolocalisés sont un outil pratique. Vous pouvez choisir de recevoir une alerte lorsque vous conduisez par le magasin pour aller chercher du lait, ou un rappel pour vous rendre au magasin lorsque vous quittez le travail, la maison et n’importe quel nombre de configurations.

