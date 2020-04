Comment utiliser le partage de dossiers iCloud sur iOS et macOS

Le partage de dossiers iCloud a d’abord été annoncé comme une fonctionnalité d’iOS 13. Apple a ensuite retiré la fonctionnalité afin de résoudre certains bugs. iOS 13.4 a rétabli la fonctionnalité, alors voici comment l’utiliser sur iOS, iPadOS et macOS.

Partage de dossiers iCloud

Partager un dossier

Pour partager un dossier sur iOS et iPadOS, ouvrez le Application Fichiers, appuyez longuement sur un dossier, appuyez sur Partager, puis appuyez sur Ajouter des personnes. Assurez-vous que le dossier se trouve dans iCloud Drive et non dans la section Sur mon appareil.

Sous macOS, cliquez avec le bouton droit sur un dossier dans iCloud Drive, choisissez Partager, puis clique Ajouter des personnes.

Sur le Mac, vous pouvez choisir d’envoyer le lien d’invitation via Mail, Messages, un lien copié ou AirDrop. Sur iOS et iPadOS, vous verrez des options pour les autres applications que vous avez installées. Vous verrez alors les options de partage à configurer, telles que les personnes autorisées à accéder au dossier et leur niveau d’autorisation.

Vous pouvez partager des documents de la même manière. Récemment, Apple a mis à jour iWork qui vous permet de déposer un document de Keynote, Numbers ou Pages dans un dossier partagé et il commencera automatiquement le partage.

Modifier les options de partage

Vous pouvez modifier les options de partage pour les dossiers, mais pas pour les documents individuels. Donc, s’ils ne sont pas déjà dans un dossier, déposez-les dans un.

Sur macOS, sélectionnez le dossier, cliquez avec le bouton droit et choisissez Partager, puis clique Afficher les gens. Vous verrez plusieurs options ici.

Arrêter le partage

Le processus est similaire si vous souhaitez arrêter de partager un dossier ou un document.

Sélectionnez le dossier, choisissez Partager, puis clique Afficher les gens. Ici, vous avez deux options: Arrêtez de partager avec tout le monde, ou Arrêtez de partager avec une personne spécifique.

Ou, vous pouvez également simplement supprimer le dossier pour arrêter le partage. Pour arrêter de partager un document, déplacez-le hors du dossier.

