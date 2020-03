Comment utiliser le ramassage en bordure de rue Best Buy

Je sais que c’est un problème du premier monde, mais je voulais obtenir un nouveau moniteur pour mon Chromebook sur Amazon et j’ai vu que je devrais probablement attendre jusqu’à un mois pour la livraison, car il n’est pas considéré comme un «élément essentiel». C’est juste, mais j’ai encore besoin de faire mon travail. Alors, que devais-je faire? Heureusement, j’ai découvert que Best Buy est toujours ouvert aux affaires, et j’ai pu commander mon moniteur via bestbuy.com et planifier de le récupérer en bordure de rue plus tard cette semaine. Regardez comme il est facile de le faire; vous pourrez me remercier plus tard!

Comment utiliser le ramassage au bord de la rue de Best Buy

Allez sur bestbuy.com ou ouvrez l’application mobile Best Buy.

Recherchez vos articleset ajoutez-les à votre panier.

Au moment du départ, sélectionnez Curbside Pickup avant de passer votre commande.

Source: Jeramy Johnson / Android Central

Vérifiez votre email pour la confirmation de commande et l’heure de ramassage.

Conduire à votre Best Buy local.

Suivez les instructions de ramassage à partir de l’e-mail pour savoir où se garer et comment informer l’équipe Best Buy que vous êtes arrivé.

Assurez-vous de apporter une pièce d’identité avec photo et la carte de crédit utilisée pour passer votre commande. (Je m’assurerais que vous ayez également la confirmation de commande).

Un membre de l’équipe Best Buy vous apportera les articles. Vous pouvez ouvrir votre coffre et ils les placeront à l’intérieur ou laisseront une porte ouverte pour qu’ils fassent de même.

Dans mon exemple de moniteur, l’article était disponible pour être ramassé en quelques jours (encore mieux que quatre semaines + d’Amazon). D’autres articles auront une disponibilité différente, alors assurez-vous de vérifier cela avant d’acheter. Beaucoup sont disponibles pour le ramassage le jour où vous passez votre commande!

Notez que bien que le ramassage à la bordure soit largement disponible, il peut ne pas être disponible dans tous les endroits. Vous pouvez vérifier la disponibilité sur le site Web de Best Buy lorsque vous sélectionnez Curbside Pickup pour votre commande. Le site tentera de trouver des emplacements proches en fonction de votre adresse IP, mais vous pouvez ajuster votre emplacement manuellement.

