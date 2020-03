Je suis sûr que vous avez déjà vécu cette expérience. Votre maman (ou grand-père ou ami) vous a appelé parce qu’elle ne sait pas comment faire quelque chose sur son téléphone Galaxy. Vous passez donc une heure frustrante à essayer de comprendre leur problème et à expliquer comment le résoudre, mais cela ne fonctionne pas. Ne serait-il pas plus facile de leur montrer comment le faire eux-mêmes? Avec la fonction enregistreur d’écran de votre Samsung Galaxy S20, vous le pouvez. Je vais vous montrer à quel point c’est facile dans les étapes ci-dessous (et je ne serai pas frustré avec vous, je le promets).

Comment utiliser l’enregistreur d’écran sur le Galaxy S20

Ouvert l’écran de verrouillage de votre S20.

Balayez vers le bas à partir du haut de l’écran pour accéder à l’ombre de notification et développer pour accéder aux paramètres système.

La bascule de l’enregistreur d’écran se trouve généralement sur la deuxième page / carte des paramètres, sauf si vous l’avez préalablement déplacée. Robinet dessus.

Une carte de dialogue apparaîtra vous demandant d’autoriser Samsung à capturer pour prendre des photos et enregistrer des vidéos. Robinet Autoriser.

Une nouvelle carte de dialogue apparaîtra vous demandant de commencer l’enregistrement avec l’enregistreur d’écran. Ici, vous pouvez décider si vous souhaitez que votre enregistrement d’écran n’ait pas de son, uniquement des sons multimédias ou des sons multimédias et un micro (si vous souhaitez raconter ce que vous montrez). Appuyez sur l’option que vous préférez.

Robinet Commencer l’enregistrement.

Vous pouvez désormais naviguer dans l’interface utilisateur et les applications pour enregistrer l’activité que vous souhaitez à l’écran. Vous devriez voir une petite bulle contextuelle en haut à droite de votre écran. Lorsque vous avez terminé l’enregistrement, vous pouvez appuyer sur icône carrée arrêter.

Une petite fenêtre apparaîtra en bas de votre écran, indiquant que l’enregistrement a été sauvegardé. Vous pouvez accéder à cet enregistrement dans votre application Samsung Gallery, l’application Google Photos ou quelle que soit votre application de stockage de photos par défaut.

La fonction d’enregistrement d’écran de Samsung est tout aussi simple à utiliser que celle de l’iPhone. Vous pouvez maintenant montrer à vos parents comment utiliser cette nouvelle application ou créer votre propre guide étape par étape à partager!

Nos meilleurs choix d’équipement

Si vous avez un Galaxy plus ancien et que vous cherchez à le mettre à niveau, ce trio est le meilleur proposé par Samsung en ce moment.

Fit pour toutes les mains

Galaxy S20

Un joli compromis de taille et de batterie pour des économies de coûts.

Ce n’est pas la version “bon marché” ou lite “du téléphone – c’est un produit phare complet. Il a un excellent équilibre de coût et de fonctionnalités. Vous manquez simplement le plus grand écran, la plus grande batterie et mmWave 5G.

Le standard

Galaxy S20 +

Le choix par défaut pour la plupart des gens, avec un excellent équilibre entre fonctionnalités et taille.

Le S20 + est une mise à niveau solide, mais coûteuse compte tenu de ses seuls avantages sont sa taille, sa batterie et mmWave 5G. Sinon, c’est exactement la même fonctionnalité pour fonctionnalité que le S20.

Age of Ultra

Galaxy S20 Ultra

Uniquement pour les amateurs de spécifications et de fonctionnalités.

Vous obtenez le dernier morceau des dernières innovations de Samsung, mais cela a un coût – il est sensiblement plus grand et plus lourd que même le S20 + et coûte 200 $ de plus.

Une fois que vous avez votre nouveau téléphone Galaxy S20 en main, assurez-vous d’avoir tous les bons accessoires pour tirer le meilleur parti de cet excellent smartphone.

Équipement supplémentaire

Qu’il s’agisse d’une couverture pour protéger cet excellent écran Samsung, d’un PopSocket pour vous aider à tenir votre lourd Ultra ou de nouveaux écouteurs malades pour profiter de votre liste de lecture Spotify, vous allez vouloir accessoiriser votre Galaxy S20. Voici quelques-uns de mes modules complémentaires préférés.

