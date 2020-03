Comment utiliser Link to Windows sur le Galaxy S20 pour voir les textes et les notifications sur votre PC

Le Galaxy S20 dispose d’un service préinstallé qui vous permet de refléter les notifications et les SMS entrants sur votre PC Windows. Il est facile à configurer et vous n’avez besoin que d’un compte Microsoft pour relier à la fois votre téléphone et votre PC. Si vous ne souhaitez pas déverrouiller votre téléphone pour chaque nouvelle notification et cherchez plutôt une alternative pour les refléter facilement sur votre PC, Link to Windows est le service pour vous.

Comment configurer Link to Windows sur votre PC Windows

Pour que le lien vers Windows fonctionne, vous devez être connecté à votre compte Microsoft sur votre PC et votre S20. Voyons d’abord comment activer la fonctionnalité sur votre PC:

Sélectionnez le zone de recherche de la barre des tâches.

Entrer Ton téléphone et a frappé le premier résultat.

Source: Harish Jonnalagadda / Android Central

Sélectionner Android dans la liste des options de l’appareil.

Choisir Lien téléphone pour configurer le service avec votre téléphone.

Source: Harish Jonnalagadda / Android Central

C’est tout ce que vous devez faire sur votre PC pour l’instant. Vous pouvez simplement laisser les choses telles quelles et commencer à activer le service sur votre S20.

Comment configurer Link to Windows sur votre Galaxy S20

Samsung s’est associé à Microsoft pour préinstaller Office et d’autres applications de productivité comme LinkedIn sur tous les téléphones Galaxy. En 2019, ce partenariat s’est étendu pour inclure un service de mise en miroir des notifications qui vous permet de visualiser les textes et les notifications entrantes directement sur votre PC.

Le lien vers Windows utilise l’application Your Phone Companion de Microsoft, qui est préinstallée sur tous les téléphones Galaxy. C’est ainsi que votre S20 peut reproduire les notifications sur votre PC. Bien que l’application soit installée prête à l’emploi, vous devrez la configurer. Voici comment procéder:

Ouvert Réglages depuis l’écran d’accueil.

Défiler vers le bas au bas de la page.

Robinet Fonctionnalités avancées.

Source: Harish Jonnalagadda / Android Central

Robinet Lien vers Windows.

Sélectionner Liez votre téléphone et votre PC.

Frappé Connectez-vous avec Microsoft pour vous connecter à votre compte Microsoft.

Source: Harish Jonnalagadda / Android Central

Une fois connecté, vous devrez donner à la fonctionnalité l’accès aux textes et aux notifications. Frappé Continuer pour commencer.

Frappé Autoriser pour donner à l’application accès à vos contacts.

Frappé Autoriser encore une fois pour laisser l’application gérer les appels téléphoniques.

Source: Harish Jonnalagadda / Android Central

Vous devrez également lui donner accès au stockage. Frappé Autoriser une fois de plus.

Enfin, vous devrez donner à l’application l’accès à vos textes. Robinet Autoriser continuer.

Une fois que vous avez terminé, vous devriez voir automatiquement votre PC répertorié. Frappé Liez votre PC pour terminer la configuration de Lien vers Windows.

Source: Harish Jonnalagadda / Android Central

Le lien vers Windows est une fonctionnalité intéressante, mais il y a un problème de confidentialité évident. Vous donnez essentiellement à Microsoft un accès illimité à votre Galaxy S20. C’est le compromis pour la possibilité de mettre en miroir les notifications et les textes vers Windows, et si vous êtes d’accord, c’est une fonctionnalité incroyablement utile qui fonctionne vraiment bien.

Parfaite harmonie

Samsung Galaxy S20

Toutes les fonctionnalités dont vous aurez besoin

Le Galaxy S20 intègre toutes les fonctionnalités qui vous intéressent. L’écran AMOLED de 120 Hz en fait un plaisir absolu à utiliser le téléphone, et sous le capot, vous trouverez le dernier matériel interne. La caméra à l’arrière a été révisée et est maintenant livrée avec un enregistrement vidéo 8K, et vous obtenez une énorme batterie de 4000mAh.