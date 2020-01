Comment utiliser Linux sur votre Mac à l’aide d’une machine virtuelle

Avec la virtualisation, vous pouvez installer et utiliser différents systèmes d’exploitation sur votre Mac, y compris Windows et Linux. Pour ce dernier, nous vous recommandons d’utiliser la dernière version de Parallels ou open-source VirtualBox. Voici comment installer et utiliser Linux à l’aide de chaque option.

Qu’est-ce que la virtualisation?

Comme je l’ai noté dans un article précédent, la virtualisation logicielle vous permet de simuler un environnement matériel et d’exécuter plusieurs systèmes d’exploitation sur un ordinateur. Ce faisant, ces machines virtuelles peuvent tirer parti des composants matériels sur un ordinateur tels que la RAM et le stockage en isolation complète avec le système d’exploitation principal.

Pour ceux qui souhaitent installer Linux sur leur Mac via la virtualisation, nous vous recommandons d’utiliser la dernière version de Parallels ou open-source VirtualBox. Le premier offre une solution plus facile à installer, mais vous devez la payer après un essai gratuit de 14 jours. Ce dernier est open-source et gratuit, mais plus difficile à installer. Quoi qu’il en soit, chaque solution fera le travail.

Installer Linux via Parallels

En utilisant Parallels 15 pour Mac, vous pouvez installer une copie de Linux sur votre ordinateur en suivant les instructions ci-dessous. Ces étapes supposent que Parallels a déjà été installé sur votre machine.

Cliquez sur Fichier dans la barre d’outils Parallels.

Sélectionner Nouveau

Surligner Télécharger Ubuntu Linux sous Free Systems.

Source: iMore

Cliquez sur Continuer.

Choisir Télécharger pour télécharger une copie de Linux sur votre ordinateur.

Source: iMore

Une fois installé, Linux souhaite que vous ajoutiez un nouveau mot de passe pour l’utilisateur “Parallels”. Vous pouvez également choisir “Non répertorié?” pour ajouter un nouvel utilisateur UNIX. Quoi qu’il en soit, connectez-vous à votre compte UNIX.

Tapez votre nouvellement créé mot de passe dans la boîte Outils Parallels.

Cliquez sur D’accord.

Source: iMore

Redémarrer votre machine virtuelle à l’invite.

Vous pouvez maintenant utiliser Ubuntu Linux sur votre Mac en utilisant Parallels.

Installer Linux via VirtualBox

Pour installer une copie virtuelle de Linux sur votre Mac à l’aide de la VirtualBox open source, procédez comme suit. Ces étapes supposent que VirtualBox a déjà été installé sur votre machine:

Cliquez sur Nouveau dans VirtualBox.

Ajouter un Nom pour votre copie virtuelle de Linux.

Choisir Linux comme type d’installation.

Sélectionnez la version de Linux utiliser.

Cliquez sur Continuer

Source: iMore

Choisis un Taille mémoire. Utilisez le minimum suggéré ou sélectionnez un autre nombre jusqu’à votre maximum. Plus vous allouez de mémoire à votre système d’exploitation virtuel, plus il sera rapide.

Sélectionner Continuer.

Choisir la Créez un disque dur virtuel maintenant cadran radio.

Cliquez sur Créer.

Source: iMore

Confirmer VDI (VirtualBox Disk Image) comme type de fichier de votre disque dur.

Sélectionner Continuer.

Confirmer Alloué dynamiquement pour le stockage.

Source: iMore

Choisir emplacement et taille du fichier

Sélectionner Créer.

Source: iMore

Les étapes ci-dessus ne sont que la première partie de l’installation de Linux sur votre Mac. Vous devez maintenant télécharger une copie de Linux pour travailler avec VirtualBox pour terminer le processus:

Téléchargez Ubuntu Desktop depuis le site Web d’Ubuntu.

Cliquez sur Télécharger à côté de la dernière version LTS.

Confirmer Télécharger.

Source: iMore

Une fois le téléchargement de ce fichier terminé, retournez dans VirtualBox.

Mettre en évidence le Linux instance sur le côté gauche de VirtualBox Manager.

Choisir Début.

Clique sur le Fichier Icône sur l’écran contextuel.

Sélectionner Ajouter en haut à gauche.

Source: iMore

Recherchez, puis mettez en surbrillance Fichier Ubuntu vous venez de télécharger.

Choisir Ouvert.

Source: iMore

Avec le nouveau fichier en surbrillance, sélectionnez Choisir.

Sélectionner Début.

Source: iMore

À partir de là, suivez les instructions en ligne fournies par Ubuntu pour terminer l’installation.

Ajustez les paramètres

Selon la version et l’âge de votre Mac, vous devrez peut-être ajuster les paramètres de VirtualBox pour Linux pour agrandir la fenêtre. Pour ce faire, vous devez d’abord quitter l’installation Linux. De là:

Mettre en évidence le Installation virtuelle Linux sur l’écran principal de VirtualBox.

Choisir Réglages.

Sélectionner Afficher.

Changement Facteur d’échelle de 100% à 200%.

Cliquez sur D’accord.

Source: iMore

Cliquez sur Début pour démarrer Linux sur votre Mac.

Vous pouvez maintenant modifier la taille de l’écran pour votre installation Linux et commencer à utiliser le système d’exploitation sur votre Mac.

Que choisir?

Ayant installé Linux via Parallels et VirtualBox sur mon MacBook Pro, je peux vous dire que le processus est plus facile via Parallels. Comme vous pouvez le voir ci-dessus, il y a beaucoup moins d’étapes pour installer Linux via Parallels. Cependant, le résultat est le même une fois le système d’exploitation installé, cependant.

Si vous utilisez déjà Parallels sur votre Mac (pour utiliser Windows, par exemple), vous devez continuer à le faire pour Linux. Le processus est simple et facile à suivre. Cependant, si vous recherchez une solution gratuite ou êtes nouveau dans la virtualisation, pensez à VirtualBox. Allez-y, sachez que vous devrez suivre quelques étapes supplémentaires.

Des questions?

Avez-vous des questions? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.